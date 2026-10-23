Los estudiantes de la UMA convocan una huelga los días 10 y 11 de noviembre por la financiación y la vivienda

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LO ESENCIAL Las claves El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga (CEUMA) convoca un paro académico para los días 10 y 11 de noviembre, coincidiendo con la huelga general. Las principales reivindicaciones giran en torno a exigir una financiación suficiente y estable para la universidad pública y garantizar el acceso a una vivienda asequible en Málaga. Entre las medidas planteadas en materia de vivienda figuran la declaración de Málaga como zona tensionada, la limitación de pisos turísticos y la construcción de residencias públicas. El CEUMA ha difundido una guía que garantiza que los alumnos que secunden la huelga no podrán ser penalizados en su evaluación académica ni en las notas de evaluación continua.

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga (CEUMA) ha convocado un paro académico los días 10 y 11 de noviembre. Las reivindicaciones giran en torno a dos ejes: la financiación de las universidades públicas andaluzas y el acceso a la vivienda en Málaga.

La movilización coincidirá con la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Esa jornada, impulsada por CCOO y UGT, reclama mejoras en salarios, vivienda y precios, y cuenta con el apoyo de otras organizaciones, entre ellas el Sindicato de Estudiantes.

La convocatoria llega casi un año después del paro de diciembre de 2025 en la UMA, cuando estudiantes de distintas facultades vaciaron las aulas durante cinco días para protestar contra la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) y reclamar una financiación justa. Ahora el CEUMA recupera parte de aquellas demandas y añade con fuerza la vivienda.

En materia de financiación, el Consejo pide garantizar una financiación suficiente, estable y previsible para las universidades públicas andaluzas. También reclama dotar a la UMA de los recursos necesarios para alcanzar su estabilidad económica y acompañar el aumento de plazas y de estudiantes con recursos humanos, tecnológicos y materiales. Pide, además, asegurar la financiación de becas, ayudas y servicios estudiantiles.

Estas peticiones se apoyan en un historial de quejas: en el paro de diciembre, el CEUMA denunciaba un déficit de financiación de 216,54 millones de euros acumulados hasta 2024.

La UMA tuvo que aceptar un préstamo de 48,5 millones de euros de la Junta de Andalucía, con amortización a 21 años y un interés del 1 %, a cambio de un Plan de Ajuste. La Junta, por su parte, sostiene que invierte en la UMA casi 6.800 euros por alumno.

El segundo gran eje es la vivienda. El Consejo propone declarar Málaga zona de mercado residencial tensionado y limitar los alojamientos turísticos, impidiendo su implantación en parcelas residenciales.

Plantea crear una bolsa de viviendas con alquileres accesibles y construir nuevas residencias públicas, además de reformar la Alberto Jiménez Fraud. Propone también un observatorio conjunto UMA-Ayuntamiento para analizar la evolución de los precios de la vivienda.

Ante las dudas sobre cómo afectará el paro a las clases y a la evaluación, el CEUMA ha difundido una guía con los derechos del estudiantado. Recuerda, en primer lugar, que cada estudiante puede decidir libremente si secunda el paro o acude a clase con normalidad.

Aclara que nadie puede ser penalizado: no pueden bajarle la nota, impedirle la evaluación continua ni considerar su participación un incumplimiento.

Asimismo, añade que las actividades imprescindibles para la evaluación deberán tener alternativas o permitir una exención sin penalización. Y precisa que el profesorado puede continuar con las actividades previstas, pero que secundar el paro no puede perjudicar la calificación.