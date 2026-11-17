Enrique Gasa Valga trae ‘El Gran Gatsby’ al Teatro del Soho: "Garantizo al malagueño que se lo va a pasar muy bien"

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LO ESENCIAL Las claves El coreógrafo Enrique Gasa Valga presenta en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga 'El Gran Gatsby – El Show', una adaptación escénica de la novela de F. Scott Fitzgerald que estará en cartel hasta el 22 de noviembre. El espectáculo no es un musical al uso y combina danza contemporánea, teatro y música en directo a través de 20 escenas, interpretadas por 13 bailarines internacionales y músicos italianos. La producción corre a cargo de Limonada, una compañía privada sin subvenciones dirigida por Gasa Valga, que reivindica el teatro como espacio de encuentro frente al uso de las pantallas. Las funciones se ofrecen de martes a domingo con entradas a partir de 31 euros, en un pase de 85 minutos con descanso apto para todos los públicos.

Los locos años veinte llegan desde este martes al Teatro del Soho CaixaBank. El coreógrafo Enrique Gasa Valga ha presentado esta mañana ante la prensa en Málaga El Gran Gatsby – El Show, su versión escénica de la novela de F. Scott Fitzgerald.

El montaje llega a la ciudad tras su éxito en teatros de Austria, Alemania o Mónaco y podrá verse en el templo de la calle Córdoba hasta el domingo 22 de noviembre.

Antes de atender a los medios, los bailarines y músicos han ofrecido un adelanto del espectáculo. Voces excelsas, brillantes bailes y un espectacular vestuario han deslumbrado sobre las tablas del Soho.

El director ha agradecido su entrega y buen hacer a una hora tan temprana. "Es que es muy pronto por la mañana para hacer esto. Se han entregado, siempre lo hacen, son muy buenos", ha asegurado.

Gasa Valga ha bromeado con la composición de su compañía al recordar que pese a que su sede está en Austria, "no hay ningún austriaco". A Málaga han venido 13 de sus 15 bailarines, procedentes de todo el mundo, y los músicos son de origen italiano. "Creo que tocamos los cinco continentes", ha añadido.

Todo lo que ocurre sobre el escenario sucede en directo. El director ha subrayado que en el montaje "no hay nada que esté grabado", hasta el punto de que el teléfono que suena en una esquina de la escena lo hace sonar el piano. Un detalle más que llamativo en tiempos de IA.

La banda interpreta desde clásicos del jazz hasta composiciones originales del director musical Roberto Tubaro. Temas de Nina Simone, Duke Ellington, Ella Fitzgerald o Louis Armstrong se mezclan con arreglos y piezas inéditas que interpreta la voz de Greta Marcolongo.

Gasa Valga firma el libreto junto a Birgit Edelbauer-Heiss. La obra presenta a Jay Gatsby como un personaje trágico, cegado por una ilusión romántica que nunca fue real, cuyo mundo de excesos y apariencias se derrumba al ritmo del swing y el jazz. El coreógrafo ha seleccionado 20 escenas para construir un relato que cruza la danza contemporánea con el teatro y la música. No es un musical al uso.

"Lo importante es la fiesta"

Para el director, la historia guarda un "mensajito" que sigue vigente. Lo ha explicado con un ejemplo muy gráfico. "A la fiesta no importa cómo llegues, si es un Mercedes, un Ferrari o un Fiat Panda. Lo importante es la fiesta, lo que te encuentras, los amigos que tienes, la conversación que tienes", ha señalado.

Ha añadido que, al final, "es más importante no quedarse solo y que los mismos que están invitados a la fiesta vengan al funeral, si hay uno".

Según ha contado, el paso de los derechos de la novela al dominio público hace apenas unos años le dio la oportunidad de llevar la historia a escena por todo el mundo. Cree además que la obra encierra una lección para los más jóvenes. "Yo soy aún de la generación que creció sin Instagram, ni móvil, ni internet, ni nada", ha recordado.

A su juicio, "a todos nos gusta que se nos vea bien y que seamos populares en redes". Pero es importante saber que lo que queda, al final, es "la gente que te quiere, la gente que tú quieres". "Los clásicos son clásicos por eso, porque son atemporales y desgraciadamente no hemos aprendido mucho de ellos", ha lamentado.

Gasa Valga ha definido su compañía como "la torre de Babel perfecta", con el inglés como idioma común. Para él, eso demuestra que "no importa de dónde seas ni cómo seas, lo que importa que te lleves bien con todos y seas respetuoso". Y la danza hace el resto. "La danza es danza y el baile es baile. Todos nos entendemos cuando bailamos", ha defendido.

