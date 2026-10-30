Una parte de la exposición. Ayuntamiento de Málaga

El MUCAC La Coracha inaugura la exposición internacional ‘Mediterráneo: continente sin tierra’

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LO ESENCIAL Las claves El MUCAC La Coracha de Málaga acoge la exposición internacional 'Mediterráneo: continente sin tierra', que se podrá visitar hasta el 7 de marzo de 2027. La muestra reúne cerca de un centenar de obras de 20 artistas de España y diversos países ribereños como Grecia, Italia, Egipto, Siria o Marruecos. El proyecto abarca diversas disciplinas artísticas y está comisariado conjuntamente por todos los participantes como un foro de diálogo e investigación. El recorrido se estructura en torno a los cinco elementos clásicos para reflexionar sobre la ecología, los paisajes, la tecnología y el contexto político mediterráneo.

El MUCAC La Coracha acoge desde hoy la exposición ‘Mediterráneo: continente sin tierra’. La propuesta reúne el trabajo de veinte artistas procedentes de España y de diversos países ribereños, invitando a reflexionar sobre las realidades y tensiones de la cuenca mediterránea.

La exhibición integra cerca de un centenar de piezas que abarcan disciplinas como pintura, escultura, fotografía, textil, videoarte, instalaciones y arte sonoro. El proyecto incluye creadores vinculados a territorios como Grecia, Italia, Egipto, Siria, Túnez, Marruecos, Croacia y Bosnia y Herzegovina.

Un momento de la inauguración. Ayuntamiento de Málaga

Coordinada por Marisa Maza y Moira Zoitl junto a Juan Carlos Robles, la muestra destaca por estar comisariada conjuntamente por todos los participantes. Se trata de la primera fase de una investigación a largo plazo desarrollada con COMMUNIcare de nGbK Berlín.

El recorrido temático se estructura a través de cinco elementos clásicos: tierra, agua, aire, fuego y éter. Mediante estos conceptos, las obras examinan los vínculos entre cuerpos, paisajes, tecnología, ecología y contextos políticos en el ámbito mediterráneo.

La propuesta concibe el espacio museístico como un foro de diálogo, cooperación internacional y generación de conocimiento artístico. Con nombres como Carlos Aires, Forensic Architecture o Guillermo Pérez Villalta, la muestra se podrá visitar hasta el 7 de marzo de 2027.