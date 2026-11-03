El Museo de Málaga tiene nueva directora: Auxiliadora Llamas asume el cargo tras la jubilación de María Morente

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LO ESENCIAL Las claves Auxiliadora Llamas Márquez ha sido nombrada nueva directora del Museo de Málaga tras publicarse la resolución de la Junta de Andalucía en el BOJA. Llamas sustituye en la dirección a María Morente del Monte, quien estuvo casi dos décadas al frente de la institución cultural hasta su jubilación. La nueva directora es conservadora de museos, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo y desde 2023 preside el comité nacional español del ICOM. Cuenta con una amplia trayectoria en el Museo de Cádiz y ejerció durante seis años como jefa del Servicio de Museos de la Consejería de Cultura.

La historiadora del arte y conservadora de museos, Auxiliadora Llamas Márquez, es la nueva directora del Museo de Málaga. Así lo ha publicado la Junta de Andalucía en el BOJA Complementario nº1 del 03 de noviembre de 2026 ha publicado hoy la resolución de 29 de octubre de 2026.

Llamas Márquez es licenciada en Historia del Arte, Máster Universitario de Museología por la Universidad de Granada y Máster en Museografía Didáctica e Interactiva por la Universidad de Barcelona. También es funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía como conservadora de museos.

Su carrera como funcionaria ha estado muy vinculada al Museo de Cádiz (2006-2010, 2020-2026) y al Servicio de Museos de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte (2010-2020), de manera que conoce la visión de proximidad de una institución y la visión general de los servicios centrales.

Durante seis años fue jefa del Servicio de Museos de la Consejería, llevando la planificación, coordinación y seguimiento de todas las instituciones museísticas de Andalucía.

Hasta ahora era asesora técnica del Museo de Cádiz implicada en todos los ámbitos de tutela, desde la conservación a la difusión pasando por la gestión administrativa.

Desde 2023 es presidenta del comité nacional español del Consejo Internacional de Museos (ICOM España), una Organización No Gubernamental fundada en 1946 y vinculada a la UNESCO para el asesoramiento especializado en materia de museos y sus profesionales.

La convocatoria selectiva por méritos para cubrir la dirección del Museo de Málaga se publicó el pasado mes de septiembre tras la jubilación de María Morente del Monte, quien estuvo casi dos décadas al frente del centro cultural. La plaza estaba abierta al personal funcionario de carrera con al menos tres años de experiencia en el área museística.