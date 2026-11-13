Málaga celebra los 25 años del Martín Carpena con una gala que reunirá a Pablo López, Pastora Soler o Antoñito Molina

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LO ESENCIAL Las claves El Palacio de Deportes José María Martín Carpena celebrará su 25 aniversario el sábado 12 de diciembre con una gran gala musical. El evento contará con las actuaciones de una veintena de artistas, entre los que destacan Pablo López, Pastora Soler, Antonio Orozco y Antoñito Molina. La velada rendirá homenaje a la figura de José María Martín Carpena y repasará los grandes hitos deportivos y culturales del pabellón, que ha superado los 10 millones de espectadores. Las entradas para la gala de aniversario ya están disponibles a través de la plataforma Enterticket.

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena celebrará sus 25 años el próximo sábado 12 de diciembre con una gala musical que reunirá sobre el mismo escenario a una veintena de artistas. Será una noche de canciones y también de memoria, con homenajes y un repaso a los acontecimientos que han marcado la historia del pabellón.

El cartel mezcla generaciones y estilos. Pablo López, Antonio Orozco, Pastora Soler, Antoñito Molina, María Peláe, María José Llergo, Antonio José, Depol, Efecto Mariposa y Javier Ojeda encabezan la lista de una gala que presentará Rocío Madrid.

A ellos se sumarán Álvaro García, Mesalla, Carmen Ferre, Lachispa, La Llave, Lydia Sánchez, Manuel Muñoz y Marasmo. Completan la programación DJ Monchi y DJ Violetta Arriaza.

La organización ha querido juntar en una misma noche a artistas con una larga trayectoria y a nuevos talentos. El objetivo es que el escenario refleje la variedad de propuestas musicales que han pasado por la ciudad.

La gala tendrá un espectáculo que repasará la historia del palacio. Combinará contenidos audiovisuales, homenajes y algunos de los momentos más significativos que se han vivido entre sus paredes.

El guion girará en torno a cuatro ideas: la memoria, el deporte, la cultura y el futuro. Con ellas, los organizadores quieren subrayar la estrecha relación del palacio con la ciudad.

Uno de los momentos centrales de la noche será el homenaje a José María Martín Carpena, que da nombre al recinto. Ese tributo servirá también para recordar algunos de los grandes acontecimientos deportivos que ha acogido el pabellón. Después, la música tomará el relevo con las actuaciones de los artistas invitados.

Millones de espectadores

Desde su inauguración, el Martín Carpena se ha consolidado como uno de los principales espacios deportivos y culturales de Málaga. En estos 25 años han pasado por sus gradas más de 10 millones de espectadores.

El recinto tiene capacidad para 11.300 personas. Ha acogido grandes acontecimientos deportivos, conciertos y espectáculos que lo han convertido en uno de los espacios de referencia de la ciudad.

Detrás de la celebración están Eternidad Eventos, Talent y 33 Producciones. Las tres promotoras quieren reconocer la trayectoria del palacio y su peso en la vida de la ciudad.

La gala pretende reunir a públicos de distintas edades y rendir tributo a todas las personas que, durante este cuarto de siglo, han contribuido a escribir la historia del recinto.

La cita servirá para recordar los grandes momentos de sus primeros 25 años y para abrir una nueva etapa. Será, según la organización, una noche para reconocer todo lo vivido, celebrar el presente y mirar hacia el futuro de uno de los espacios más representativos de Málaga.

Las entradas salieron a la venta este viernes 13 de noviembre en la plataforma Enterticket: https://www.enterticket.es/eventos/25-aniversario-martin-carpena-276858