También ha reivindicado el teatro como lugar de encuentro frente a las pantallas. "Cada día es más difícil salir de casa, porque tienes el Netflix o el Instagram", ha admitido. En sus palabras, el teatro es "la oportunidad para encontrarnos todos y disfrutar del talento y del arte, y después comentarlo y tomarnos la cerveza después".

Una compañía que no para

La compañía, Limonada, está formada por 20 personas que trabajan los 12 meses del año. Para los montajes de mayor formato incorpora bailarines invitados, siempre gente con la que ya ha trabajado y en la que confían al máximo.

Gasa Valga lleva 18 años dirigiendo y conoce a los músicos de este show desde hace unos 12. "Si no están tocando con Gatsby, están tocando con Frida Kahlo o con otro espectáculo", ha explicado el director, que tiene varios shows en funcionamiento.

Como confeso amante de la música en vivo, reconoce que es una de las cosas que más disfruta de sus proyectos, pues en el mundo de la cultura esto no es siempre posible por una cuestión "de financiación".

Con una larga trayectoria en Centroeuropa, el director ha comparado la forma de trabajar allí y aquí. Del sur de Europa ha destacado que "el talento aquí es brutal, mejor que en ninguna parte", también entre los técnicos de los teatros.

Sin embargo, las condiciones de trabajo y la financiación, a su juicio, mejoran "cuanto más al norte vas", algo que vincula con la política, con la tradición y también con el clima.

Ha puesto como ejemplo a los colegios austriacos y alemanes, que acuden al teatro con frecuencia y donde "hay un silencio absoluto" de total respeto, algo que quizá no se tiene tan interiorizado en otras zonas de Europa entre niños y jóvenes. H

Su compañía es completamente privada y no recibe ninguna subvención. Gasa Valga defiende igualmente que la cultura "tiene que estar extremadamente subvencionada". "¿Por qué? Porque define a la sociedad", ha argumentado. El teatro, ha añadido, "siempre es un espejo de lo que está pasando y se tiene que cuidar".

Para ilustrarlo ha puesto de ejemplo a sus bailarines, que trabajan con "un reloj que está contando". Entre los 35 y los 40 años, ha explicado, "su carrera se complica y muchos no han ganado lo suficiente para emprender otros caminos". "Es una profesión que es una utopía per se. Entonces, debería cuidarse a esta gente", ha reclamado.

En la danza, "de rebote"

Gasa Valga llegó a la danza "de rebote". Ha contado que nunca quiso ser bailarín y que, de niño, era "muy inquieto", así que su madre lo llevó al ballet "para que me calmaran". "Y me calmaron", ha bromeado.

Bailó mucho y, cuando dejó de hacerlo en Austria, le pidieron que se quedara como director. Ha confesado que lleva toda la vida queriendo volver a España "y no hay manera".

De su etapa de formación en Zaragoza recuerda a su maestra, María de Ávila, a la que ha calificado de "espectacular". Ha puesto en valor también la exigencia de la escuela, que lo curtió hasta lo que es hoy en día. "También recuerdo algún que otro bar zaragozano, donde lo pasé bien. Puede ser que me dejara allí a alguna que otra novia", ha bromeado.

El director ha tenido también palabras de elogio para el Soho y su equipo técnico. La compañía ha actuado ante 1.800 espectadores en Bangkok, y él se queda con un espacio como el malagueño. "Está el público más cerca y es más íntimo todo, ¿no? Es más cercano, así que me parece perfecto y fantástico", ha afirmado.

Confía también en la respuesta de la ciudad. "Yo sé que el público malagueño es un público andaluz, un público que se emociona y que es apasionado", ha dicho convencido de que la semana "va a ser una fiesta".

Preguntado por cómo animaría a los malagueños a dejar el sofá y el Netflix para acercarse a ver el show, se ha apoyado en su elenco.

"Mi equipo lo da todo cada noche. Son esas ganas de transmitir, esas ganas de bailar, esas ganas de cantar, esas ganas de tocar el instrumento y es una fiesta compartida con el espectador", ha descrito.

Y ha lanzado una promesa. "Yo garantizo al malagueño que se lo pasa bien, y si no, le pregunto y le devuelvo el dinero yo".

Málaga ya le ha conquistado. Ha probado la paella, ha visitado la catedral y el puerto y ha viajado con su suegra, que "se quiere ir a vivir aquí". "O sea que no tengo opción ya de irme", ha contado entre risas.

‘El Gran Gatsby – El Show’ se representa en el Teatro del Soho CaixaBank de martes a viernes a las 19.30. El sábado 21 habrá dos pases, a las 17.00 y a las 20.30, y el domingo 22 la función será a las 17.30. El espectáculo dura 85 minutos con descanso y es apto para todos los públicos. Las entradas están disponibles desde 31 euros.