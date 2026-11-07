Encarni Navarro, la 'Mariah Carey' de la zambombá: “Soy millonaria donando alegría en tiempos feos”

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LO ESENCIAL Las claves La artista malagueña Encarni Navarro presenta su nueva gira de Navidad con 23 fechas confirmadas por Málaga, Almuñécar y Córdoba. La gira arrancará con tres citas benéficas a favor de las asociaciones La Sonrisa de Melania, la Fundación Ronald McDonald y la orden de San Juan de Dios. El espectáculo incluye zambombás infantiles con su personaje 'Kaky', nuevas incorporaciones en la banda y sorpresas con cómicos invitados. Encarni Navarro reivindica la tradición de las zambombás heredada de su padre y aboga por transmitir mensajes de solidaridad y energía positiva a las familias.

Encarni Navarro lo repite cada vez que alguien la corrige. Lo que ella hace cada Navidad sobre el escenario es una zambombá, con acento en la a. Así las llamaba su padre, el Morralla, que les inculcó a ella y a sus hermanos una costumbre cada Navidad que con los años se ha convertido en un éxito de la artista, que llena en cada una de sus citas. Hay quien la define como la 'Mariah Carey' malagueña. Cuando sus villancicos comienzan a sonar, la Navidad ya está aquí.

"Recuerdo que cenábamos en Nochebuena, nos íbamos a la misa del gallo y luego salíamos por Huelin. Empezábamos cinco, pero cuando mirábamos para atrás acabábamos siendo 30 o 50 personas con su zambomba y su pandereta. La liábamos en El Bulto y llegábamos a San Andrés, a Dos Hermanas...", recuerda, emocionada.

Navarro presentó este viernes en Málaga su gira navideña rodeada de su familia, de los patrocinadores y de las asociaciones con las que colabora este año. Porque si a ella le gusta algo por Navidad es "donar alegría" y más "en estos tiempos tan feos".

En las Navidades pasadas cerraron temporada el 2 de enero en Vélez-Málaga. Aquel día, Encarni se propuso reducir el calendario a la mitad de cara a este año. No lo ha conseguido. Ya suma 23 fechas confirmadas y el teléfono sigue sonando. Ríe contando que hay quien cree que tanta fecha le llena los bolsillos hasta hacerse millonaria. "A mí me hace millonaria donar alegría. Parece muy cursi, pero es así. A mí me llena ver a la gente contenta gracias a lo que hago".

Cree que, a veces, está mal saturar al cuerpo con tanto trabajo y que las fechas anunciadas en sus redes sociales, salvo alguna sorpresa que pueda surgir por el camino, son las definitivas. "Ya no me da el cuerpo para tanto. Es mejor hacerlo fino y elegante, como siempre ha dicho mi madre", confiesa entre risas.

Tres citas solidarias

La gira arranca el 18 de noviembre a las 19.00 en el Auditorio Edgar Neville con una zambombá a beneficio de La Sonrisa de Melania. La entrada cuesta 15 euros en concepto de donativo, se vende en Entradium y la recaudación íntegra irá para la asociación.

La entidad ofrece apoyo psicológico a pacientes con enfermedades complejas, como los oncológicos o los paliativos, y a personas en situaciones muy delicadas, además de al personal sanitario.

Antonio Becerra, médico y gran amigo de Encarni, le propuso la idea y en seguida decidió cerrar una fecha para ellos. "Yo creo que la vida es una cadena de favores. No pido nada a cambio, pero creo que te lo acaba devolviendo de alguna manera", asegura, confesando que le gustaría que ese espíritu solidario que se despierta en todos cada Navidad perviviera el resto del año. "Nos iría mucho mejor a todos", declara.

Una imagen de la presentación. Daniel Gálvez Fotografía

El 3 de diciembre llega la gran novedad de su gira. Navarro aterriza en los Cines Albéniz, en calle Alcazabilla, con la gala benéfica La Flor de Oro, a partir de las 21.00. Encarni y su equipo creen que es la primera vez que se celebra una zambombá dentro de un cine. Toda la recaudación irá a la Fundación Ronald McDonald y las entradas ya están agotadas.

