La Comparsa del Guti, 'Los hijos del pueblo', vuelven al COAC de Cádiz 8 años después: "Las promesas están para cumplirse"

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LO ESENCIAL Las claves La comparsa malagueña de Jesús Gutiérrez, 'Guti', volverá a competir en el COAC de Cádiz en 2027 con 'Los hijos del pueblo'. El grupo no actuaba en el Gran Teatro Falla desde 2019 y regresa para cumplir una promesa personal hecha a uno de sus componentes. La agrupación adaptará su repertorio para cantar tanto a Cádiz como a Málaga en los pasodobles y cuplés, manteniendo una propuesta alegre y teatral. La representación de la provincia en el Falla se completa con la comparsa de Marbella, que concursará con el nombre 'Mentiras'.

El Carnaval de Málaga tendrá representación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz.

La comparsa de Jesús Gutiérrez, más conocido en Málaga como Guti, competirá en la edición de 2027 con Los hijos del pueblo, un proyecto que el grupo llevaba tiempo madurando, y se suma a la habitual presencia de la Comparsa de Marbella, que este año será Mentiras.

Guti firma la letra y la música de la agrupación, con Francisco Ruiz Prieto, Curro Ruiz, como coautor de la música y director. La comparsa figura inscrita en el concurso con el número de orden 175 y su vuelta a Cádiz ha supuesto una sorpresa para los seguidores de la fiesta. No pisan el Gran Teatro Falla desde 2019, con En el nombre de la rosa.

La idea de volver a tierras gaditanas no es nueva. Según cuenta Guti a EL ESPAÑOL de Málaga, el viaje ya estuvo sobre la mesa la edición pasada, cuando el grupo defendía El asesino de comparsistas (segundo premio en su modalidad en el COAC de Málaga).

El autor recuerda que “estuvimos a punto de ir”, y explica que el proceso burocrático terminó por frenarlos porque “la inscripción del año pasado era súper complicada a nivel online”.

El plan quedó pendiente para esta edición, y el grupo encontró además un motivo personal para no dejarlo pasar. "Las promesas están para cumplirse", declara.

Guti le prometió a uno de sus componentes que irían a Cádiz y, aunque este año por otras cuestiones, este no podrá subirse a las tablas, sus compañeros lo harán por él, en su honor.

La decisión se tomó “en consenso entre todos”, según relata, y la comparsa afronta el reto “con muchas ganas, con mucha ilusión” y con una motivación extra.

Guti reconoce que la exigencia también crece y que “quieras o no quieras, el escaparate allí es mayor. Por lo tanto, la responsabilidad es más grande”.

Del tipo poco puede adelantar todavía. Se limita a avanzar que será una comparsa “muy colorida, muy alegre” y fiel a la línea del grupo en los últimos años, “de diversión, de dinamismo, de mucha teatralidad”.

En cuanto al repertorio, la agrupación mantendrá la fórmula de sus últimas propuestas. En Los patronos, El circo del sol o El asesino de comparsistas, la presentación y el popurrí servían para desarrollar la historia del personaje, una especie de sherlock holmes malagueño, mientras que los pasodobles y los cuplés quedaban para cantarle a Málaga. La excepción fue El cantón de Málaga. En palabras del propio Guti, en aquella comparsa la ciudad “colonizaba el 100% del repertorio”.

Este año repetirán la estructura con un ajuste obligado por el destino. Guti explica que usarán la presentación y el popurrí para contar la historia del personaje y reservarán las piezas de pasodoble y cuplé “para cantarle tanto a Cádiz como a Málaga cuando toque, por supuesto, y estar de rabiosa actualidad”.

El grupo prevé colgar en breve las primeras fotos en sus redes sociales de los ensayos e irán desvelando nuevos detalles del proyecto muy pronto.

Marbella repite en el concurso

Los hijos del Pueblo no será la única agrupación de la provincia en el Falla. La comparsa de Marbella, otro clásico en el concurso, competirá en 2027 con Mentiras, después de presentarse en la edición de 2026 con El desvelo (quinto premio en Málaga).

La letra lleva la firma de Guillermo Guerrero Melero y de un clásico gaditano, Manuel Santander Grosso, y la música, la de Antonio Quiñones Campos y el propio Santander Grosso. Quiñones asume también la dirección de la agrupación.