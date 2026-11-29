Inés, camarera de 22 años en Noruega: "El sueldo es mucho mejor que en España, cobro por horas y gano más del triple"

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LO ESENCIAL Las claves Inés, una joven malagueña de 22 años, emigró a Noruega tras tres meses buscando empleo en España y enviar más de 100 currículums sin recibir respuesta. Tras llegar al país nórdico, consiguió cuatro ofertas de trabajo en menos de dos días y actualmente trabaja como camarera en un catering. La joven destaca que en Noruega cobra por horas, gana más del triple que en España y disfruta de horarios flexibles y mayor transparencia laboral. El idioma no ha sido un obstáculo, ya que se comunica en inglés con sus compañeros mientras aprende noruego gradualmente.

Encontrar un trabajo que permita independizarse, ahorrar y tener cierta estabilidad se ha convertido en un reto para muchos jóvenes. Para Inés, una malagueña de 22 años, la solución terminó estando a miles de kilómetros de casa.

Después de varios meses buscando una oportunidad laboral en su ciudad sin conseguir siquiera una respuesta, decidió probar suerte en Noruega. La experiencia fue muy distinta a la que había vivido en España.

Actualmente trabaja en un catering como camarera, donde realiza funciones muy variadas dependiendo de las necesidades de cada jornada. Puede encargarse de preparar y decorar los espacios con flores, atender a los clientes, realizar trabajos de jardinería o limpiar la vajilla. Un empleo que le ha permitido encontrar unas condiciones laborales que, según explica, estaban lejos de lo que había encontrado en su ciudad.

La principal diferencia está en el salario. "El sueldo es muchísimo mejor, cobro por horas y gano más del triple", asegura. Una mejora económica que también viene acompañada de otras condiciones que valora especialmente: horarios flexibles, descansos establecidos y un entorno laboral en el que siente que se respetan sus derechos.

Su llegada al país nórdico no fue completamente a ciegas. Inés ya conocía Noruega porque parte de su familia había emigrado allí anteriormente. "Tengo familia allí que también emigró en busca de una vida mejor", explica. Sin embargo, antes de tomar la decisión definitiva, intentó encontrar una salida profesional en Málaga.

Durante tres meses buscó empleo en actividades relacionadas con su experiencia. Había trabajado en tareas de pintura de interiores y exteriores, mantenimiento general y manejo de maquinaria, aunque también presentó candidaturas para puestos en los que no tenía experiencia previa.

La búsqueda fue mucho más complicada de lo esperado. Envió más de un centenar de currículums a empresas de distintos sectores e incluso acudió personalmente a entregar su candidatura en diferentes establecimientos. La respuesta, sin embargo, nunca llegó. No recibió llamadas ni oportunidades para demostrar sus capacidades.

El contraste con Noruega fue inmediato. "En menos de dos días tras empezar a buscar, ya tenía cuatro ofertas de trabajo sobre la mesa", recuerda. La joven considera que allí se valoran especialmente cuestiones como la iniciativa y las ganas de trabajar, sin dar tanta importancia a la edad o a no contar con experiencia en determinadas tareas.

La diferencia no se limita a las oportunidades para acceder a un empleo. Inés también destaca cómo cambian las condiciones una vez que se empieza a trabajar. En Noruega cobra por las horas realizadas, dispone de media hora de descanso y disfruta de una mayor flexibilidad para organizar sus jornadas.

También destaca la transparencia de las relaciones laborales. Según cuenta, se siente protegida por la legislación y no ha tenido que enfrentarse a situaciones de trabajo irregular. "Todo es legal y transparente, no existe el trabajo en negro", sostiene.

Ni siquiera el idioma ha supuesto un obstáculo insalvable. Aunque reconoce que todavía solo "chapurrea" noruego, explica que sus compañeros se comunican con ella en inglés y hacen esfuerzos para ayudarla a aprender la lengua del país.

De Málaga, en cambio, guarda una sensación de frustración por las dificultades que encontró para acceder a un empleo. "Exigen muchísimo, pagan muy poco y las jornadas laborales que ofrecen son largas y mal compensadas", denuncia. Considera que existe una gran distancia entre los requisitos que se piden a los candidatos y las condiciones que después se ofrecen.