La noche arrancará con un acto previo presentado por Javi Sanchidrián y Milagros Vera, para poner en valor la labor de la fundación. "Me gusta moverme en sitios nuevos y ver cómo sale la cosa", reconoce la artista.

La tercera cita benéfica será el 10 de diciembre, otra vez en el Edgar Neville, con San Juan de Dios por segundo año consecutivo. La orden atiende en Málaga a personas sin hogar en su centro de acogida, a personas con problemas de salud mental o discapacidad intelectual y a mayores. La entrada vuelve a costar 15 euros como donativo, también en Entradium, y hay fila cero, al igual que en la de La sonrisa de Melania.

De Arenas a Almuñécar

Entre una y otra, la agenda recorre media provincia y sale hasta de ella. El 19 de noviembre debuta en Arenas, en la Axarquía, en Balcones de Bentomiz, a partir de las 16.30 y con entrada libre hasta completar aforo. "Nos hace mucha ilusión ir a sitios en los que no hemos estado antes", dice. Para las curvas de la carretera ya tiene la solución. "He alquilado un microbús, que me lleven", cuenta entre risas.

El 1 de diciembre canta para los mayores en el Palacio de la Paz de Fuengirola. "Los niños aprenden lo tradicional y los mayores vuelven a su infancia", resume. El 2 tiene un evento privado, un formato cada vez más demandado, y el 4 viaja a Almuñécar, en Granada. "Cada formato es diferente. No es lo mismo lo que lleva un teatro que lo que lleva una plaza", advierte.

El 5 actúa en Yunquera y el 6 combina un privado en Mijas con su ya tradicional cita de la tarde en La Fábrica, en el Soho. El 7 vuelve a Vélez-Málaga, a los pies del castillo, un escenario natural que la conquistó el año pasado.

De allí recuerda a la buena gente, el catering y, "las estufas". "Encima del escenario, a veces se pasa frío y que te cuiden se agradece tanto, es un detallazo", dice. El 8 estará en el Paseo del Parque y el 9 se lo tomará libre en esta vorágine musical.

El 11 de diciembre cantará en la plaza de Félix Sáenz, en el centro, en una zambombá que sorprende a quien va de compras navideñas. El 12 actúa por la mañana en Alhaurín de la Torre y por la tarde, desde las 18.00, en Pechá Terraza, en los Montes de Málaga.

El 13 llega a Cortijo Los Chalanes, una de las citas favoritas de su equipo porque Jesús, su responsable, "apostó por mí y yo por él; me abrió sus puertas y yo mi corazón y ya es tradición, una magia añadida". "Además, allí es un poquito menos protocolario. Allí canta todo Dios, se lía", describe.

Ese es, de hecho, el espíritu que defiende para todas. "Mi zambombá no es un concierto parado. Yo puedo parar un villancico si te veo cantando y te arrimo el micro. Me gusta liarla para bien", explica.

El 18 actúa en Arroyo de la Miel y el 19 hace una excepción con una boda en Córdoba. "Yo en Navidad no cojo bodas. Me llevaban año y medio detrás pidiéndomelo", confiesa. El 23 repite en La Pérgola de Antonio Banderas, junto a La Farola, con las entradas prácticamente agotadas, y el 26 cierra en el Trocadero Benalmádena, junto a la playa.

¿Y después? "Yo me desmayo", contesta. Se ha puesto un tope por su hijo, de ocho años. "Él sabe que yo trabajo, pero no me quiero perder muchos momentos con él y ahora que es más consciente de todo también me reclama más", admite.

Kaky y el elfo pastor

La gira incluye tres zambombás infantiles, que sirven como actividad navideña de lo más didáctica para los peques de la casa. La primera será el 1 de diciembre por la mañana en el Edgar Neville, con dos funciones y autobuses de la Diputación desde los pueblos. Le seguirán el Colegio Divino Maestro el 15 y Cártama el 20. Para el próximo año, su inquieta cabeza ya prepara un dosier en forma de libro para repartir en los colegios y seguir enseñando las tradiciones de la Navidad malagueña.

"Hay que inculcarles a los niños que una zambomba no tiene un botón de encendido y apagado. Hay que darle con el carrizo", explica. Quiere que vivan la magia de los Reyes Magos y los villancicos de los abuelos.

Allí ella se convierte en Kaky, su personaje navideño que ha sido apodado así por la forma en que la llama su hijo.

