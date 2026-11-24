La Cubana sienta al público a degustar su sátira 'gastro': "Estamos más pendientes de hacer una foto al plato que de comer"

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LO ESENCIAL Las claves La Cubana regresa a Málaga tras siete años para presentar su nuevo espectáculo 'La cuisine de ma cousine' en el Teatro del Soho CaixaBank del 25 de noviembre al 15 de diciembre. El montaje es una sátira humorística sobre la fiebre gastronómica actual, la alta cocina, las redes sociales y la costumbre de fotografiar los platos antes de comer. Con 22 funciones programadas, el espectáculo dura dos horas, cuenta con 12 actores en escena e incluye una oferta especial de 250 entradas a 25 euros para este viernes.

La Cubana ha vuelto a Málaga con los ingredientes de siempre, la música y el ingenio humorístico, pero con un plato nuevo. La compañía ha presentado este martes su nuevo espectáculo, La cuisine de ma cousine, en un acto celebrado a las puertas del Teatro del Soho CaixaBank, sobre la acera de la calle Córdoba. Allí podrá 'degustarse' del 25 de noviembre al 15 de diciembre, en 22 funciones.

Es la primera vez que la compañía actúa en este escenario. También es su regreso a la ciudad siete años después de su última visita, con Adiós Arturo. Según han explicado nunca han faltado las ganas de volver a la ciudad para la compañía catalana, pero por circunstancias La Cubana no había vuelto a salir de gira desde la pandemia.

El fundador de la compañía y director del montaje, Jordi Milán, se ha mostrado "feliz" de volver a la Costa del Sol. Ha asegurado que Málaga es para La Cubana "un lugar especial, un lugar muy querido" y ha subrayado que ese cariño es mutuo "con el público".

Por la ciudad han pasado casi todos sus montajes, desde los espectáculos de calle de los años 80 hasta Cómeme el coco, negro, La tempestad, Mamá, quiero ser famoso, Campanadas de boda, Cegada de amor o la propia Adiós Arturo. La compañía ha incidido en que con el público malagueño ha habido siempre "una conexión de mucho cariño y mucha comprensión".

Una imagen de la divertida presentación. Álvaro Guerrero

Esta vez la visita llegó a estar en el aire. La Cubana había actuado siempre en el Teatro Cervantes y en esta ocasión no pudo ser. Milán ha admitido que todavía no conoce el motivo y que estuvieron a punto de quedarse sin venir, algo que para la compañía "era un poco un sacrilegio". La solución llegó del Teatro del Soho CaixaBank, que, en palabras del director, les "ha abierto las puertas".

Del disfrutar al mostrar

Con La cuisine de ma cousine, que sus creadores definen como un "melodrama culinario", La Cubana se mete en la cocina. El espectáculo se ríe de la fiebre gastronómica de los últimos años, con chefs convertidos en estrellas mediáticas, restaurantes de lujo, estrellas Michelin, programas de televisión, recetas imposibles y platos que parecen obras de arte.

Desde la compañía han explicado que esa "locura colectiva" ha convertido algo tan básico como comer o reunirse alrededor de una mesa en un escaparate. Comer con los amigos o con la familia ha quedado en segundo plano.

Ahora importa más que se sepa dónde se come, cuánto ha costado y cómo. "Si no lo publicas, no eres nada. Hemos pasado del disfrutar a simplemente mostrar", han expresado.

La compañía sigue trabajando como siempre. Sus montajes parten de situaciones cotidianas, en la calle, en familia o en un mercado, que a su juicio pasan inadvertidas como teatro "porque son teatro". Cuando esas escenas suben al escenario, han explicado, el espectador se reconoce en ellas y descubre que "el protagonista y el guionista de la historia es el público".

Los ingredientes también son los de siempre: el humor, la música, el color, la sorpresa y la participación del público. La novedad, según resumieron, son "los mismos ingredientes, pero cocinados diferente".

Brigitte, Hija Adoptiva

La protagonista de la historia es Brigitte Raventós, una cocinera catalana nacida en París. Es la dueña de una cadena de restaurantes repartidos por todo el mundo con el mismo nombre que el espectáculo y la creadora de una corriente gastronómica que ella llama "La Cocina de los Sentimientos".

Como es habitual en La Cubana, la presentación jugó con los límites entre la realidad y la ficción. Según ha contado la compañía, Brigitte lleva 32 años casada con el malagueño Fernando García, "un inventor y un intelectual de pro". Tienen casa en El Limonar y pasan largas temporadas en la ciudad. Siempre dentro de la ficción, el Ayuntamiento acaba de nombrarla Hija Adoptiva de Málaga.

Una imagen de Brigitte y su equipo de cocineros. Álvaro Guerrero

Para darle las gracias a la ciudad, la chef estrenará en el Soho su nueva masterclass, Los sentimientos cocinados a fuego lento, antes que en París, Londres, Nueva York o Tokio. Serán 22 clases magistrales, tantas como funciones, para que todos los malagueños puedan asistir.

En cada ciudad, adaptan la ciudad natal del marido de Brigitte, un arduo trabajo para conectar con más profundidad con cada uno de los espectadores a lo largo de la gira.

La propia Brigitte ha aparecido después ante los medios poniendo el toque de humor a la cita. El acto acabó como suelen acabar las cosas con La Cubana. Toda la compañía cantó uno de los números musicales del espectáculo y la entrada del teatro se convirtió durante unos minutos en una fiesta (con confeti incluido).

La cuisine de ma cousine se estrenó el pasado 25 de junio en Pamplona. Desde entonces ha pasado tres semanas en el Teatro Jovellanos de Gijón, ha estado en el Teatro Arriaga de Bilbao y en San Sebastián y ha recorrido varias ciudades de la Comunitat Valenciana, entre ellas Elda, Castellón, Alicante, Altea, Vila-real y Calpe. Ya supera las 100 representaciones y la han visto más de 70.000 espectadores.

Málaga es su primera parada en Andalucía. A nivel regional, en 2027 la gira seguirá en primavera por Cádiz, Almería y Córdoba y en noviembre por Sevilla y Huelva. Al año siguiente llegará a Jaén y Granada.

Horarios y ofertas

El espectáculo dura unas dos horas y lo interpretan 12 actores. El título es afrancesado, pero la función, han aclarado "se hace entera en castellano".

Los miércoles y jueves habrá función a las 20.00 horas. Los viernes y sábados habrá doble sesión, a las 17.00 y a las 21.00 horas, y los domingos se representará a las 17.00 horas.

El puente de diciembre cambia el calendario. El lunes 7 habrá función a las 20.00 horas y el martes 8, día de la Inmaculada, una sola sesión a las 17.00 horas.

Para la función de la tarde de este viernes 27 de noviembre, día del encendido del alumbrado navideño y del Black Friday, la compañía ha preparado una oferta especial de 250 entradas a 25 euros, a la venta en taquilla y en la web hasta que se agoten. "Es nuestra aportación a la fiesta", han contado.

Las entradas están a la venta en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.

Más de 45 años de fiesta

Fundada en Sitges en 1980, La Cubana es una de las compañías más populares del teatro español. Su estilo nace de mirar lo cotidiano y lo mezcla con humor, exageración y complicidad con el público. En sus más de cuatro décadas de trayectoria ha reunido a más de seis millones de espectadores.