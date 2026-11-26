La lección de ciencia, filosofía y magia de Javier Santaolalla y Luis Piedrahita: "El tiempo es personal y único"

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LO ESENCIAL Las claves Javier Santaolalla y Luis Piedrahita han reflexionado en Talent Land España sobre la naturaleza del tiempo uniendo física, filosofía y humor. Durante la conferencia repasaron la evolución de la medición del tiempo, desde la adaptación de calendarios antiguos como el juliano o gregoriano hasta la concepción moderna. Santaolalla explicó cómo Albert Einstein transformó la física al demostrar que el tiempo es personal, único y depende del movimiento del observador. La sesión concluyó debatiendo sobre el libre albedrío y el determinismo en el universo mediante un experimento de magia interactivo en el escenario.

¿El tiempo pasa igual para todo el mundo? ¿Existía antes del universo? ¿Hasta qué punto podemos decidir libremente nuestro futuro? Estas son algunas de las preguntas que Javier Santaolalla y Luis Piedrahita han planteado este jueves en la última jornada de Talent Land España, celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

Bajo el título El tiempo ya no es lo que era, el físico y el humorista combinaron ciencia, filosofía y humor para recorrer la historia de uno de los conceptos que más condicionan nuestra vida cotidiana.

Santaolalla ha comenzado explicando cómo los avances científicos cambiaron nuestra manera de entender el universo. Uno de los momentos decisivos llegó con las observaciones del astrónomo Edwin Hubble, que permitieron demostrar que la Vía Láctea no era la única galaxia.

Para calcular la distancia a la que se encontraban otros sistemas estelares fueron fundamentales las cefeidas, unas estrellas cuyo brillo varía de manera periódica. El ritmo de esos cambios permite conocer su luminosidad y, a partir de ahí, calcular a qué distancia están.

Con estas mediciones, los científicos pudieron comprobar que había galaxias mucho más allá de la nuestra. También observaron que la luz de muchas de ellas presentaba un desplazamiento hacia el rojo, una señal que, junto a otras evidencias, permitió comprender que el universo se está expandiendo. Una idea que transformó por completo la visión que se tenía del cosmos.

Pero si el universo tuvo un comienzo, ¿qué había antes? La pregunta ha llevado a los ponentes a adentrarse en un terreno en el que la física y la filosofía se encuentran. Santaolalla ha recordado la reflexión de San Agustín sobre el tiempo y explicó que, en determinados modelos cosmológicos, preguntar qué había antes del Big Bang podría no tener sentido, del mismo modo que preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Si el tiempo nació con el universo, no habría un "antes" al que acudir.

La charla ha retrocedido después hasta las primeras formas de medir el paso del tiempo. Las civilizaciones antiguas se guiaron por los ciclos de la naturaleza: la sucesión del día y la noche, las fases de la Luna y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

Esas observaciones resultaban esenciales para organizar la vida y, especialmente, para anticipar las estaciones y planificar las cosechas.

Sin embargo, ajustar los calendarios a los movimientos astronómicos no fue sencillo. El calendario romano acumuló desajustes hasta que Julio César impulsó una reforma basada en los cálculos del astrónomo Sosígenes. El año 46 antes de Cristo llegó a tener 445 días para corregir las diferencias acumuladas. Así nació el calendario juliano, que siglos después también necesitó una nueva modificación.

En 1582, el papa Gregorio XIII promovió la reforma que dio lugar al calendario gregoriano, el que utilizamos actualmente. En países como España, el cambio supuso que al 4 de octubre le siguiera directamente el día 15. Diez días desaparecieron del calendario para corregir el desfase entre el año civil y el año solar.

De la historia de los calendarios, Santaolalla ha pasado a la transformación que supuso la física moderna. Durante siglos había dominado la visión de Isaac Newton: el espacio era una especie de escenario fijo en el que sucedían las cosas y el tiempo avanzaba de manera universal, igual para todos. Como un río que fluye al mismo ritmo con independencia de quién lo observe.

Pero esa concepción cambió con Albert Einstein. A partir de los trabajos de otros científicos, como James Clerk Maxwell, y de sus propias investigaciones, Einstein formuló la teoría de la relatividad. Una de sus consecuencias más sorprendentes es que el tiempo no transcurre igual para todos: depende del movimiento del observador. Ya no existe un único reloj universal que marque el mismo ritmo para todo el mundo.

"El tiempo es individual, es personal, es único y se puede cambiar con el movimiento", ha explicado Santaolalla. Una idea que Piedrahita ha acompañado con referencias literarias y reflexiones sobre nuestra percepción de la vida y el paso de los años.

La conversación ha terminado conectando la física con una cuestión mucho más cercana: la libertad. Si el universo está gobernado por leyes naturales, ¿está todo determinado de antemano o existe espacio para lo inesperado? ¿Somos realmente libres cuando tomamos una decisión? Los ponentes han invitado al público a pensar sobre los límites de nuestro conocimiento y sobre la dificultad de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que escapa a nuestras previsiones.

Para cerrar, Piedrahita ha llevado esa reflexión al escenario con un experimento que mezclaba magia y participación. Tres voluntarios tuvieron que elegir palabras sin comunicárselas al resto: "muchedumbre", "gastroenteritis" y "hamburguesa". Santaolalla las ha adivinado ante la sorpresa del público.

Piedrahita ha jugado con ellas y con la aparente capacidad de anticiparlas, convirtiendo la experiencia en una demostración de lo fácil que resulta sorprendernos cuando algo rompe nuestras expectativas.

Después de una hora de preguntas sobre el universo, la relatividad y el libre albedrío, Santaolalla y Piedrahita han dejado al público con una idea: aunque hayamos aprendido a medir el tiempo con una precisión extraordinaria, todavía quedan muchas preguntas abiertas sobre qué es y cómo lo vivimos.