Ante la moda del elfo travieso, que hace barbaridades en los hogares malagueños, el año pasado también llevó al escenario a un elfo, pero con una particularidad especial: quería convertirse en pastor.

La reacción de los pequeños es lo que más la motiva. "Empiezas un villancico, incluso de los míos, que no deberían conocer, y te cantan el estribillo después de escucharlo una sola vez. Termino 'Las tortas' y ellos siguen cantándolo", cuenta.

Caras nuevas

Este año, el espectáculo trae caras nuevas. Se incorporan 'Antoñito' Arreza' del Puerto de la Torre, y José 'el Rubio de Linares', a quien define como un descubrimiento, junto a Charlie a la percusión y Adrián Gaona al saxo. Habrá también un villancico nuevo, como cada año, y el habitual factor sorpresa. Un conocido cómico malagueño se ha ofrecido en Instagram para aparecer en una de las fechas, sin decir cuál. "Será sorpresa, pero haremos algo chulo", adelanta.

Los coros, en cambio, son los de siempre. 'Primas', 'tías' y amigas criadas en el mismo ambiente familiar, aunque no compartan la misma sangre. Entre ellas, Amalia la Boquerona y Juana la del Revuelo, que toca la zambomba y la pandereta y para la que las zambombas son más que un motor. "Nadie sabe la edad real que tiene, pero es imparable", explica.

En agosto, Juana siempre duda de si llegará ágil a la gira. "Cuando le dije que había más de veinte fechas me dice: ‘Apúntame a todas’", cuenta. Lo que le dan las personas que la quieren, dice, "no tiene precio".

Las sillas vacías

Detrás de tanta alegría hay también espacio para la memoria. Hace un par de años la zambombá rindió homenaje a las sillas que se quedan vacías en Navidad. "Hay que llenarlas de sentimiento, de momentos y de orgullo, porque mi padre lo que quería era que disfrutáramos y que estuviéramos bien", dice. El villancico que más le recuerda a él es ‘La noche de reyes’, de Pepe Pinto, que grabó en su disco con un fandango de su padre.

"Una de las razones de hacer zambombá en Navidad es no acordarme de lo que me falta. Muchas veces me preguntan quién anima al animador", confiesa. Su hermano Pepe, el primogénito, se emociona al hablar de ella y su hermana Diana. "Cuando sea mayor quiero ser como ellas", dice.

Navarro tampoco esquiva la actualidad. El accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo) dejó 69 víctimas mortales, varias de ellas vinculadas a Málaga. Entre los fallecidos están el malagueño David Reina y dos residentes en la provincia, Juan Ignacio López Espinosa y María de los Ángeles Mazo Banegas, que regentaba un hostal en Cuevas de San Marcos.

La artista recuerda que lo primero que hizo fue llamar a su hermana Diana, que se pasa el día montada en el tren, y a un amigo que trabaja en Renfe. "Tengo la pena, como todo español, pero me quedé tranquila porque los míos estaban bien. Por desgracia, hay mucha gente que no. Van a ser unas Navidades muy duras para algunas familias", lamenta.

También lanza un mensaje a quienes gobiernan. "Me da igual el partido político que sea, pero que se hagan las cosas bien para que no pasen estas situaciones tan duras", pide. Por todo ello, tratará de aportar desde el escenario a tanto sufrimiento que se vive en sociedad. "No es mucho, pero si doy algo de energía positiva, me vale", asevera.

La primera zambombá que dio fue hace más de 15 años en un bar de Huelin, la marisquería MarioEva, con la familia, su hermana Diana y un jovencísimo Pablo Alborán que empezaba a desplegar sus alas hacia una carrera prometedora. Cada temporada le dice a su equipo que será la última, pero siempre vuelve a picarle el gusanillo. "No he hecho historia, he seguido una historia. Mientras se pueda, venga, vamos. Que haya salud y pa'lante", concluye.

En la presentación, Encarni ha estado acompañada por el respaldo de sus patrocinadores Grupo Sancho Melero, Clínica Dental Alcedo y Aceites Málaga, además de la colaboración de Grupo MAS, Obrador Tejeros y Eventual Three, entre otras entidades y empresas que hacen posible esta gira.