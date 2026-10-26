Javier Cámara llega por primera vez al Teatro del Soho con ‘Verborrea’: “una tragicomedia salvaje” sobre un grupo punk

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LO ESENCIAL Las claves Javier Cámara actúa por primera vez en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga del 6 al 8 de noviembre. La obra 'Verborrea', escrita y dirigida por Pablo Remón, se describe como una tragicomedia salvaje sobre un grupo punk de los años 80 y 90. El reparto lo completan los actores Israel Elejalde, Marta Nieto y Emilio Tomé. La estructura del montaje simula una cinta de cassette para narrar el ascenso y declive de la banda mediante recuerdos y monólogos.

Javier Cámara pisará por primera vez el escenario del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. Lo hará con ‘Verborrea’, la nueva obra de Pablo Remón, que se representará del 6 al 8 de noviembre.

El dramaturgo y director, ganador de un Premio Goya y del Premio Nacional de Literatura Dramática, firma tanto el texto como la puesta en escena. Junto a Cámara completan el reparto Israel Elejalde, Marta Nieto y Emilio Tomé.

La pieza narra el auge y la caída de un grupo punk de finales de los 80 y principios de los 90, el mismo que da nombre a la obra. La organización la define como una tragicomedia salvaje, “llena de mugre y suciedad, pero también de poesía”, sobre la herencia y la necesidad de levantar y derribar mitos, “de un lado o de otro”.

Sinopsis

Remón estructura el montaje como una vieja cinta de cassette, con su cara A y su cara B. Mediante monólogos y voces que se cruzan, el espectador recorre la vida de dos hermanos, hijos de un funcionario franquista, que pasan su infancia en los últimos años de la dictadura.

Ambos crecen en un poblado levantado en pleno Valle de los Caídos para los empleados de Patrimonio.

En la cara A, Kike, el hermano mayor y mánager del grupo, relata la infancia de Segis, el cantante. Cuenta cómo aquel chaval rebelde y asalvajado se enfrenta a su padre y a toda la estructura de poder que lo rodea, y cómo encuentra en el punk, la anarquía y el nihilismo una tabla de salvación frente a una realidad gris.

La cara B da la palabra a los miembros de la banda, que repasan el ascenso y el declive de Verborrea y de su vocalista, convertido ya en Segismundo Tóxico. Es una figura mítica, amada y odiada a partes iguales, sobre la que todos proyectan sus deseos, sueños y frustraciones.

El resultado es un relato oral hecho de recuerdos y versiones, unas veces complementarias y otras contradictorias, que se asemeja a un documental musical. En él se van descubriendo las vidas de este grupo de descastados y proscritos que habitan en los márgenes de la sociedad.

Las entradas para las tres funciones ya están a la venta en la web oficial del Teatro del Soho.