El momento en el que se descubrió el cartel. Carnaval de Málaga

Curri Romero, autor del cartel del Carnaval de Málaga 2027: "Quería mostrar el bendito caos de una noche de teatro"

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LO ESENCIAL Las claves Curri Romero es el autor del cartel anunciador del Carnaval de Málaga 2027, tras más de dos décadas participando activamente en la fiesta como componente, diseñador y letrista. La obra está inspirada en los cómics clásicos como '13, Rue del Percebe' de Ibáñez, mostrando el Teatro Cervantes 'cortado a la mitad' para retratar la actividad interior en una noche de concurso. El cartel fue creado mediante formato digital e incluye múltiples homenajes, guiños a murgas y comparsas históricas del carnaval malagueño, así como referencias a la familia del propio artista. La presentación coincidió con el anuncio de Félix Godoy como pregonero, al que el propio Curri Romero dedicó un homenaje casual dibujado en el cartel antes de conocer su nombramiento.

Curri Romero está tan feliz que no sabe cómo reaccionará cuando se cruce por primera vez con su propio cartel del Carnaval de Málaga por la calle. Su hijo, en cambio, ya tiene la jugada ensayada: "Papá, en cuanto lo veamos en una parada de autobús, nos tenemos que hacer una foto".

A Francisco Romero Reina, "Curri" (Málaga, 1984), le desborda la ilusión solo de pensar en la escena, respaldado por una familia que ha vivido todo el proceso creativo con la misma pasión —o más— que él.

Ver su obra impresa a tamaño real, dice, le impondrá "donde sea", pero ya en las pruebas de imprenta previas a la presentación oficial se quedó impresionado al comprobar cómo cobraba vida su obra: "Ha quedado mejor de lo que esperaba", confiesa.

No es un recién llegado a esto. Lleva más de dos décadas cantando en las agrupaciones del carnaval malagueño y, cuando no estaba sobre las tablas, andaba tras bambalinas diseñando tipos, pintando telones o dibujando portadas de discos y libretos.

El Carnaval, según defiende, tiene muchas vertientes artísticas, del canto al diseño de un tipo o el dibujo. Él las ha tocado casi todas, con libretos, telones, tipos y puestas en escena. Recuerda que "antiguamente pintábamos los telones en el suelo con cuatro botes de pintura". "La edad...Eso también lo he vivido", dice riendo.

Criado en el distrito malagueño de Palma-Palmilla e hijo de padres trinitarios, Curri se convierte en el segundo carnavalero de pro en la historia reciente de la fiesta que recibe el honor de firmar el cartel anunciador, tomando el testigo de Luis Rilke, de la murga de Torremolinos, que ya hizo lo propio hace unos años con una obra repleta de historia carnavalesca.

Guiño a Ibáñez

El día del estreno, este pasado jueves, los nervios estaban a flor de piel. "Estaba muy nervioso, la verdad", reconoce. La calma no llegó hasta que la Fábrica de Cervezas Victoria rompió el silencio con los primeros murmullos y aplausos al descubrir la obra; ahí supo que el trabajo había gustado.

Aún hoy le cuesta digerir la cantidad de felicitaciones recibidas y el cariño que le han transmitido los carnavaleros. Llegar a la propuesta definitiva no fue fácil: quería algo colorido y muy ligado al mundo de las viñetas, al universo del cómic, pero tuvo que descartar decenas de bocetos por miedo a que fueran demasiado complejos o difíciles de entender.

Empezó a trabajar con la intención de cambiar de rumbo si aquello no funcionaba. No hizo falta. Según confiesa, "al final me fue gustando la idea y cada vez me lo pasaba mejor".

Inspiración de Curri. EEM

La inspiración definitiva saltó al pensar en el tebeo clásico, concretamente en el icónico 13, Rue del Percebe de Francisco Ibáñez. Se le ocurrió "cortar por la mitad" la fachada del Teatro Cervantes para mostrar las tripas de la fiesta y "retratar el bendito caos de una noche de concurso".

Por eso aparecen "los camerinos, las maquilladoras y los maquilladores, la sala de ensayos, la taquilla y la zona de prensa". El artista afirma que "esas noches son preciosas, tanto para los aficionados como para los que tenemos la suerte de subirnos ahí".

