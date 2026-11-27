Miembros del Consejo Asesor de la Cátedra Real Estate Alfil de San Telmo Business School. Cátedra Real Estate Alfil de San Telmo Business School

Málaga se topa con otro freno para construir viviendas: la falta de capacidad de la red eléctrica

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LO ESENCIAL Las claves La falta de capacidad en la red eléctrica frena la construcción de más de 3.000 viviendas en tres planes parciales de la provincia de Málaga. Existen promociones residenciales ya terminadas que sufren retrasos de hasta un año para ser entregadas por la falta de suministro eléctrico y otros servicios básicos. Los expertos señalan la lentitud en la entrega de materiales clave, como los transformadores, cuyos plazos de suministro han pasado de semanas a siete meses. La problemática eléctrica se suma a la lentitud en la transformación del suelo, cuyo planeamiento urbanístico requiere una media de doce años en España.

La falta de capacidad de la red eléctrica se ha convertido en otro de los obstáculos para aumentar la oferta de vivienda en Málaga.

Un promotor de suelo de la provincia ha puesto sobre la mesa la dimensión del problema durante un encuentro empresarial celebrado en la capital: tiene tres planes parciales que contemplan más de 3.000 viviendas y que permanecen paralizados por las dificultades para garantizar el suministro eléctrico.

El caso se ha expuesto durante la última reunión del Consejo Asesor de la Cátedra Real Estate Alfil de San Telmo Business School, en la que representantes de las administraciones y profesionales del sector inmobiliario han analizado los problemas que condicionan la producción residencial.

Una de las principales conclusiones ha sido la necesidad de anticipar la planificación de las infraestructuras para evitar que los desarrollos urbanísticos se encuentren con obstáculos cuando llega el momento de ejecutarlos.

El problema no afecta únicamente a los suelos pendientes de urbanización. También hay promociones que, una vez terminadas, no pueden entregarse a sus compradores por dificultades relacionadas con los suministros eléctricos, el abastecimiento de agua, la recepción de las urbanizaciones o determinados trámites administrativos.

Juan Conejo Villanueva, director territorial de Andalucía Oriental de Grupo Insur, explicó durante la jornada que existen promociones que han permanecido hasta un año completamente acabadas sin poder ser entregadas.

Su recomendación para evitar estas situaciones pasa por identificar los riesgos desde las primeras fases de cada desarrollo, anticipar las solicitudes de suministro y seguir de cerca la ejecución y legalización de las instalaciones.

"No puedes llegar tarde a hacer una solicitud de potencia", advirtió.

Las dificultades para conectar las nuevas viviendas a la red eléctrica tienen distintas causas. Lourdes Durán, ingeniera eléctrica y profesional del área económico-regulatoria de Electricidad de Puerto Real, diferenció entre la falta de capacidad de las redes, que debe abordarse antes de iniciar los desarrollos, y los retrasos en la ejecución de las instalaciones necesarias para conectar promociones que ya están construidas.

La especialista también puso el foco en los plazos de planificación de las inversiones y en las dificultades para disponer de determinados equipos.

Según explicó, mientras las distribuidoras preparan sus inversiones para 2027, el Ministerio todavía tramita planes correspondientes a 2024. A ello se suma la escasez de profesionales cualificados y los tiempos de suministro de material eléctrico.

Uno de los ejemplos más significativos es el de los transformadores: equipos que anteriormente podían conseguirse en unas semanas y cuyo plazo de entrega puede alcanzar ahora los siete meses.

Ante este escenario, los participantes defendieron una mayor coordinación entre ayuntamientos, promotores, constructoras y compañías responsables de las infraestructuras. La planificación conjunta desde las primeras etapas permitiría anticipar las necesidades de cada desarrollo y evitar que las viviendas estén terminadas sin disponer de los servicios necesarios.

12 años para desarrollar suelo

La problemática de los suministros se suma a los largos plazos de transformación urbanística. José María Morente, gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, situó en doce años el tiempo medio que requiere el planeamiento urbanístico en España.

Por su parte, Josep Mor Figueras, director académico de la Cátedra Real Estate Alfil, explicó que los procesos de planeamiento y transformación del suelo pueden prolongarse entre siete y quince años.

Un horizonte que, a su juicio, obliga a incorporar una perspectiva de largo plazo a las decisiones legislativas y territoriales.

En la jornada también se abordaron posibles vías para reducir los tiempos de tramitación. Víctor Píriz Maya, director general de Proyectos Estratégicos de la Junta de Andalucía, expuso la experiencia de la Unidad Aceleradora de Proyectos, creada en 2019 para facilitar la materialización de inversiones empresariales.

Según los datos presentados, las iniciativas acogidas a este mecanismo reducen de media un 50% los tiempos de tramitación de los procedimientos autonómicos sujetos a esta regulación.