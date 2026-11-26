Sobrevivir para pedir justicia: el desgarro de la madre de Sibora 12 años después de que la emparedaran en Torremolinos

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LO ESENCIAL Las claves Elisabetta Shahini, madre de Sibora Gagani, sigue a la espera de la fijación del juicio contra Marco, presunto autor del asesinato de su hija en Torremolinos en 2014. El cadáver de la joven fue hallado emparedado en un piso en 2023, nueve años después de su desaparición, tras la confesión del sospechoso al ser detenido por otro crimen. La Fiscalía y la acusación particular solicitan 22 años de cárcel para el investigado por delitos de asesinato machista y contra la integridad moral. El acusado ya ha sido condenado a 24 años de prisión por asesinar a otra expareja, Paula, en mayo de 2023 en la misma localidad malagueña.

Para Elisabetta Shahini todos los días son iguales desde que su hija Sibora no está a su lado. Su caso estremeció al país. La joven desapareció en Torremolinos en 2014 sin dejar rastro y su cuerpo apareció nueve años después, dentro de una caja de madera llena de cal, escondido tras una pared falsa del piso que había compartido con su expareja.

La verdad solo salió a la luz cuando él fue detenido por matar a otra joven, Paula, que había cortado recientemente su relación con él. La presión de la prensa, sumada a una declaración espontánea del investigado, llevó a dar respuestas a tantas preguntas que la familia de la joven se había hecho. Murió con apenas 22 años y toda la vida por delante.

Tras este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la madre de Sibora Gagani sigue esperando una fecha. Es la del juicio contra Marco, el presunto asesino de su hija. Las agujas del reloj parecen ralentizarse en su muñeca esperando que llegue el momento que se haga justicia por su "pequeña".

Según las acusaciones, la mató en julio de 2014 y ocultó su cadáver durante casi una década haciendo una vida totalmente normal. Para colmo, haciendo creer a su familia que Sibora los había abandonado a todos.

El nombre de Sibora no aparece en el recuento de víctimas de 2023, el que se repasa cada 25N. Murió en 2014 y entró en las estadísticas oficiales casi una década después, porque su cuerpo no apareció hasta nueve años más tarde. En diciembre de 2023, después del hallazgo, el Ministerio de Igualdad la sumó a las mujeres asesinadas por violencia de género en la provincia de Málaga en 2014.

Su caso sigue abierto en los juzgados, lo que está siendo una auténtica pesadilla para la familia, que vive cada paso del proceso desde Nettuno, donde residen, deseosos de que todo acabe e intenten ganar así algo de paz.

Según le ha trasladado su abogado, el juicio podría celebrarse entre mayo y julio, aunque Elisabetta reconoce a EL ESPAÑOL de Málaga que todavía no lo tiene del todo claro. Creía que 2026 sería el año que se le haría justicia a su niña, pero este está a punto de acabarse y no llega el día.

Detrás de esta angustia está la historia de una joven bellísima que soñaba con ser modelo y que llegó a España buscando nuevas experiencias y una madre que lleva más de 12 años viviendo con su ausencia. Desde que su hija desapareció, su vida se ha detenido por completo. Cuenta que sus días “son siempre todos iguales”. “Yo estoy muerta, una parte de mí murió junto con ella”.

Lo único que la sostiene es el proceso judicial. Asegura que vive “para que se haga justicia por ella” y que se aferra a esa esperanza cada mañana. También la mantiene viva permanecer pegada a los recuerdos. La vida entera de su hija le pasa por delante de los ojos a todas horas, “desde que era pequeña hasta que conoció a ese maldito”.

Al otro lado del crimen

Cuando se consuma un asesinato machista, el sufrimiento pasa a quienes se quedan. A las madres, a los padres, a los hermanos y a los hijos. En el caso de Elisabetta, ese calvario empezó mucho antes de saber que su hija estaba muerta.

Durante nueve años no supo nada de ella. Marco contó a la familia que Sibora se había ido de casa después de una pelea, sin dar ninguna explicación. Llegó a preguntarles si estaba con ellos en Italia. Después, cortó todo contacto.

Fueron nueve años sin una pista ni un rumor sobre su paradero. La respuesta llegó en junio de 2023, y fue la peor posible. Tras meses de trámites, la familia pudo enterrarla en noviembre de ese año en Nettuno, la localidad italiana donde creció. El alivio duró poco.

Desde entonces, Elisabetta se ha ido enterando de los detalles del caso por la prensa. Así supo que la Fiscalía pedía años de cárcel para Marco por la muerte de Paula. Y así supo también que él había amenazado a aquella pobre chica con hacerle “lo mismo que a Sibora”.

Hay una pregunta que sigue sin respuesta. Elisabetta no sabe qué día exacto murió su hija. Hace dos años, se preguntaba con rabia en este periódico “¿es justo que solo él lo sepa y yo no?”. "Ella está dentro de una tumba y solo puedo verla a través de una foto en el cementerio y él sigue vivo, es injusto", contaba con rabia en aquella conversación.

