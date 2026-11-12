Pablo Alborán se vuelve a enfrentar a la maldición del Grammy esta noche: nominado 30 veces y nunca lo ha ganado

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LO ESENCIAL Las claves Pablo Alborán llega a la 27ª edición de los Latin Grammy acumulando 30 nominaciones a lo largo de su carrera sin haber ganado el galardón en ninguna ocasión. El artista malagueño es el cantante español que más veces ha optado al gramófono dorado sin habérselo llevado nunca, superado en candidaturas totales solo por Alejandro Sanz y Rosalía. En esta edición compite en la categoría de mejor álbum pop contemporáneo con 'KM0', su séptimo disco de estudio y el más personal de su trayectoria. Durante la gala en Las Vegas, Alborán no solo esperará el resultado de su nominación, sino que también actuará y ejercerá como presentador en la ceremonia Premiere.

Treinta veces son las que la Academia Latina de la Grabación ha incluido el nombre de Pablo Alborán en su lista de candidatos al gramófono dorado. Ninguna ha acabado con un premio en las manos del malagueño, que vuelve a intentarlo esta noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, sede de la 27ª edición de los Latin Grammy.

Alborán compite en la categoría de mejor álbum pop contemporáneo con ‘KM0’, su séptimo disco de estudio, que salió el 7 de noviembre de 2025. Sus rivales son Monsieur Periné con ‘Instrucciones para ser feliz’, nic con ‘(Enamorada)’, Debi Nova con ‘Todo puede convertirse en canción’ y un viejo conocido de estas galas y gran amigo de Alborán, Alejandro Sanz, que se presenta con ‘¿Y ahora qué+?’.

El cantante ha hablado de la cifra en una entrevista reciente con la revista estadounidense Spin. Reconocía que el camino ha sido largo y que le alegra seguir en la carrera. "Ojalá sea este año, aunque mis fans son el mejor premio de todos", contaba.

Según recoge la misma publicación, Alborán es el tercer cantante español con más nominaciones en la historia de estos premios. Solo le superan Alejandro Sanz y Rosalía, y los dos han ganado más de una vez. Eso le convierte en el cantante español que más veces ha optado al Latin Grammy sin llevárselo nunca.

La historia empezó en 2011

La relación de Alborán con los Latin Grammy es casi tan antigua como su carrera. El malagueño publicó su primer disco el 1 de febrero de 2011 y ese mismo noviembre, con 22 años, viajó a Las Vegas con tres nominaciones: mejor nuevo artista, mejor álbum vocal pop masculino y canción del año por ‘Solamente tú’.

“Es un privilegio estar aquí siendo tan joven”, dijo entonces a la agencia AFP. Para él, aquellas candidaturas eran “una inyección de motivación y ganas de trabajar”.

No ganó ninguna. Años después recordó en una entrevista con la web de la Academia de la Grabación que sus padres tuvieron que disimular muy bien el cabreo aquella noche para que no se les notara. Fue un palo para todos, pero un palo que han sabido gestionar con humor año tras año.

La realidad es que, desde que llegó a la música, el patrón se ha repetido con casi cada disco. Con ‘Tanto’, por ejemplo, optó a álbum del año y grabación del año. En 2018, con 'Prometo', fue nominado a álbum del año, grabación del año, mejor álbum vocal pop tradicional, productor del año... En 2021, con ‘Vértigo’, entró por primera vez en las tres grandes categorías de la gala en una misma edición: álbum, grabación y canción del año. Pero no hubo forma.

Sevilla, la más dolorosa

La nominación de 2023 parecía una oportunidad única. La gala se celebraba en Sevilla, la primera vez fuera de Estados Unidos, y Alborán llegaba con cinco nominaciones gracias a ‘La cu4rta hoja’, más que ningún otro artista español esa edición. Entre ellas estaban otra vez álbum, grabación y canción del año, esta última por ‘Amigos’, con María Becerra.

Se volvió a casa sin premio. Tras la ceremonia se tomó el resultado con humor y se limitó a remitir a sus seguidores, en X, al mensaje que había publicado después de la gala del año anterior.

La racha se extiende también a los Grammy estadounidenses. Allí ha estado nominado cuatro veces al mejor álbum de pop latino, con ‘Terral’, ‘Prometo’, ‘Vértigo’ y ‘La cuarta hoja’, sin éxito en ninguna.

Los calzoncillos de halcón

Alborán ha convertido la “maldición” en parte de su anecdotario. En una de sus visitas a ‘El Hormiguero’ relató que un año se obsesionó con las señales. Veía aves rapaces por todas partes, hasta el punto de que le entró “un pedazo de águila” en la habitación. Así que decidió comprarse unos calzoncillos de halcón para la gala, pensando que le darían suerte.

Entre las risas del público, contó que se puso los calzoncillos de halcón y pensó: "Este año me dan el Grammy". "No me dieron ninguno, así que mandé a tomar por saco los calzoncillos", contó entre risas.

Aunque al principio le frustrara, con los años, siempre ha reconocido que ha aprendido a disfrutar de estas galas a pesar de la presión y que se alegra de verdad por los compañeros que ganan "después de tanto trabajo".

Un disco para empezar de cero

Esta vez llega con el disco más personal de su carrera. En ‘KM0’ firma todas las canciones y produce la mayoría. Lo presentó como un nuevo punto de partida tras un momento frágil en su vida, y al lanzarlo explicó que "empezar de cero jamás tuvo más sentido en mi vida".

El álbum sostiene su gira mundial de 2026 y 2027, con más de 30 ciudades en América, Europa y Estados Unidos. En el último año, el malagueño también ha debutado como actor en la serie de Netflix ‘Respira’ y está en un momento muy bonito de su carrera profesional.

El 18 de diciembre publicará ‘SINFØNICO’, un disco sinfónico grabado en el Abbey Road Institute que será el primero de su sello discográfico, Sirona Music.

La gala principal arranca a las 20.00 en la costa este de Estados Unidos, las 02.00 de la madrugada del viernes en la España peninsular. La mayoría de los gramófonos se reparten antes de la retransmisión televisiva, en la ceremonia conocida como Premiere, así que la categoría de Alborán se resolverá, previsiblemente, en esa primera parte de la noche donde, por cierto, el malagueño actuará y, además, será el encargado de la presentación junto a Camila Cabello y Howie D de los Backstreet Boys. Habrá que estar atentos por si a la 30ª va la vencida.