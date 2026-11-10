El Teatro del Soho CaixaBank, preparado para la Navidad: Antonio Banderas cantará en el concierto especial de villancicos

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LO ESENCIAL Las claves El Teatro del Soho CaixaBank acogerá su tradicional Concierto de Navidad del 25 al 28 de diciembre. Antonio Banderas participará cantando villancicos como 'Mira cómo beben' y asumirá la dirección artística del espectáculo. La orquesta Larios Pop del Soho, dirigida por Arturo Díez Boscovich, estará acompañada por la soprano Berna Perles, el Coro Intermezzo y la Panda de Verdiales Antón Pitar. El repertorio incluirá villancicos tradicionales españoles, clásicos americanos y temas de la banda sonora de 'Solo en casa'. Entradas a la venta desde 30 euros.

El Teatro de Soho CaixaBank lo tiene todo preparado para la Navidad y del 25 al 28 de diciembre se vestirá de gala para su tradicional Concierto que este año, como gran novedad, contará con la participación especial de Antonio Banderas.

Será la orquesta Larios Pop del Soho al completo, bajo la dirección musical de Arturo Díez Boscovich, la encargada del Concierto de Navidad en el Soho en el que participará Antonio Banderas interpretando algunos de los villancicos del programa como Mira cómo beben o The Christmas Song, además de encargarse de la dirección artística del concierto espectáculo.

Una gran fiesta que reunirá sobre el escenario al Coro Intermezzo y la Panda de Verdiales Antón Pitar, aportando un toque tradicional malagueño. A esta colaboración se suman la soprano malagueña Berna Perles y las actrices de musicales Lorena Calero y Bella Exum, quienes pondrán voz a clásicos como Jingle Bell Rock o Let It Snow!, entre otras partituras.

Un concierto imprescindible en la temporada navideña en Málaga, con un repertorio excepcional de villancicos tradicionales españoles, clásicos americanos y obras de composición propia; la inolvidable Somewhere in My Memory y Star of Bethlehem, de John Williams, pertenecientes a la banda sonora de la película Solo en casa, junto a clásicos como Sleigh Ride o White Christmas.

A esta selección se suman las obras originales de nuestro director musical, Arturo Díez Boscovich, entre ellas la Fantasía sobre “Campana sobre campana” y Una visita en Nochebuena, además de un Popurrí de villancicos españoles donde el público podrá cantar junto a la orquesta sinfónica.

Las entradas, desde 30 euros, están a la venta en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.