Esa rabia no se ha ido, incluso se incrementa. Reconoce que el dolor no deja de crecer y que “cada día es peor, me duele muchísimo”. Vuelve una y otra vez a la idea que la consume, la “rabia” que siente “cuando pienso que él sigue vivo y mi hija está muerta”.

La niña de la sonrisa

Sibora era muy jovencita cuando desapareció. En Nettuno, algunas de sus amigas la llamaban Siby. La recuerdan como una chica alta, morena y risueña, "un bellezón" que quedaba con su grupo en cualquier parque del pueblo para pasar la tarde entre risas y confidencias.

Quería ser modelo y llegó a presentarse a varios certámenes de belleza en Italia. También pensaba hacer algún curso de fotografía, otra forma de acercarse al mundo de la moda.

Le encantaba poner la música a todo volumen y bailar. Amaba los animales y llevaba a su perrita Luna a todas partes. En Torremolinos trabajó como camarera en heladerías y cafeterías. Siempre que podía, volvía a Italia para pasar unos días con su familia. Hablaba con su madre casi a diario hasta que su vida se apagó.

Por eso, Elisabetta no se resigna. Lamenta la vida que le arrebataron a su hija. "Ella amaba la vida, pero no dejaron que la disfrutara", sostiene.

22 años de prisión

El fiscal y la acusación particular piden 22 años de cárcel para Marco por la muerte de Sibora. De ellos, 20 corresponden a un delito de asesinato en el ámbito de la violencia de género, con alevosía y la agravante de parentesco. Los otros dos, a un delito contra la integridad moral.

En septiembre ya advirtió a este periódico que “lo que se pide para Marco me parece muy poco”.

En su escrito de defensa, Marco reconoció por primera vez que mató a Sibora en el piso que compartían y que ocultó el cadáver. El documento recoge “su intervención en el episodio que determinó el fallecimiento de Sibora y la ocultación del cuerpo”. Niega que fuera algo planificado y rechaza el resto de acusaciones.

Su defensa solicita la absolución. Como alternativa, plantea que los hechos se califiquen como homicidio y ocultación del cadáver, con las penas mínimas por las atenuantes de confesión y adicción a sustancias estupefacientes.

La audiencia preliminar se celebró en junio en la Sección de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Torremolinos. Estaba previsto que Marco compareciera por videoconferencia desde la prisión de Huelva. La causa pasó después a la Audiencia de Málaga, que debe fijar la fecha del juicio. Lo juzgará un jurado popular.

Otra familia rota

El pasado mes de marzo, un jurado popular lo declaró culpable por unanimidad de asesinar a Paula, su pareja y madre de su hijo, a la que asestó 16 puñaladas el 17 de mayo de 2023 en Torremolinos. También lo declaró culpable de malos tratos habituales.

El hermano de Paula había pedido la “pena máxima” para él a las puertas de la Audiencia. La magistrada le impuso una pena total de 24 años de prisión, por asesinato con las agravantes de parentesco y de género y por maltrato habitual. La sentencia está recurrida por su defensa.

En junio, la Audiencia Provincial prorrogó su prisión provisional por riesgo de fuga. Los magistrados apreciaron ese riesgo por la gravedad de la pena y, sobre todo, porque es extranjero y “no consta arraigo económico, laboral, familiar ni de ningún otro tipo en España”. Seguirá en prisión hasta cumplir la mitad de la condena, 12 años, mientras la sentencia no sea firme.

Aquel crimen fue, como se ha apuntado previamente, el que destapó el de Sibora. Tras ser detenido por la muerte de Paula, Marco confesó de manera espontánea que había matado a su anterior pareja y que había escondido su cuerpo tras una pared del piso donde vivieron juntos, en el barrio torremolinense de El Calvario.

Nueve años emparedada

Marco, de 48 años, conoció a Sibora en 2009 en Nettuno, cuando ella era solo una cría. En 2010 se trasladaron juntos a España, según el relato de hechos de la Fiscalía. Cuatro años después, Sibora dejó de dar señales de vida. Las acusaciones sitúan el crimen en la semana del 7 al 14 de julio de 2014.

El 6 de junio de 2023, la Policía Nacional encontró su cadáver gracias a un novedoso sistema de rayos X. Estaba en el piso de la calle García de la Serna, tras una pared que Marco levantó en un rincón de una habitación. Junto al cuerpo había un ramo de flores y un cuchillo ensangrentado.

En enero, la madre de Sibora confiaba en que 2026 sería por fin el año de la justicia para su hija. El año se acaba sin juicio. Elisabetta sigue sobreviviendo por ese único motivo y su deseo, a estas alturas, sigue siendo el mismo, que la justicia “cumpla con su deber”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 52 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar en el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.