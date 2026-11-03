Mijas inaugura el Festival Internacional y Nómada de Cine La Indi con 21 obras independientes

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LO ESENCIAL Las claves Mijas da el pistoletazo de salida al Festival Internacional y Nómada de Cine La Indi los días 4 y 5 de noviembre en el Teatro Manuel España. El certamen proyectará 21 obras independientes, entre ellas 17 cortometrajes de ficción, un documental y tres largometrajes, con entrada libre hasta completar aforo. El festival tiene carácter itinerante y, tras su paso por la localidad malagueña, celebrará sus semifinales en Madrid y la gran final en Barcelona. Esta primera fase en Mijas rinde homenaje a Juan Antonio Gómez por su implicación con la cultura y el cine.

Las Lagunas de Mijas se convierte en el punto de partida de La Indi, un festival que apuesta por el talento emergente, la diversidad de relatos y las nuevas miradas audiovisuales. La cita arranca este 4 y 5 de noviembre.

El Teatro Manuel España acogerá las proyecciones de 16:00 a 22:00, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La cita reunirá 21 producciones con 17 cortometrajes de ficción, un documental y tres largometrajes enfocados en la libertad narrativa independiente.

El certamen destaca por su espíritu itinerante, conectando tres plazas culturales clave. Tras su paso por la localidad malagueña, el festival celebrará sus semifinales en Madrid y culminará con la gran final en Barcelona, ampliando así la visibilidad de los creadores.

Esta primera etapa en Mijas rendirá un emotivo homenaje a la memoria de Juan Antonio Gómez, reconociendo su estrecha vinculación con la cultura y el cine. La iniciativa cuenta con el impulso de Ojos Abiertos Films, El Jardín de Epicuro y el Ayuntamiento.