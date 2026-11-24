Jesús Amores, ingeniero: "No rechazo a nadie por su DNI. Mi becario favorito tiene 63 años y ganas de seguir aprendiendo"

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LO ESENCIAL Las claves Jesús Amores, director del Vodafone Innovation Hub de Málaga, defiende la importancia de valorar el talento y la experiencia sin importar la edad del profesional. Destaca la incorporación en su equipo de un becario de 63 a!os con cuatro décadas de trayectoria y una gran disposición por seguir aprendiendo. El directivo ha invitado abiertamente a otros profesionales senior y prejubilados con ganas de incorporarse a entornos multinacionales a unirse a su equipo. El centro tecnológico apuesta por la captación de talento internacional y global para anticiparse a las necesidades del sector en los próximos cinco a!os.

La edad no siempre es un impedimento para acceder a un puesto de trabajo. Al menos, no debería serlo. Así lo defiende Jesús Amores, ingeniero y director de Vodafone Innovation Hub de Málaga, que ha reivindicado la importancia de valorar el talento y la experiencia profesional por encima de la fecha de nacimiento.

Para ilustrarlo, ha contado una experiencia de su propio equipo: la incorporación de un becario de 63 años con cuatro décadas de trayectoria profesional.

Amores ha compartido esta reflexión durante una mesa redonda del foro 'Málaga se mueve', organizado por EL ESPAÑOL de Málaga, donde ha abordado los retos de la captación de talento en el sector tecnológico y la necesidad de ampliar la búsqueda de profesionales más allá de los perfiles habituales.

"Nosotros desde luego no vamos a rechazar a nadie por el carné de identidad", ha afirmado. Una postura con la que ha querido dejar claro que la edad no debe determinar las oportunidades laborales. "A mí me da igual trabajar con gente de 60 años que con gente de 25 años", ha añadido.

El directivo ha explicado que en su equipo ha tenido incluso un becario de 63 años. Una incorporación que recuerda especialmente por la experiencia y la actitud del profesional. "Un hombre que tenía unas ganas de seguir remando y seguir aprendiendo. Digo: chicos, es que es perfecto", ha relatado.

Su valoración fue especialmente positiva al comprobar que aquel trabajador reunía dos cualidades que considera fundamentales: una larga trayectoria profesional y la disposición a incorporarse a un entorno multinacional para continuar aprendiendo.

"Tengo un becario con 63 años, con 40 años de experiencia y con ganas de integrarse en un entorno multinacional. Perfecto. Bienvenido", ha contado. Incluso ha lanzado una invitación a otros profesionales que puedan encontrarse en una situación similar: "Si hay algún prejubilado aquí que me llame. No hay ningún problema".

Amores también ha explicado que la dimensión internacional de Vodafone Innovation Hub ha permitido ampliar considerablemente la búsqueda de profesionales. El centro cuenta con trabajadores procedentes de distintos puntos del mundo, desde Filipinas hasta Chile y Sudáfrica, además de numerosos países europeos y regiones españolas.

"Nuestro centro es un centro global e internacional y esto nos ha facilitado captar talento, no solamente talento local, sino ser capaces de atraer talento a nivel internacional", ha señalado.

Esta estrategia permite, según ha explicado, no depender únicamente de las universidades y los profesionales disponibles en el entorno más próximo. También busca anticiparse a las necesidades que tendrá el sector tecnológico durante los próximos años.

"Lo más importante es cuál es la perspectiva de lo que vamos a necesitar en los próximos cinco años en el ámbito tecnológico", ha apuntado. Una planificación que considera necesaria para identificar las tendencias y los perfiles profesionales que demandará la industria.