'Pincel' digital

El encargo le llegó en mayo de la mano de Virginia Pérez, nueva presidenta de la Fundación Ciudadana del Carnaval. La ejecución definitiva tomó forma entre julio y agosto, arañándole horas a sus ratos libres.

Su momento favorito, "cuando más me cundía", eran las noches de los viernes, cuando dibujaba hasta altas horas sabiendo que al día siguiente no tendría que madrugar.

No sabe cuántas horas hay detrás. Admite que ha sido “mucho tiempo”, y que lo ha disfrutado tanto que no se ha dado casi ni cuenta.

Todo el proceso ha quedado grabado en cámara rápida. Curri tiene la idea de compartir pronto un vídeo de unos 30 o 50 segundos con la evolución del cartel, desde el boceto hasta el resultado final.

Primero levantó la arquitectura del teatro y luego se dedicó a poblarlo de personajes, la parte donde más cómodo se siente y que tiene más trabajada. Aunque su idea inicial era usar acrílico sobre lienzo, la falta de tiempo y su destreza con la tableta gráfica lo llevaron a decantarse por el formato digital, que le ha permitido pintar en cualquier parte.

Curri canta en el acto. FCCM

La pantalla le dio la precisión necesaria para trabajar con capas y hacer zoom en cada habitación para empapar el cartel de microhistorias, dejando la pintura tradicional pendiente para otra ocasión en la que, da a entender, no le importaría repetir.

Secretos, homenajes...

Para el malagueño general, el cartel es una explosión de color y disfraces; para el aficionado al COAC, es un hormiguero de recuerdos lleno de guiños, melodías y nostalgias.

El cartel esconde decenas de tipos históricos del Carnaval de Málaga. La puerta de entrada de componentes está custodiada por el protagonista de Voy pa’ bao. En el tejado, un ladrón le quita la 'T' al rótulo del Cervantes (guiño a Al ladrón), mientras por la planta baja pasea el mítico Hombre Mosca y un pequeño buzo recuerda el primer año que Curri se subió a un escenario.

Su familia también tiene su sitio: en la parte alta, dos niños le roban el gorro a un componente de la Comparsa del Guti —sus hijos, Curri y Bruno, que el año pasado salieron con Crespi—, mientras que abajo a la izquierda una niña vestida de arlequín rinde tributo a su hermana, vistiendo un tipo que ya llevó en su día con los infantiles de Paqui Prieto.

Nadie en su entorno sabía nada para no arruinar la sorpresa, y desde el estreno los grupos de WhatsApp echan humo con carnavaleros intentando reconocerse en los trazos, aunque Curri aclara que buscó arquetipos más que personas concretas, con excepciones evidentes como Pepe León o el Nano a bordo de su carricoche. "Ellos son muy claros, pero que cada uno se vea donde considere, me gusta incluso más eso", expresa entre risas.

El cartel guarda además una coincidencia casi mágica: del tejado despega un globo aerostático con la lona del 2027 donde saluda un componente de Los independientes, agrupación de la que fue letrista Félix Godoy.

Curri dibujó la escena sin saber que, ese mismo día, Félix sería nombrado pregonero del carnaval: "Me enteré al llegar a la presentación, donde sospeché porque iba muy guapito. Estoy más contento que nadie, convencido de que va a ser un pregón histórico, cargado de crítica y humor, como acostumbra".

El cartel, el cartelista y el pregonero. Carnaval de Málaga

Para cerrar el círculo, la presentación le devolvió el gusanillo del escenario. Animado por la organización, compuso una letrilla, sacó un pasodoble a guitarra y se rodeó de su primo Rubén Vera al piano para volver a cantar tras un par de años de parón a esa fiesta que tanto le da la vida.

Pensando en el futuro, cuando dentro de dos décadas algún carnavalero contemple la obra expuesta en la Casa del Carnaval, Curri solo pide una cosa: "Me conformo con que le guste, con que le haga viajar a lo que se vivía en una noche de concurso de aquellos años, que le traiga buenos recuerdos", concluye.