Moments Festival 2026 llega a Málaga: cerca de 100 actividades con miras al diseño, la fotografía y la música

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LO ESENCIAL Las claves El Moments Festival 2026 se celebrará en Málaga del 29 de octubre al 15 de noviembre con cerca de un centenar de actividades culturales. La programación se divide en tres fines de semana temáticos dedicados al diseño y cine, la fotografía de autor y la música experimental. Destaca la entrega del Premio Moments al fotógrafo Miguel Trillo y la actuación de Geologist, miembro fundador de Animal Collective, en el Museo Picasso. Como novedad, se celebrará El Día de los Pecadores en homenaje a Chiquito de la Calzada y el 20 aniversario del espacio independiente Drunk-O-Rama.

Moments Festival 2026 llega a Málaga. Del 29 de octubre al 15 de noviembre, la ciudad acoge un centenar de actividades culturales tras concluir con éxito su sexta edición en Madrid.

La programación malagueña se estructura en tres bloques principales: Design & Film Weekend, Photo Weekend y Music Weekend. Estos fines de semana monográficos exploran nuevas narrativas en diseño gráfico, cine documental, fotografía de autor, música experimental y cultura independiente a través de múltiples formatos.

El festival cuenta con un calentamiento previo de proyección internacional. El fotógrafo y skater estadounidense Jason Lee impartió talleres a comienzos de octubre, mientras que Patrick Sansone, guitarrista de Wilco, inauguró en MEET el estreno mundial de su exposición fotográfica «Noticings».

El primer bloque temático, Design & Film Weekend, reúne a cineastas, tipógrafos y creadores visuales como Ausias Pérez, Chema García Ibarra y Realmente Bravo. Sus jornadas abarcan proyecciones en el Centre Pompidou Málaga, encuentros en EASD San Telmo y talleres de artes visuales.

Miguel Trillo recibirá Premio Moments. EE

Del 5 al 8 de noviembre, la Semana de la Fotografía tomará el protagonismo con exposiciones, fotolibros y revisión de portafolios. Destaca la entrega del Premio Moments a Miguel Trillo y la participación de figuras como Txema Salvans, Sofía Moro o Nikita Teryoshin.

La clausura musical, programada del 12 al 14 de noviembre, incluye a Geologist —miembro fundador de Animal Collective— en el Auditorio del Museo Picasso Málaga. Este mismo recinto albergará la propuesta Avant Sounds junto al cuarteto Kermit y artistas de experimentación sonora.

Entre las principales novedades populares resalta la instauración de El Día de los Pecadores en homenaje a Chiquito de la Calzada. La jornada integrará charlas culturales y la conmemoración del 20 aniversario del icónico espacio independiente Drunk-O-Rama.