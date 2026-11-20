Javier Castillo planta una habitación misteriosa en Málaga para descubrir su novela "antes que en ningún otro lugar"

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LO ESENCIAL Las claves Javier Castillo instala una experiencia inmersiva en la Alameda Principal de Málaga para avanzar detalles de su novena novela, 'Espinas en el aire', antes de su llegada a las librerías el 24 de noviembre. La instalación simula Collins Court, el escenario principal del libro, donde los visitantes tienen cinco minutos para escuchar una misteriosa señal de radio que da origen a la trama del nuevo thriller. El argumento sigue a Vera Chase, una expresentadora de radio que investiga una extraña canción que escuchó en el ruido blanco, una idea inspirada en un suceso real que el autor vivió con sus hijos. El escritor malagueño ha reflejado en las páginas de este libro el dolor tras perder a sus dos padres con solo dos meses de diferencia durante el último año.

Alameda Principal de Málaga. Una de las arterias principales de la capital. Noviembre de 2026. Un cubículo plantado frente a calle Larios está rodeado de adornos de Navidad que anuncian que las fiestas están a la vuelta de la esquina. A su alrededor, los coches van y vienen, y las maletas de los turistas ruedan sobre el pavimento camino del centro.

Dentro de la habitación, todo se detiene. Hay calma, una radio que solo devuelve ruido blanco y una carta que espera a ser abierta. Y de pronto, entre el siseo, suena una canción que no debería estar ahí. Así suena Collins Court, escenario de Espinas en el aire, la novena novela de Javier Castillo, y el corazón de la experiencia inmersiva con la que el escritor malagueño anticipa su lanzamiento. La ha presentado este viernes en su ciudad, un año después de El susurro del fuego.

La mansión, que no figura en ningún mapa y que guarda un secreto que nadie ha desvelado todavía, puede ser visitada en Málaga este viernes 20 y el sábado 21, de 12.00 a 16.00 y de 17.00 a 20.00. Quien entre tendrá cinco minutos para escuchar. Lo que ocurra después ya está escrito, y llegará a las librerías el próximo martes 24 de noviembre.

Castillo ha presentado este viernes en Málaga la experiencia inmersiva y no por mera casualidad. El autor ha querido que su tierra fuera la primera en conocer un esbozo de su próxima novela. El mijeño ha reconocido que “Málaga es parte de mi corazón” y ha explicado que desde que surgió la idea del espacio inmersivo, siempre tuvo que presente que la acción especial tenía que llegar primero a Málaga para que la gente pudiera vivirla aquí “antes que en ningún otro lugar del mundo”.

Hace algo más de una década, Castillo autopublicó en Amazon El día que se perdió la cordura, que en pocas semanas se convirtió en el libro más vendido de la plataforma en España. Desde entonces, ha llovido mucho, pero ha acabado convirtiéndose, con esfuerzo y nueve libros de por medio, en uno de los autores más leídos del país.

Además, Netflix ha llevado a la pantalla La chica de nieve y El cuco de cristal. En la primera, la historia original se trasladó a Málaga, y muchos espectadores de medio mundo vieron así por primera vez las calles de la provincia en la que creció su autor. Pronto verá la luz también la adaptación del gigante norteamericano de El susurro del fuego.

La habitación. Alejandro Postigo

En el caso de Espinas en el aire, todo empezó con un ruido. Castillo iba en el coche con sus hijos, intentó sintonizar la radio y lo único que encontró fue ese siseo que se cuela entre emisora y emisora. Era un detalle sin importancia, de los que se olvidan al bajar del coche. Pero a él no se le fue de la cabeza.

De aquel ruido blanco ha salido Espinas en el aire, un thriller en el que el sonido se convierte en la primera pista de un misterio. Su protagonista es Vera Chase, una antigua locutora de radio que intenta rehacer su vida mientras saca adelante un pódcast de true crime.

Dos años después de un accidente que la marcó para siempre, Vera recibe una carta de Agatha Collins, heredera de un poderoso imperio. Collins la invita a investigar el origen de aquella canción que las dos escucharon y que nadie más parece capaz de explicar.

A partir de ahí, el autor promete “un misterio con muchísimos giros, con amor, con drama, tragedia y con todo ese componente que a mí me gusta”.

Detrás de los giros hay también un año difícil. Castillo ha contado que escribió la novela durante un tiempo en el que “han pasado muchísimas desgracias en torno a mi vida”, y ese peso ha terminado en las páginas.

El autor en la puerta del cubículo. Alejandro Postigo.

El autor perdió a sus padres con apenas dos meses de diferencia: su padre falleció de forma repentina en noviembre de 2025 y su madre murió a principios de febrero de 2026.

"Todo ese dolor que me ha acompañado durante el año está ahí dentro de la novela y creo que todo el que la lea lo va a sentir entre líneas", ha expresado en la presentación este viernes. Quizá por eso insiste tanto en dejarse llevar por las historias. Castillo prefiere que el lector llegue sin saber demasiado, igual que se llega a casi todo. Para él, "el secreto de los grandes libros es que sean lo más parecido a la vida. Y en la vida no tenemos ni idea de lo que nos va a pasar".

El sábado a las 20.00, Collins Court cerrará sus puertas y la Alameda volverá a su ruido de siempre, el de los coches y las maletas que pasan sin detenerse.

El martes, la canción seguirá sonando en otro sitio, entre las páginas de Espinas en el aire que descansan en las librerías de todo un país. Bastará con abrir el libro y 'escuchar', igual que hizo Castillo aquella mañana en el coche, para adentrarse en su nueva historia.