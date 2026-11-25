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LO ESENCIAL Las claves El físico e influencer Javier Santaolalla participa en Talent Land España 2026 en Málaga tras haber dejado la carrera académica por la divulgación en YouTube, donde acumula más de 4,7 millones de suscriptores. Santaolalla destaca su sorpresa al descubrir que la ciencia interesa a público de todos los ámbitos y afirma que su objetivo profesional es despertar la curiosidad como fuente de conocimiento. El divulgador protagonizará un espectáculo inédito junto al cómico Luis Piedrahita este jueves, donde combinarán humor y ciencia para abordar el concepto del tiempo desde la perspectiva humana y científica.

El físico e influencer Javier Santaolalla nunca pensó que su carrera profesional estaría en las redes sociales. Tenía, como él mismo dice, “carrera para ser científico profesional, para trabajar en una universidad” hasta que decidió subir un vídeo a Youtube y ahora acumula más de 4,7 millones de suscriptores.

El ingeniero en Telecomunicaciones y doctor en Física de Partículas aterriza en Málaga para subirse al escenario principal de Talent Land España 2026 que se está celebrando esta semana en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital.

“Mi trabajo surgió casi por casualidad”, confiesa el físico en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga. Cuando se plantó delante de una cámara por primera vez simplemente pensó que era “una carrera muy bonita, apasionante, en la que yo creo que tengo algo nuevo que aportar”.

Y así, algo que empezó de manera “puntual, que no sabía dónde me llevaría”, acabó siendo su forma de vida, algo de lo que está orgulloso y “feliz de que se haya convertido en mi profesión”.

Youtube e Instagram son su principal escaparate. En una cuenta con más de 4,5 millones de suscriptores y en la segunda más de 2,5 millones de seguidores.

También es uno de los creadores del grupo de divulgación Big Van Ciencia y el rostro detrás de canales como Date un Voltio, Date un Vlog o Date un Short.Es, además, autor de libros como El bosón de Higgs no te va a hacer la cama o ¿Qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este?

Su fórmula no tiene grandes secretos, ya que él habla “de las cosas que me gustan, que son el cosmos, las estrellas, el tiempo, la materia”, según explica.

Y lo que atrapa a sus seguidores es que siempre lo hace “de una manera que intento que sea cercana, asequible, incluso divertida, pero sobre todo que tenga algo nuevo que se pueda aprender de lo que cuento”.

Un público que no esperaba

Lo que más le ha sorprendido en todos estos años no ha sido el número de seguidores, sino quiénes son, ya que cuando empezó su proyecto pensó "que solo venían los amantes de la física, personas tituladas o que estuvieran estudiando carreras de ciencias", pero la realidad fue otra. "Descubro que hay mucha gente que se interesa por estas cuestiones sin ser científica, de todas las carreras, de todos los ámbitos profesionales", asegura.

Para él, descubrir que "las personas tienen unas raíces de curiosidad muy fuertes, que hace que lo que yo hago les llame la atención", es, a su parecer, "lo más bonito de su trabajo". Y ahí da la casualidad que está, precisamente, la brújula que guía su trabajo, ya que considera que "la curiosidad es la fuente de todo conocimiento, y yo quiero despertar esa curiosidad en las personas".

Talent Land y Santaolalla

Su vínculo con Talent Land surgió hace diez años cuando se fue a Guadalajara y la organización lo llamó para participar en una ponencia. “Me llamaron en México, ya fue una sorpresa, y desde entonces, cada año más o menos, repito”, añade.

En la edición española del año pasado se llevó el Talent Award en la categoría de Ciencia. Por lo que volver para él es “una alegría”.

“Por un lado, me encanta estar delante del público, me gustan este tipo de eventos y participar es sentir que colaboro en “un proyecto bonito” detrás del cual “hay personas que dan mucho valor a la sociedad, y que se merecen también que este proyecto crezca”.

Su agenda en Málaga

Talent Land España celebra del 24 al 26 de noviembre su tercera edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), con un cartel en el que también figuran nombres como Jordi Wild, Brais Moure, Boticaria García, Luis Piedrahita o La Gata de Schrödinger.

Santaolalla abrió su participación este martes, a las 19.00 horas en el escenario principal, con una conversación en directo con Tengo un Plan.

El plato fuerte llegará el jueves, ya que ese día compartirá escenario con el cómico y mago Luis Piedrahita en un espectáculo sobre el tiempo, creado para la ocasión.

“Lo que vamos a hacer es darle al tiempo la dimensión humana y científica, juntarla, para entenderla desde otra perspectiva”, avanza, al tiempo que remarca que “va a ser un espectáculo nuevo que estamos preparando, que va a estar lleno de sorpresas”.

La clave, según el físico, está en la combinación de ambos perfiles porque hará que la charla sea “muy dinámica, interactiva, humorística, en el que el tiempo es el protagonista. Vamos a traer historias a lo largo de toda la humanidad, desvelando lo que podemos aprender sobre el tiempo en diferentes narraciones”.