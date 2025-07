Manolo Baca: “La Congregación de Mena tiene que abrirse de par en par a Málaga, sin exclusiones y sin etiquetas”

Este viernes 25 de julio son las elecciones a Hermano Mayor en la Congregación de Mena, una de las más conocidas de Málaga por su histórica vinculación con La Legión.

Hay dos candidatos: el pediatra Manolo Baca y el arquitecto técnico Ramón Gómez. EL ESPAÑOL de Málaga ha invitado a los dos a realizar una entrevista con las mismas preguntas para que hubiera igualdad. Gómez ha declinado esa propuesta.

¿Quién es Manolo Baca?

Manolo Baca es un cofrade de Málaga, de los de toda la vida. He crecido vinculado a la Semana Santa desde niño. Recuerdo perfectamente mi primera vez junto a mi padre y a mi abuelo en la cabeza de la Procesión bajando la Alameda o acompañando un traslado en Mena siendo muy pequeño, y cómo aquella experiencia me marcó para siempre.

He tenido la suerte de ocupar puestos de responsabilidad en distintas juntas de gobierno y también de ser simple hermano, lo cual me ha enseñado que lo importante no es el cargo que ocupes, sino cómo sirves a la Congregación.

A lo largo de los años he sido mayordomo de niños, enlace, jefe de Procesión o Coordinador general de Actos y he colaborado en múltiples comisiones: de la Económica a la de Protocolo. Además, he trabajado con la Agrupación de Cofradías en diferentes etapas. Pero, sobre todo, he estado siempre dispuesto a aportar mi granito de arena, sin protagonismos. Creo en el trabajo callado y constante, el que se hace desde el cariño y la responsabilidad.

¿Por qué debería ser elegido Hermano Mayor de Mena? ¿Cuáles son sus principales virtudes?

Porque conozco bien la Congregación, su historia y sus necesidades. Sé lo que representa Mena en Málaga y lo que esperan los congregantes. Mi principal virtud es que no vengo a imponer un modelo cerrado, sino a escuchar y a construir entre todos. Tengo capacidad de gestión, experiencia y un profundo respeto por las tradiciones, pero sin quedarme anclado en el pasado. Hay que saber avanzar sin perder la esencia. Además, me considero una persona cercana, que sabe tender puentes y dialogar.

¿En qué va a mejorar esta Congregación si resulta ganador de las elecciones?

En cercanía, en participación y en transparencia. Vamos a abrir la Congregación al congregante y al malagueño de a pie. Queremos recuperar la ilusión de los hermanos y congregantes, devolverles la voz y fomentar un ambiente de fraternidad. También vamos a trabajar por modernizar la gestión interna y fortalecer la acción social, que es fundamental. Mena debe seguir siendo un referente en la calle, pero también en el día a día, en la vida de la ciudad.

En caso de vencer, ¿se plantea integrar en su equipo de gobierno a alguien de la candidatura contraria?

Indudablemente vamos a ser generosos con todas las sensibilidades de la Cofradía de Mena. Aquí no sobra nadie. Mi compromiso es con la unidad de la Congregación y eso pasa por contar con personas válidas, estén donde estén ahora. No podemos caer en la tentación de dividir, de etiquetar o de excluir. Mena es muy grande porque la forman congregantes de muchas formas de pensar, y eso hay que respetarlo. Si ganamos, seré el Hermano Mayor de todos, no de un grupo.

¿Cómo mantendrá la unión con la Legión?

La vinculación con la Legión es uno de los pilares fundamentales de nuestra Congregación. Es una relación que va mucho más allá de lo protocolario o del Jueves Santo: forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia.

Yo he tenido la suerte de compartir momentos inolvidables junto a los distintos Tercios, tanto en Málaga como en Viator o en otros puntos de España, y he comprobado personalmente el cariño y el respeto que nos profesan. Mi compromiso es reforzar esa unión y potenciar aún más los lazos con la Legión.

Además, estamos a las puertas de una efeméride histórica: en 2028 se cumplirán 100 años de la vinculación entre Mena y la Legión. Queremos refrendar ese centenario con un ambicioso programa de actos y eventos que enmarcaremos bajo el lema “Camino del Centenario de la Vinculación de Mena con la Legión”. Será un ciclo de actividades culturales, sociales y religiosas que pongan en valor esta relación tan especial y la proyecten hacia el futuro con más fuerza si cabe.

Las elecciones son un 25 de julio, en pleno verano. ¿Cree que puede afectar a la participación?

Es posible que la fecha complique la asistencia de algunos congregantes, pero confío en la responsabilidad de los hermanos. Nos jugamos el futuro de Mena y es importante que cada uno aporte su voz. Animo a todos a acudir a votar, independientemente de a quién elijan. Es un acto de compromiso con la Congregación. Lo ideal sería una alta participación para que el resultado refleje la voluntad real de la mayoría.

¿Qué es lo primero que hará si vence?

Lo primero será abrir las puertas de la Cofradía a toda Málaga. Queremos que cualquier malagueño, sea o no congregante, pueda acercarse a nuestros Sagrados Titulares, rezarles, pedirles y sentirse acogido. Que el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Soledad sean faro y refugio de todos, sin distinción. La Congregación de Mena debe ser una casa abierta, no un espacio cerrado o exclusivo.

Después de eso, pondremos en marcha de inmediato nuestro plan de trabajo: convocar a la Junta de Gobierno, activar las comisiones de participación y transparencia, reforzar la acción social y reunirnos con la Legión para empezar a preparar juntos ese camino hacia el centenario. Queremos empezar desde el minuto uno a construir una etapa de diálogo, ilusión y futuro para Mena.