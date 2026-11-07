Un momento de la actuación de Arde Bogotá en la París 15 en Málaga. Angel Recio

Arde Bogotá triunfa con su hervidero en Málaga ante un público entregado: "Muchas gracias por la confianza"

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LO ESENCIAL Las claves Arde Bogotá abarrotó la sala París 15 de Málaga con un público entregado dentro de la gira Hervideros Gira Vibra Mahou. El grupo cartagenero presentó su nuevo disco, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', e incluyó a fans sobre el escenario durante el espectáculo. Interpretaron por primera vez en Málaga el tema 'La Torre Picasso' y desataron la euforia al recordar grandes éxitos como 'Los Perros' o 'La salvación'. Tras su paso por la capital malagueña, la banda pone rumbo a su gira internacional por Estados Unidos y México antes de continuar por España.

Prometían un hervidero y lo fue. Hacía tiempo que Arde Bogotá no actuaba en Málaga y el público que anoche llenó la sala París 15 estaba totalmente entregado. Algo que no es difícil dada la implicación de la banda en sus directos.

El grupo cartagenero pisó esta sala por tercera vez -ya estuvo en septiembre de 2022 y en enero de 2024- dentro de Hervideros Gira Vibra Mahou y, en esta ocasión, tenían doble novedad.

Por una parte, presentaban su nuevo disco Manufacturas del Club de la Gente Sola que salió publicado completo el 2 de octubre y, por otra, se permitía el acceso de una parte de los fans al escenario durante todo el concierto haciendo una especie de coro griego envuelto en el humo y las luces rojas del espectáculo.

Empezaron con Hervidero y a lo largo de una hora desgranaron su nuevo trabajo al completo finalizando con Sacude.

Una de las señas de identidad de Arde Bogotá es su gran conexión con el público que, curiosamente, suele ser mucho mayor que los integrantes de la banda, ya que la mayoría son de 40 años para arriba.

Antonio García, el cantante, agradeció a los asistentes que hicieran horas de cola para comprar la entrada -esta vez solo se pudieron adquirir de forma física en la sala- y su "confianza" en el grupo.

Pero la fusión es total y ni las colas ni las apreturas en un espacio a rebosar rebajaron un ápice las ganas de pasarlo bien y de saltar con las interpretaciones de Señor Herrero o Antifiesta o de disfrutar con Olivos, Bigger Splash o Asidero.

García siempre baja al público para potenciar esa comunión con los fans y anoche se recorrió media sala en plena interpretación de El club de la gente sola. Es increíble comprobar cómo, en pleno trasiego de gente, mantiene perfecta la voz y cómo fluyó subiéndose a un pequeño escenario en medio del público.

Desde el primer momento los fans sacaron sus móviles a relucir inmortalizando cada una de las canciones. En las redes ya hay multitud de vídeos que, al menos, sirven de consuelo para todas aquellas personas que se quedaron con las ganas de ir al concierto porque no pudieron ir físicamente a por los tiques.

Tras la presentación del nuevo disco llegó uno de los momentos más esperados, la interpretación, por primera vez en Málaga, de La Torre Picasso, que lanzaron en septiembre de 2024.

Los fans de Arde Bogotá son incondicionales y la mayoría ya se sabía todas las letras de Manufacturas del Club de la Gente Sola, pero el éxtasis vino cuando cantaron temas de sus discos anteriores como Exoplaneta, Los Perros, Qué vida tan dura o Cariño.

Acabaron con uno de los grandes himnos y una de las canciones favoritas de la banda, La salvación.

Da igual las veces que hayas visto a Arde Bogotá en directo. Siempre quieres repetir. Y va a haber muchas opciones aunque, de momento, lejos de Málaga.

La primera este mismo domingo, aunque en Nueva York. Estarán unos días de gira en Los Ángeles, México y Miami y regresarán a España con Hervideros Gira Vibra Mahou en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia hasta finales de año.

En 2027 habrá gira, ya en escenarios grandes, en Cartagena, Barcelona, Bilbao, Granada, Sevilla, Zaragoza o Coruña entre otras ciudades y quedan entradas disponibles.