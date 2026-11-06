Cruz Sánchez de Lara y Lydia Cacho en el hotel Áurea Palacio de la Tinta en Málaga. Angel Recio

Historia, amistad y derechos humanos: el mano a mano de Cruz Sánchez de Lara y Lydia Cacho en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Cruz Sánchez de Lara y Lydia Cacho protagonizaron la cata literaria 'Wine & Books' en el hotel Áurea Palacio de la Tinta en Málaga. La vicepresidenta de EL ESPAÑOL presentó su libro 'Las gobernadoras', reivindicando el papel histórico de los malagueños Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez en la independencia de EE. UU. Durante la charla se abordaron cuestiones como la dignidad, los derechos humanos, la trata de personas y la situación actual de las mujeres. La autora firmó más de 60 ejemplares del libro y adelantó que su próxima novela estará ambientada en Portugal durante la Segunda Guerra Mundial.

La abogada, escritora y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, y la periodista mexicana Lydia Cacho son íntimas amigas desde hace más de 20 años. Se quieren, se admiran y hay una enorme complicidad entre ellas. Dos gobernadoras en toda regla.

Partiendo de esa base, el éxito de la cata literaria Wine & Books organizada por la cadena Eurostars en el nuevo hotel Áurea Palacio de la Tinta de Málaga celebrada este pasado miércoles estaba asegurado.

Sánchez de Lara presentaba de nuevo en Málaga su último libro Las gobernadoras -el estreno oficial fue precisamente en mayo en el Salón de los Espejos en el Ayuntamiento malagueño- y Cacho era la entrevistadora.

Un momento de la charla entre Cruz Sánchez de Lara y Lydia Cacho en Málaga. Eurostars

Sánchez de Lara desgranó el papel trascendental que dos malagueños como Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez tuvieron en la independencia de Estados Unidos cuando fueron gobernadores de Luisiana, de la que este año se conmemora su 250 aniversario.

Y la enorme contribución, silenciosa pero muy efectiva, de sus esposas, las hermanas Isabel y Felicitas de Saint-Maxent, entre otras mujeres, a la hora de ayudar en la creación de una red de espionaje para mermar los recursos de los británicos.

La escritora, que es descendiente de Luis de Unzaga, quiere que no se olvide ni se oculte la historia, que dos malagueños fueron claves en uno de los momentos importantes de la Humanidad como el nacimiento de Estados Unidos y que España dio mucho dinero y vidas para que lo pudieran conseguir, pese a que las medallas se la han colgado los franceses y hasta, increíble, los propios británicos.

Cruz Sánchez de Lara firmando libros tras la charla. Eurostars

"Desde España, sin que se supiera oficialmente, les mandábamos a los colonos pólvora, mantas de Zamora y muchísimo dinero. Murieron allí muchos españoles, muchos de ellos malagueños y canarios. ¿A que no sabíais nada de eso? Es que en el colegio no lo enseñan, que eso es mi mayor rabia", señaló Sánchez de Lara.

En este sentido, la vicepresidenta de EL ESPAÑOL apeló al orgullo de los malagueños para que no nos roben la historia. "Tenéis que ser embajadores de esta historia, porque esta historia no se puede volver a morir. Porque sois los herederos de la independencia de los Estados Unidos. Y va vuestra sangre, vuestro nombre, vuestro trabajo, la vida de muchos malagueños y la firma de muchos malagueños", recalcó.

Fue mucho más que una charla literaria. También se habló de dignidad, de derechos humanos, de la esclavitud, de la trata de blancas y de cómo es posible que, en pleno siglo XXI, siga habiendo mujeres con un burka. Y no solo en países islámicos, sino en los restaurantes y las tiendas caras del mismísimo Londres.

Cruz Sánchez de Lara posa con un ejemplar de Las gobernadoras. Eurostars

Entre risas, halagos, confesiones y algunos momentos muy duros, como la vida misma, la hora se pasó volando y para el recuerdo quedará la espectacular lectura que Lydia Cacho hizo de parte de la carta que Isabel le manda enfadada a su madre en la novela. Isabel de Saint-Maxent no tendría acento mexicano, pero sonaba de maravilla.

El público estaba tan entregado que todos compraron el libro. Sánchez de Lara firmó más de 60 ejemplares, se hizo fotografías con los asistentes y adelantó que su próxima novela estará relacionada con Portugal y la Segunda Guerra Mundial.