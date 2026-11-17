La película sudafricana 'Hen' conquista Fancine de Málaga y marca un hito en los 36 años del festival de la UMA

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LO ESENCIAL Las claves La película sudafricana 'Hen', dirigida por Nico Scheepers, gana el Premio al Mejor Largometraje en la 36ª edición de Fancine y se convierte en la primera cinta africana en lograr el máximo galardón del certamen. El Jurado Joven reconoció a 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma', de Jane Schoenbrun, mientras que el público otorgó su premio a 'Never After Dark', del estadounidense Dave Boyle. La producción española 'Upiro', dirigida por Óscar Martín y basada en un caso real de vampirismo en 1755, se alzó con el primer galardón del público en la nueva sección competitiva Zona Iberoamericana. El festival cerró con la gala de clausura coordinada por la ESAD de Málaga y la proyección especial de 'Family Movie', codirigida y protagonizada por Kevin Bacon y Kyra Sedgwick.

La 36 edición de Fancine ha llegado a su fin y ya se han dado a conocer sus ganadores. Este año, Hen, del sudafricano Nico Scheepers, ha sido la película reconocida por el Jurado Oficial, y Never After Dark, la película galardonada por el Jurado Joven.

El festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga ha celebrado esta noche su gala de clausura en la sala 1 del Cine Albéniz, donde se dará a conocer un palmarés que estrena formato.

Este año, el Jurado Oficial se ha centrado exclusivamente en elegir la mejor película del certamen, el Jurado Joven ha extendido su mirada a los largometrajes de la Sección Oficial y el público ha tenido por primera vez en sus manos un premio para Zona Iberoamericana, la sección que el certamen comparte con el Festival de Málaga.

Hen, del sudafricano Nico Scheepers, ha sido la película reconocida por el Jurado Oficial, compuesto por la realizadora Ángeles Huerta, el cineasta estadounidense Anthony Oberbeck y el director malagueño Rafael Robles, ‘Rafatal’.

La cinta, ópera prima de su director, rodada en blanco y negro y hablada en afrikáans, ha sido galardonada con el Premio al Mejor Largometraje, que está dotado con 6.000 euros por la Universidad de Málaga.

La historia arranca tras una masacre, cuando un matrimonio bóer sin hijos encuentra a un niño encerrado en un arcón y deciden acogerlo, sin sospechar que el pequeño arrastra una maldición.

Con pocos diálogos y una atmósfera austera, ‘Hen’ conecta con el lema de esta edición, Programados para amar, desde su lado más oscuro: el deseo de formar una familia y un amor que obliga a proteger a un niño aunque protegerlo resulte tan peligroso como abandonarlo.

Con este reconocimiento, la cinta hace historia en Fancine y se convierte en la primera película africana que se alza con el máximo galardón del certamen.

Novedad del palmarés

La gran novedad del palmarés ha llegado de la mano del Jurado Joven, integrado por cinco estudiantes de la Universidad de Málaga, que por primera vez ha valorado también los diez títulos de la Sección Oficial.

Su Premio al Mejor Largometraje, dotado con 1.500 euros por la Universidad de Málaga, ha recaído en uno de los fenómenos del momento en el fantástico: Teenage Sex and Death at Camp Miasma, coproducción entre Estados Unidos y Canadá con la que Jane Schoenbrun, responsable de I Saw the TV Glow, revisita el slasher desde el deseo y la identidad queer.

Protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson, la película juega con el cine dentro del cine: una joven directora recibe el encargo de resucitar una franquicia de terror y acaba fascinada por la actriz que protagonizó la entrega original.

Cortos y premios del público

En la competición de cortometrajes, el mismo comité ha concedido el Premio Aula Magna al mejor cortometraje de animación a The Nest, obra francesa dirigida de forma colectiva por Aurélien Coquery, Léa Kermanach, Soline Mauguin, Abel Tixador, Jan Baounon y Roman Sielte-Fiette, sobre una joven lutier que descubre un oscuro secreto en el taller familiar.

