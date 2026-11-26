La Policía destapa el fenómeno de los 'curis' en Benalmádena: dos menores expulsados por atacar a profesores

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional identifica en Benalmádena a dos menores responsables de cuentas anónimas dedicadas a difundir montajes y difamaciones contra profesores. Los investigados utilizaban el fenómeno 'curis' y herramientas de inteligencia artificial para ridiculizar a los docentes y atribuirles conductas indecorosas. Ambos menores han sido expulsados de sus institutos durante 30 días y las diligencias se han remitido a la Fiscalía de Menores por delitos contra la integridad moral. Las investigaciones también han permitido esclarecer el envío de fotos íntimas de una menor y una pelea originada en redes en uno de los centros.

Las cuentas anónimas en redes sociales utilizadas para ridiculizar a profesores y alumnos han acabado teniendo consecuencias en dos institutos de Benalmádena.

La Policía Nacional ha esclarecido dos casos relacionados con el denominado fenómeno curis, perfiles que publican memes, caricaturas, montajes y vídeos cortos sobre la vida escolar, después de que varias de estas publicaciones traspasaran los límites de la sátira y derivaran en presuntas conductas contra la dignidad de docentes.

La investigación policial se ha saldado con la identificación de dos menores como presuntos responsables de los hechos.

Ambos han sido expulsados de sus respectivos centros educativos durante 30 días, según ha informado la Policía Nacional. En uno de los casos, la medida disciplinaria terminó desembocando en un cambio de instituto.

Las pesquisas han sido desarrolladas por agentes del grupo de Delincuencia Urbana 2 y de Ciberdelincuencia de la Comisaría Local de Torremolinos-Benalmádena, después de las denuncias presentadas por responsables educativos y profesores de los dos centros afectados.

Uno de los episodios salió a la luz después de que el director de uno de los institutos acudiera a la Comisaría para denunciar la difusión de publicaciones vejatorias contra varios docentes a través de una conocida red social.

Los investigadores comprobaron que se habían utilizado fotografías y montajes audiovisuales elaborados mediante herramientas de edición digital e inteligencia artificial.

En ellos aparecían rostros reales de profesores representados en situaciones ridiculizantes, sexualizadas y potencialmente degradantes.

La Policía consideró que estos contenidos podían menoscabar gravemente la dignidad y la integridad moral de los afectados.

El análisis técnico de los perfiles permitió recopilar y preservar las evidencias digitales, además de realizar diligencias testificales que condujeron a la identificación de un menor de 16 años como presunto autor.

El adolescente fue oído en exploración en calidad de investigado no detenido por su presunta implicación en un delito contra la integridad moral. Las diligencias fueron remitidas a la Fiscalía de Menores.

En el ámbito educativo, el instituto abrió un expediente disciplinario y acordó su expulsión durante 30 días. La medida terminó derivando en un cambio de centro.

Aproximaciones a alumnas

El segundo caso investigado en Benalmádena comenzó con la denuncia de dos profesores de otro instituto por publicaciones difundidas también en una red social.

Entre los contenidos denunciados figuraban mensajes en los que se atribuían a uno de los docentes supuestas aproximaciones indecorosas a alumnas. La investigación policial permitió identificar a una adolescente como presunta responsable de estas publicaciones.

También en este caso hubo consecuencias en el ámbito escolar: el centro acordó suspender durante un mes su derecho a asistir a clase.

La Policía Nacional subraya que ambos episodios tienen como elemento común el fenómeno curis, vinculado a cuentas anónimas que utilizan el humor, la sátira y los montajes para señalar a integrantes de la comunidad educativa.

Sin embargo, advierte de que este tipo de publicaciones puede traspasar la frontera de la broma cuando se recurre a contenidos vejatorios o difamatorios.

Otras denuncias

Los dos casos relacionados con los curis no son las únicas incidencias investigadas recientemente en los centros afectados.

Según la Policía Nacional, en uno de ellos se denunció también la presunta difusión de imágenes íntimas de una menor. Los agentes identificaron a los supuestos autores y remitieron las diligencias a la Fiscalía.

En ese mismo instituto, otra publicación en redes sociales terminó trasladándose al entorno escolar y fue el motivo de una pelea en el patio, lo que obligó a intervenir al grupo investigador.

La Policía Nacional recuerda que el anonimato en las redes sociales no impide identificar a quienes están detrás de publicaciones que puedan constituir un delito.

También advierte de que no es necesario mencionar expresamente a una persona para que pueda ser reconocida por sus compañeros o por el entorno educativo.

Su recomendación es no compartir contenidos que humillen a otras personas y denunciar cualquier situación de acoso.