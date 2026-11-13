Sanz le gana el Latin Grammy a Pablo Alborán, que suma 30 nominaciones sin premio: “No ha podido ser”

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LO ESENCIAL Las claves Pablo Alborán vuelve a quedarse sin Latin Grammy tras perder en la categoría de mejor álbum pop contemporáneo frente a Alejandro Sanz. El artista malagueño acumula ya 30 nominaciones a lo largo de su carrera sin haber ganado ningún galardón hasta la fecha. Alejandro Sanz amplía su récord como el español más galardonado de la historia de estos premios con 24 gramófonos y 52 nominaciones. Tras la gala, Alborán anunció el lanzamiento de su disco 'SINFØNICO' para el 18 de diciembre y las primeras fechas de su gira en 2027.

La maldición sigue. Pablo Alborán se volvió a quedar anoche sin Latin Grammy en la 27ª edición de los premios, celebrada en Las Vegas. El gramófono al mejor álbum pop contemporáneo, la categoría en la que competía con ‘KM0’, fue para Alejandro Sanz y su ‘¿Y ahora qué+?’, un álbum que ya fue premiado en su versión de EP, algo que han criticado muchos de los seguidores del artista malagueño.

Era la nominación número 30 de Alborán, y ya son 30 las veces que se marcha sin premio. Ningún cantante español ha optado tantas veces a estos galardones sin ganar nunca.

La categoría se resolvió en la Premiere, la ceremonia previa a la gala televisada en la que se reparten la mayoría de los premios, a eso de las diez de la noche. Al terminar, Alborán se limitó a subir un vídeo en sus historias de Instagram diciendo que, una vez más, “no ha podido ser”.

Pocos días antes, el cantante había reconocido a la revista estadounidense Spin que el camino había sido largo y que le alegraba seguir siendo tenido en cuenta. En aquella entrevista dejaba un deseo, “ojalá sea este año”.

Además de Sanz, sus rivales eran Monsieur Periné con ‘Instrucciones para ser feliz’, nic con ‘(Enamorada)’ y Debi Nova con ‘Todo puede convertirse en canción’. Sanz ya había ganado esta misma categoría el año pasado con ‘¿Y ahora qué?’ y suma un premio más a su récord como el artista español más galardonado en la historia de los Latin Grammy, con 52 nominaciones y 24 ganados. Tras él, Rosalía, con 31 nominaciones y 11 logrados.

18 de prestigio

De las 30 nominaciones de Alborán, 18 corresponden a las categorías generales, las de más prestigio de la gala. Ha optado ocho veces a grabación del año, cinco a álbum del año, cuatro a canción del año, y una a mejor nuevo artista, en 2011.

Las otras 12 son de categorías de pop, salvo una de mejor vídeo musical de larga duración que consiguió en 2015 con ‘Por fin’.

Su nombre ha aparecido en las listas de 12 de las 16 ediciones celebradas desde su debut. Solo faltó en 2017, 2019, 2024 y 2025.

De ‘Solamente tú’ a ‘KM0’

La historia empezó en 2011. Con 22 años y su primer disco recién publicado, el malagueño viajó a Las Vegas con tres nominaciones: mejor nuevo artista, mejor interpretación vocal pop masculina y canción del año por ‘Solamente tú’. “Es un privilegio estar aquí siendo tan joven”, dijo entonces a la agencia AFP.

Volvió con las manos vacías, como en todas las ediciones siguientes. En 2021, con ‘Vértigo’ y ‘Si hubieras querido’, entró por primera vez en las tres grandes categorías en un mismo año. En 2023, en la gala de Sevilla, la primera fuera de Estados Unidos, llegó a acumular cinco candidaturas con ‘La cu4rta hoja’, ‘Carretera y manta’, ‘Amigos’ y ‘Contigo’.

Él mismo ha convertido la racha en anecdotario. En ‘El Hormiguero’ contó que un año se obsesionó con las señales y se compró unos calzoncillos de halcón para la gala. Entre las risas del público, relató que “me puse los calzoncillos de halcón y pensé ‘este año me dan el Grammy’... y no me dieron ninguno, así que mandé a tomar por saco los calzoncillos”.

‘SINFØNICO’, sin fecha en Málaga

Alborán ya mira a lo siguiente. Poco antes de la Premiere anunció que el 18 de noviembre empieza la preventa de ‘SINFØNICO’, el disco sinfónico grabado en el Abbey Road Institute con el que estrena su sello, Sirona Music. El álbum sale el 18 de diciembre.

El cantante también dio a conocer las primeras fechas de la gira de 2027, con conciertos en ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona y Lisboa. Por ahora no hay cita en su Málaga natal, habrá que seguir esperando.