Ya está en vigor: el trabajador tiene un permiso pagado de 10 días por el fallecimiento de un familiar de primer grado

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LO ESENCIAL Las claves El permiso retribuido por fallecimiento de familiares de primer grado de consanguinidad, cónyuge o pareja de hecho se amplía de 2 a 10 días laborables. Los 10 días se podrán disfrutar dentro de las cuatro semanas posteriores al deceso y de forma discontinua si lo recoge la negociación colectiva. Para familiares de primer grado de afinidad o segundo grado de consanguinidad/afinidad el permiso será de tres días laborables, ampliables a cinco si hay desplazamiento. La medida entró en vigor el 26 de noviembre e incluye nuevos permisos como un día retribuido para acompañar en procesos de eutanasia.

El permiso retribuido por fallecimiento de un familiar se ha ampliado en España. El Gobierno ha aprobado una modificación del Estatuto de los Trabajadores que amplía de dos a diez días laborables el tiempo que pueden ausentarse de su puesto de trabajo los empleados que pierdan a un familiar de primer grado de consanguinidad. La medida incluye también al cónyuge y a la pareja de hecho.

Hasta ahora, la legislación reconocía dos días de permiso por el fallecimiento de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, una duración que podía ampliarse a cuatro cuando fuese necesario realizar un desplazamiento.

Con el nuevo real decreto-ley, los diez días serán aplicables en caso de fallecimiento del padre, la madre, los hijos, el cónyuge o la pareja de hecho. Además, una de las novedades más importantes es que el trabajador no tendrá que utilizar necesariamente todo el permiso de manera inmediata.

Según recoge el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el empleado podrá iniciar el disfrute de estos días en cualquier momento dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento. Asimismo, podrán disfrutarse de forma discontinua cuando así lo contemple la negociación colectiva.

La ampliación a diez días no se aplica a todos los familiares. La nueva regulación establece diferentes periodos en función del grado de parentesco con la persona fallecida.

En concreto, los trabajadores tendrán derecho a tres días laborables por el fallecimiento de familiares de primer grado de afinidad o de segundo grado de consanguinidad o afinidad. En este grupo se encuentran los suegros, los abuelos, los nietos, los hermanos, los cuñados, los yernos y las nueras.

Este permiso podrá ampliarse hasta cinco días laborables cuando la persona trabajadora necesite desplazarse por el fallecimiento.

De esta manera, la reforma establece dos grandes periodos: diez días laborables para el fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho, los padres o los hijos, y tres días laborables para el resto de familiares hasta el segundo grado, con la posibilidad de llegar a cinco si existe desplazamiento.

En vigor

El nuevo permiso retribuido por fallecimiento ya está en vigor desde el 26 de noviembre de 2026, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por tanto, los trabajadores pueden acogerse desde esa fecha a la ampliación de los días de ausencia por la muerte de un familiar.

La modificación fue aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de noviembre y publicada en el BOE el día 25. Aunque el real decreto-ley deberá someterse a convalidación por el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días, este trámite parlamentario no impide que la medida se aplique desde su entrada en vigor.

De esta manera, los diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho, los padres o los hijos ya forman parte de los nuevos derechos laborales reconocidos por la normativa.

Nuevos derechos

La reforma laboral no se limita a ampliar los días de permiso por fallecimiento. También incorpora nuevos derechos relacionados con el acompañamiento y los cuidados en situaciones especialmente delicadas.

Entre ellos figura un permiso retribuido de un día para acompañar a una persona que vaya a recibir la prestación de ayuda para morir mediante eutanasia, siempre que el trabajador haya sido designado por ella para estar a su lado durante el procedimiento.

Además, se reconoce el derecho a solicitar adaptaciones de jornada y reducciones de tiempo de trabajo para atender a familiares de hasta segundo grado de consanguinidad que necesiten cuidados paliativos.