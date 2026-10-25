José María Pou llega al Soho con 'Gigante': “La energía del público me alimenta mucho más que un bocadillo de calamares”

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LO ESENCIAL Las claves José María Pou representa en el Teatro del Soho de Málaga la obra 'Gigante', basada en la controversia por el artículo del autor Roald Dahl sobre Israel en 1983. El actor defiende el teatro como un espacio de reflexión de 'texto y debate' frente a la inmediatez y la cultura de la cancelación actual. A sus casi 82 años y con seis décadas de trayectoria sobre los escenarios, Pou reflexiona sobre su carrera y descarta hacer giras de despedida.

José María Pou (Mollet del Vallès, 1944) lleva 60 años subiéndose a un escenario y sigue siendo incansable. Ha sido el rey Lear, Orson Welles, Sócrates, Cicerón y el padre que se pierde en la memoria de Florian Zeller.

Ganó el Premio Nacional de Teatro en 2006, dirigió el Goya y el Romea de Barcelona y La Latina de Madrid, y hace apenas unos días entregó las llaves del Romea.

A tres semanas de cumplir 82 años, vuelve a Málaga con ‘Gigante’, la obra de Mark Rosenblatt ganadora de 3 premios Olivier en la que da vida al mítico autor Roald Dahl.

La función se sitúa en el verano de 1983, cuando el creador de ‘Matilda’ y ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ publica un artículo contra Israel tras la invasión del Líbano y se ve acusado de antisemitismo. A lo largo de una sola tarde en su casa, sus editores intentan convencerle de que se disculpe públicamente para salvar su reputación y sus ventas. Las funciones serán el 29 y el 30 de octubre, a las 19.00, en el Teatro del Soho CaixaBank.

Pou lleva un año y medio frenético inmerso en la gira de Gigante y cuesta entender de dónde saca tanta energía para recorrer la geografía española con una obra de tanta tensión verbal. "A mí la energía del público me alimenta mucho más que un bocadillo de calamares", bromea.

El actor resulta entrañable con solo escucharlo un par de minutos hablando de su profesión. Se desvive por el teatro y por utilizar la palabra como arma para hacer pensar en estos tiempos raros en los que casi hemos olvidado qué es la reflexión. Después de seis décadas de oficio, se mantiene fiel a la misma idea: "El teatro tiene que obligar a pensar".

"Una obsesión para mí es conseguir que el espectador no desperdicie esas 2 horas de su vida que dedica al teatro, sino al contrario, que le sirvan para salir mucho más rico como persona, de pensamiento, de experiencias", explica.

Sabe que el público le conoce por eso. “Cuando viene a ver un espectáculo en el que estoy yo, sabe perfectamente que no va a ser un espectáculo intrascendente”, dice. Aclara enseguida que no es pedantería: “He procurado toda mi vida hacer funciones que interpelen al espectador, que le hagan salir del teatro más rico interiormente de lo que era cuando entró”.

Cree que las generaciones más jóvenes, "y también algunos mayores, todo hay que decirlo", se han acostumbrado a lo rápido. Y le da rabia. “No aguantan la atención continuada más de 10 minutos seguidos”, observa.

Frente a eso, defiende el escenario como refugio. “Por suerte, el teatro sigue siendo una isla que mantiene esa atención constante del espectador y que le ayuda a huir de esos mensajes rápidos que se digieren muy superficialmente, que hacen olvidar el anterior enseguida y que se van sustituyendo unos por otros”, reflexiona.

Con ‘Gigante’ ha comprobado que, aunque resulte tarea difícil, el público sigue respondiendo. A los 10 minutos de empezar la función se pronuncia la palabra Israel, y desde el escenario se nota el cambio. “El público que está repantingado en su butaca, de repente, al oír la palabra Israel, se incorpora y se adelanta con la cabeza hacia el escenario para no perderse ni una sola palabra”, describe.

Para ese momento suele utilizar un concepto: el doble silencio. “Por una parte, el silencio lógico de estar escuchando. Por encima de ese silencio, otro, que es el del interés máximo. Y ese doble silencio se produce en esta función todos los días”, asegura.

Le hace gracia, y algo de pena, la pregunta que más se repite hoy en la puerta de los teatros: cuánto dura la función. ‘Gigante’ dura 2 horas y media con un descanso de 15 minutos, algo que asusta a parte del público.

Él defiende ese intermedio. “La obra tiene tal intensidad emocional que es necesario que el público respire un poco para digerir todo aquello que ha oído y visto en el primer acto”, explica. Recuerda que las grandes obras de Shakespeare duran como mínimo 3 horas, y que hasta hace poco el público las disfrutaba.

40 veces en el Cervantes

Cuando se le pregunta por su relación con el público malagueño, corrige con suavidad el punto de partida. Su vínculo con la ciudad va mucho más allá de su anterior visita al Soho, en 2021, con ‘Viejo amigo Cicerón’.

