La imagen promocional de la gira de Sanz. Marenostrum Fuengirola

Un verano musical arranca motores: Alejandro Sanz actuará en Marenostrum Fuengirola el 10 de julio de 2027

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LO ESENCIAL Las claves Alejandro Sanz se incorpora al cartel de Marenostrum Fuengirola para actuar el 10 de julio de 2027 en el escenario Unicaja. Las entradas para su concierto en Fuengirola saldrán a la venta el martes 24 de noviembre a las 10:00 en la web oficial del festival. La gira por España contará con al menos 11 fechas tras su inicio en mayo con dos conciertos en Estados Unidos. El artista suma ya 25 Latin Grammys tras ganar recientemente el premio al Mejor Álbum Pop Contemporáneo por '¿Y ahora qué+?'.

El fenómeno fan de Alejandro Sanz está de enhorabuena. El artista ha anunciado este viernes que se suma al cartel de Marenostrum Fuengirola 2027, festival donde cerró su gira del pasado año.

El cantante actuará el 10 de julio en el escenario Unicaja, en una de las paradas de la gira con la que recorrerá España el próximo verano.

Las entradas podrán comprarse a partir del martes 24 de noviembre a las 10:00 en la web del festival, marenostrumfuengirola.com.

El artista empezará la temporada en Estados Unidos con dos conciertos en mayo: el día 13 en el Barclays Center de Brooklyn y el 15 en el Kaseya Center de Miami.

Después llegará la parte española. Arrancará en Tenerife y ya suma 11 fechas. Además de Fuengirola, la gira pasará por Zaragoza, Vigo, Granada, Córdoba, Cáceres y Almería, entre otras ciudades.

El anuncio llega días después de un nuevo Latin Grammy. Sanz acaba de ganar el de Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ¿Y ahora qué+?, que acumula ya tres gramófonos en las dos últimas ediciones de estos premios.

Con este galardón, el músico llega a 25 Latin Grammys en su carrera, a los que se suman cuatro Grammys americanos.

Según la organización, la nueva gira lleva un paso más allá el proyecto de ¿Y ahora qué+?, con más escenarios y más música en directo.