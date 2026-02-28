Servitas recupera el pésame a la Virgen la mañana del Sábado Santo después de casi 60 años sin esta tradición
Muchos creen que este es el primer paso para tener un Sábado Santo con tronos en la calle en la ciudad de Málaga, algo que llevan años deseando los cofrades malagueños.
Más información: Este es el único trono de la Semana Santa de Málaga que no tiene campana
Las claves
nuevo
Generado con IA
La Orden Seglar de los Siervos de María (Servitas) de Málaga recupera el tradicional Pésame a la Virgen la mañana del Sábado Santo tras casi 60 años.
La tradición, iniciada en 1957 y suspendida en 1967, fue un acto multitudinario que marcó la espiritualidad del Sábado Santo en Málaga.
El acto tendrá lugar en la sede canónica de Servitas, San Felipe Neri, y busca unir a los fieles en torno al dolor y la esperanza de la Virgen.
La iniciativa es vista como un primer paso para instaurar oficialmente el Sábado Santo en la Semana Santa de Málaga.