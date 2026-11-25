Mikecrack, youtuber con 58 millones de seguidores: "Por un vídeo normal que no se viraliza, puedo ganar hasta 5.000 euros"

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LO ESENCIAL Las claves El youtuber Mikecrack (Miguel Bernal) ha participado en Talent Land Málaga repasando su trayectoria desde que estudió Biotecnología hasta alcanzar más de 58 millones de seguidores. Explicó la rentabilidad de su negocio: un vídeo estándar le genera entre 2.000 y 5.000 euros, mientras que las campañas publicitarias pueden alcanzar entre 20.000 y 50.000 euros. Ha diversificado sus proyectos hacia libros, merchandising y una serie de animación cuya producción cuesta unos 20.000 euros por episodio. Abordó el uso de la inteligencia artificial para guiones y miniaturas, destacando que la autenticidad y la creatividad humana seguirán siendo la clave del éxito.

Convertir una afición en una profesión puede parecer un sueño para muchos jóvenes, pero hacerlo hasta construir un negocio que va mucho más allá de publicar vídeos en internet es otra historia. El creador de contenido Miguel Bernal, conocido como Mikecrack, conoce bien ese camino. Con más de 58 millones de seguidores en Youtube, ha compartido su experiencia en Talent Land Málaga, donde ha explicado cómo pasó de estudiar Biotecnología a convertirse en uno de los referentes españoles del sector.

Durante la charla, titulada 'De youtuber a empresario: el camino detrás de Mikecrack', ha repasado sus comienzos, las decisiones que marcaron su trayectoria y los aprendizajes que ha acumulado después de una década trabajando en internet. También ha hablado de inteligencia artificial, monetización y de los errores que conviene evitar cuando se empieza en el mundo de la creación de contenido.

Su historia comenzó cuando estaba terminando la carrera. Aunque había estudiado algo que le apasionaba, tenía claro que no quería trabajar en un laboratorio ni dedicarse profesionalmente a ninguna de las salidas habituales de Biotecnología. Lo que realmente disfrutaba era preparar presentaciones, hacer vídeos y explicar las cosas de una manera entretenida.

Fue entonces cuando descubrió YouTube y los canales dedicados a Minecraft, como ha recordado. Su intención no era simplemente jugar, sino convertir aquella actividad en su trabajo. Tanto es así que, cuando terminó sus estudios, tuvo que convencer a sus padres para que le permitieran intentarlo.

"Mi madre me decía: tienes que trabajar, echa currículum. Y yo: no, mamá, no quiero trabajar, quiero ser youtuber", ha contado entre risas. Finalmente, le dieron un año para probar suerte antes de regresar al mercado laboral si la aventura no funcionaba.

Y funcionó. Uno de los aspectos que considera fundamentales para explicar su crecimiento fue prestar atención a la experiencia de quien estaba al otro lado de la pantalla. En sus primeros años, combinó tutoriales que respondían a búsquedas concretas de los usuarios con otros vídeos destinados a entretener.

"Yo de verdad veo YouTube", ha explicado. Para él, conocer la plataforma como espectador le permitía identificar qué funcionaba y qué aspectos de otros contenidos podían mejorarse.

Su estrategia consistía en aprovechar los tutoriales para atraer a nuevos usuarios y después conseguir que descubrieran otros vídeos de su canal. De esta manera, unos contenidos llevaban a otros y se generaba un efecto de crecimiento progresivo.

Con el tiempo, también fue adaptando el enfoque a su audiencia. Aunque inicialmente creaba vídeos pensando en sus amigos y en otros universitarios, pronto descubrió que buena parte de quienes le veían eran niños. "No es el público al que sirva tu contenido, sino que es el público el que decide qué le gusta", ha señalado.

Esa evolución también explica que sus proyectos hayan ido ganando complejidad. De los vídeos de Minecraft pasó a desarrollar historias, libros y una serie de animación propia. Un proyecto que, según ha contado, requiere una inversión considerable: alrededor de 20.000 euros por episodio.

El creador de contenido Mikecrack, en Talent Land Málaga. Talent Land

La rentabilidad no llega necesariamente de cada capítulo de manera individual. Mikecrack ha explicado que el negocio se sostiene también gracias a los libros, el merchandising, las canciones, los derechos de autor y las colaboraciones con marcas. "La propia serie no es rentable", ha reconocido, aunque considera que todo lo que ha generado alrededor de ella termina compensando la inversión.

Ingresos

Durante el encuentro también ha hablado de una cuestión que suele despertar curiosidad entre quienes quieren dedicarse profesionalmente a las redes sociales: cuánto dinero puede generar un creador de contenido.

Mikecrack ha explicado que sus ingresos han cambiado a medida que ha ido creciendo su presencia en internet. Al principio, la mayor parte procedía de la monetización de YouTube, pero posteriormente se incorporaron los patrocinios, los libros y otras líneas de negocio.

Sin ofrecer cifras cerradas sobre sus ingresos totales, sí ha puesto algunos ejemplos. "Un vídeo normal que no se viraliza, yo puedo ganar entre 2.000 y 5.000 euros", ha señalado. En el caso de las campañas publicitarias, las cantidades pueden ser bastante superiores: "Incluso 20.000, 50.000 euros, todo dependiendo de la campaña".

También ha explicado que una de sus decisiones ha sido reinvertir parte de lo que gana en mejorar sus propios contenidos. En lugar de lanzarse a negocios que desconoce, prefiere destinar recursos a proyectos relacionados con su actividad.

Inteligencia artificial

Sobre la IA, Mikecrack ha reconocido que utiliza estas herramientas habitualmente en su trabajo, especialmente para preparar miniaturas, buscar ideas visuales, resumir documentos o elaborar primeros borradores de guiones publicitarios.

Sin embargo, cree que la autenticidad puede convertirse en un elemento diferenciador. "Todo lo que sea más de ser auténticos, de ser naturales, de que pase algo que no te esperabas, un giro dentro de un vídeo... son ocurrencias humanas", ha explicado.

Para quienes se plantean comenzar en las redes sociales, Mikecrack ha dejado varias recomendaciones. La primera es conocer muy bien la plataforma en la que quieren trabajar. No basta con publicar vídeos: hay que consumir contenido, observar qué funciona y entender por qué.

También considera fundamental elegir una temática que apasione y que tenga una audiencia potencial suficientemente amplia. "Si no te gusta YouTube o Twitch o TikTok, si no lo consumes mucho, estás metiéndote en un mundo que no conoces", ha advertido.

A esto ha añadido dos cualidades que considera imprescindibles: constancia y autocrítica. En su opinión, uno de los errores más habituales es atribuir el éxito de otros creadores a la suerte en lugar de analizar qué están haciendo mejor.