“Llevo 60 años de carrera y llevo 60 años yendo a Málaga con todos mis espectáculos”, explica. Calcula que ha pisado el escenario del Teatro Cervantes más de 40 veces. “Siempre uno está deseando, cuando sale de gira por España, llegar a Málaga, porque sabe que es una ciudad con un público teatral”, asegura.

Insiste en que no lo dice por quedar bien. “Lo digo sin ánimo en absoluto de elogio fácil. Lo digo con justicia. Málaga es un punto teatral muy importante. Hay un público muy preparado, me lo he encontrado siempre”, afirma. Recuerda también la cantidad de actores que salieron del Teatro-Escuela ARA de Málaga en los años 60 y 70 rumbo a toda España.

‘Gigante’ ya pasó en mayo por el Cervantes, dentro del Festival de Teatro de Málaga, con las localidades agotadas. Pou guarda de aquella noche “un recuerdo maravilloso, con todo el público puesto de pie gritando: 'Bravo'”. El Soho comprobó que todavía quedaba gente con ganas de verla, y el actor encontró un hueco en la gira para volver.

Antes de seguir, quiere dejar constancia de otro agradecimiento. Cuando representó ‘El padre’ en el Cervantes, hace unos dos años, cuenta, el teatro le entregó el premio que otorga a figuras consagradas del sector: el Premio Málaga de Teatro. “Lo recibí con muchísimo gusto, o sea que lo agradezco”, dice.

Una jubilación que no llegó

Después de ‘El padre’, Pou tenía decidido echar el freno. “Uno ya va pensando a esa edad que hay que ir poniendo punto final y cerrando puertas, aun cuando uno está todavía muy bien de facultades”, reconoce. Estaba en su casa, descansando y sin ningún proyecto a la vista.

Entonces apareció la tentación. "Como decía la película: 'La tentación vive arriba'", bromea. Pou sigue muy de cerca lo que se estrena en los teatros de todo el mundo. Leyó que en Londres se estrenaba ‘Giant’ y se plantó allí en uno de esos "viajes rápidos" que ha hecho toda su vida para ver teatro.

“Sentado en el patio de butacas, entendí enseguida que no podía dejar escapar esta función”, cuenta. El personaje le pareció “un bombón maravilloso para cualquier actor”. También había un detalle que parecía hecho a su medida. Roald Dahl medía 1,98 metros, y el autor pide que el actor que lo interprete mida como mínimo 1,90. “Dije: esto está escrito para mí, esto no puedo evitar hacerlo de ninguna manera”, recuerda.

Se puso en contacto con Rosenblatt, que vio su entusiasmo y su currículum y le dio luz verde. Pou fue el primero en estrenarla después de Londres, antes que Broadway, París o Berlín. “Eso siempre es una satisfacción”, admite.

Para el actor, la obra reúne todo lo que busca en un texto. “Es eso que se llama, entre comillas, teatro de verdad. Teatro, teatro. El teatro de texto, de reflexión, de debate, de pensamiento, que es el que me gusta a mí, y al mismo tiempo el teatro de entretenimiento, todo mezclado. Eso solo saben hacerlo los grandes autores. Es su primera obra, pero qué obra”, sostiene.

Gaza, a flor de piel

La función parte de un episodio de 1983 para hablar de algo que, según Pou, sigue vigente: las relaciones del Estado de Israel con los palestinos y con los pueblos de su alrededor. Cuando la estrenó en Barcelona, el foco estaba en los bombardeos sobre Gaza. “Por desgracia siguen vigentes. No se habla tanto de ello, quizá no es tanto carne de titulares, pero Israel sigue machacando Gaza”, lamenta.

Por eso habla sobre la obra casi como una obligación cívica. “Como ciudadano, ya no como profesional del teatro ni como actor, me parecía que no podía desaprovechar esa oportunidad”, dice. “El espectador no puede estar pasivo. Se ve obligado a posicionarse o por lo menos a reflexionar cuál es su situación ante ese conflicto”.

Pou recuerda que en aquel artículo Dahl pedía “que por fin el mundo se uniera para conseguir la desaparición total del Estado de Israel e incluso la desaparición del pueblo judío”. “Son palabras muy mayores”, subraya.

Marca una línea clara entre la crítica a un Estado y el odio a un pueblo. “El antisemitismo no deja de ser racismo. Una cosa es ser antiisraelí o antisionista y otra cosa es ser antisemita, es decir, ser racista”, explica.

Un final apoteósico

Del final de la obra no quiere contar demasiado. Solo lo describe con una imagen futbolística. Dahl, dice, “actúa como siempre de manera imprevisible y le lanza, como si fuera con una patada, un gran balón hacia el público”. La última frase, dice, “deja al público acogotado en la butaca”. El espectador sale del teatro preguntándose cómo debe tomarla. “Eso es lo bueno del teatro”, sentencia.