En imagen real, el reconocimiento ha sido para That Damn Cat, del estadounidense David Hefner, una comedia en la que un malvado gato no ve con buenos ojos los intereses románticos de su dueña.

Ambos trabajos obtienen una dotación de 1.500 euros, aportada por Aula Magna en el caso de la animación y por la Universidad de Málaga en el de la imagen real.

Además, el Jurado Joven ha otorgado el Méliès de Plata a la ciberpunk ‘Reus’, del checo Ondrej Tešnar, que se convierte así en la candidata de Fancine al Méliès de Oro al mejor cortometraje fantástico europeo que convoca la Federación Internacional de Festivales Méliès (MIFF).

Y también, en esta despedida fancinera, se han conocido los resultados de la votación popular. El público, siempre pieza esencial para el certamen universitario, ha elegido Never After Dark como Mejor Largometraje.

La producción japonesa del estadounidense Dave Boyle, responsable de la serie House of Ninjas, fue el último estreno de la Sección Oficial. En ella, una médium que ayuda a las almas perdidas a cruzar al más allá acepta un encargo en una casa de campo aislada y descubre que, esta vez, los espíritus no son su única amenaza. El premio, patrocinado por Cervezas Victoria, está dotado con 1.000 euros.

Zona Iberoamericana, que en esta edición ha estrenado carácter competitivo, tiene también su primera ganadora. Los espectadores han escogido Upiro, de Óscar Martín, entre las cinco aspirantes al Premio del Público al Mejor Largometraje de Zona Iberoamericana, patrocinado por Clínicas Rincón Dental y dotado con 1.000 euros.

El director, que regresaba a Fancine tras Amigo (2019), presentó el lunes la película junto a la guionista Elena Muñoz ante una sala llena, en el pase que cerraba las votaciones de la sección.

Ambientada en 1755 e inspirada en el primer caso de vampirismo documentado en la península ibérica, la cinta nos encierra en un convento de clausura donde varias novicias padecen una extraña enfermedad de la sangre, un misterio que un monje franciscano poco convencional tratará de resolver.

En cortometrajes, el voto popular ha distinguido como mejor cortometraje de imagen real a la española La anciana y la eternidad, de Marc Martínez Jordán, que aborda el derecho a la vivienda con la historia de una mujer de 86 años empujada a un paraíso digital que rechaza; y a la estadounidense Tuna Tartare, de Lena Greene, en la que una lata de atún caducada y un bolso de imitación persiguen sus sueños artísticos en un Los Ángeles posapocalíptico, como mejor cortometraje de animación. Ambos galardones, patrocinados por Cervezas Victoria, están dotados con 500 euros cada uno.

Por último, la prensa acreditada ha concedido el Premio Gato Rabioso a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera, la película que inauguró fuera de concurso esta 36 edición y fue la primera producción española en abrir Fancine.

Escrita y protagonizada por Berto Romero junto a Belén Cuesta y Javier Cámara, la comedia atrapa en un bucle temporal a un matrimonio en crisis durante una escapada al campo. El palmarés se cierra así con el mismo título con el que arrancó el festival.

Gala de clausura

La gala de clausura, coordinada de nuevo por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD) con la participación de estudiantes del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet, el Conservatorio Superior de Música y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de San Telmo, retomará la historia que dejó abierta la inauguración y resolverá, una semana después, la amenaza de la extraterrestre Pili de aniquilar a la humanidad.

Tras la lectura del palmarés, Family Movie, la comedia de terror que codirigen y protagonizan Kevin Bacon y Kyra Sedgwick junto a sus hijos, Sosie y Travis, se encargará de apagar el proyector del 36 Fancine con un homenaje al cine de terror de bajo presupuesto y a quienes siguen rodando pese a todas las dificultades.