¿Y qué pasaría si Dahl escribiera hoy aquel artículo, o un simple comentario en X? Pou lo tiene claro. “Twitter, en su vida. Si viviera hoy, no escribiría un tuit en absoluto”, responde. A su juicio, el escritor tenía herramientas mucho mejores para decir lo que pensaba. “Él tenía un campo de expresión mucho más amplio y mucho mejor, que es el de los artículos que escribía y el de los libros que escribía”, explica.

Está convencido de que Dahl mantendría hoy la misma postura de 1983. “Yo creo que se posicionaría en los mismos términos en los que lo hizo en el 83, y que esas declaraciones suyas no provocarían hoy en día lo que provocaron en su tiempo”, sostiene.

Para el actor, aquel episodio fue el primer aviso de lo que hoy se conoce como cultura de la cancelación. “A raíz de ese artículo tan radical que escribió se produjo el primer efecto de eso que luego se ha llamado política de la cancelación”, explica.

Muchos libreros, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, amenazaron con dejar de vender sus libros y retirarlos de los escaparates. “Ese es precisamente el arranque de la función”, señala.

Ante esa amenaza, el editor inglés y la editora americana de Dahl se reúnen en su casa. Quieren convencerle de que escriba un nuevo artículo y se retracte, “si no del todo, sí por lo menos en parte”, para frenar el boicot. Dahl se niega en redondo. “Él exige el derecho a expresar su opinión y el derecho a la libertad de expresión. Ese es también otro debate que se produce en escena”, apunta Pou.

Herencia

La familia de Dahl pidió perdón públicamente por sus declaraciones antisemitas. A Pou le parece “terrible”. “Nadie tiene derecho a rectificar la memoria o la voluntad de un allegado”, defiende.

Tampoco le convence que se retocaran sus libros en inglés para eliminar expresiones consideradas ofensivas. “Eso es modificar la voluntad de un autor ya fallecido sin su consentimiento”, critica. Pone como ejemplo que se quitara la palabra “gordo” cuando Dahl describía a un niño con unos kilos de más.

Pou separa al hombre de la obra, y en la obra encuentra una lección que repite en escena con especial cuidado. “Leer reconfigura el cerebro, leer nos salva”, dice. Considera admirable que los libros de Dahl den a niños y adolescentes “armas para poder combatir en el mundo en el que van a enfrentarse cuando sean adultos”.

Desaparecer en silencio

Son 2 horas y media de tensión verbal cada noche, y la gira no terminará hasta mayo del año que viene. Pou explica que aunque pasan los años, su entusiasmo no desvanece a la hora de compartir temas que considera imprescindibles. “Hay un público que sabe que el teatro que uno hace no es un teatro de perder el tiempo; me enorgullece”, dice.

Piensa también en compañeros que siguen sobre las tablas a edades más avanzadas que la suya, como "Pepe" Sacristán, de 89 años, o Lola Herrera, de 91. Admite que ya nota “sus achaques” y que la retirada ronda su cabeza.

Tiene claro, eso sí, cómo no quiere hacerlo. “Hay mucho artista que anuncia su gira de despedida. Yo creo que no hay por qué darle esa información al público en absoluto. Uno debe desaparecer tranquilamente”, explica.

Su lema está en la portada de su página web desde hace años. Es una frase de ‘Macbeth’ que él resume a su manera: el actor es una sombra que pasa, cruza el escenario y desaparece. “Tampoco somos tan importantes los actores. Estamos un tiempo allí, pasamos, desaparecemos. Cuando nos morimos el público suelta un: "¡Anda, no me digas, qué pena!". Queda la memoria, con suerte, y poco más”, reflexiona.

En esa memoria cifra su consuelo. “Un actor seguirá vivo aunque haya muerto hace muchos años mientras quede un espectador vivo que recuerde aquella noche en que vio su trabajo en un teatro determinado”, afirma. Recuerda su mensaje a aquella reflexión de la película de Coco: "Nadie realmente muere mientras haya alguien que lo recuerde".

Al otro lado del teléfono le espera otra entrevista en cinco minutos. Aun así, contesta con calma a una última pregunta: qué le diría hoy al crío que con 11 años gastó sus primeros ahorros en suscribirse a una revista de teatro. “Que es un dinero muy bien empleado”, responde.

Le pediría que siga ahorrando para comprar muchos libros, y que lea sin prisa. “Que no le asuste un libro aunque tenga 500 páginas”. Y remata con la frase que explica toda una vida: “Leer tanto, sin duda, es lo que me llevó al teatro. Todo lo que he sido viene de mis lecturas”.