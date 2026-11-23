La Policía Nacional investiga un falso aviso de bomba de madrugada en la T2 del Aeropuerto de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional investiga un aviso telefónico de bomba recibido de madrugada en la terminal T2 del Aeropuerto de Málaga. Especialistas del TEDAX y Guías Caninos inspeccionaron la terminal y confirmaron que se trataba de una falsa alarma. La operativa y la actividad del aeródromo malagueño no se vieron afectadas en ningún momento durante la intervención policial. El incidente ocurre tras recientes falsas alarmas registradas en Málaga y el aumento de la precaución ante amenazas en todo el país.

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras recibir este lunes de madrugada una llamada que alertaba de la colocación de una bomba en la terminal T2 del aeropuerto de Málaga. El aviso ha resultado ser una falsa alarma.

La llamada telefónica llegó a la comisaría del aeropuerto sobre las 03.00 horas, según ha confirmado la Policía Nacional.

Ante la amenaza, los agentes activaron un dispositivo en el que participaron, entre otras unidades, especialistas del TEDAX y de Guías Caninos, que revisaron la terminal del aeródromo malagueño.

La requisa ya se ha dado por terminada. La Policía Nacional ha descartado que se hubiera colocado ningún artefacto explosivo y reitera que “se trata de una falsa alarma”.

Ahora se mantiene abierta una investigación para rastrear quién se encontraba tras esta llamada. La actividad del Aeropuerto de Málaga, indican fuentes policiales, no se vio afectada en ningún momento.

No es el primer susto de este mes en la capital. El pasado martes 10 de noviembre, a mediodía, la sala del 091 recibió el aviso de una maleta de tipo trolley sin dueño en el cruce de la calle Córdoba con la avenida Manuel Agustín Heredia, junto al Muelle Heredia.

El despliegue fue considerable. Los TEDAX acudieron con perros especializados y el dispositivo contó con drones y un helicóptero. La Policía Nacional ordenó desalojar a los trabajadores de la Autoridad Portuaria, en el Muelle de Cánovas, y la sede de la UNIA, y obligó a alejarse a peatones y empleados de los comercios cercanos.

El perímetro dejó cortadas la avenida Manuel Agustín Heredia, el Paseo de los Curas, la calle Salitre, los Callejones del Perchel y la calle José María Garnica. El tráfico se desvió por el Paseo del Parque y las retenciones llegaron hasta la Alameda Principal.

A las 14.05 los artificieros confirmaron que también aquella vez se trataba de una falsa alarma. La maleta no contenía explosivos, igual que una segunda que apareció en un contenedor cercano y que los agentes revisaron después.

El suceso ocurrió en un contexto complicado. Esa misma mañana, en Oviedo, un policía falleció y otro resultó herido después de que un delincuente instalara una bomba casera en el portal de un edificio de viviendas sociales del barrio ovetense de Villafría.

Al parecer, el artefacto era de fabricación casera. Los agentes acudieron a la zona tras recibir un aviso de que un hombre había disparado a una menor de 17 años en las viviendas sociales de la citada vía.

Durante su intervención, los agentes de Seguridad Ciudadana localizaron en el rellano de la vivienda una mochila que aparentemente contenía algún tipo de artefacto explosivo, por lo que se avisó a los especialistas de la unidad canina y de la unidad de explosivos (Tedax).

Los especialistas optaron por sacar la mochila a la calle para evitar peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó. El fallecido era conocido como 'Jota', un subinspector de Guías Caninos, mientras que el policía perteneciente a TEDAX permanece en estado muy grave, tras haber tenido que serle amputada una pierna.

La onda expansiva de aquella explosión se ha ido difundiendo por toda España con una oleada de alertas por maletas sospechosas que han obligado a realizar en las últimas semanas detonaciones controladas y a que las autoridades hagan llamamientos a la ciudadanía para frenar la psicosis instaurada en buena parte del país.

Todo ello ha provocado que se extreme la precaución ante cualquier sospecha, a la vez que la ciudadanía muestra un exceso de alarmismo, lo que ha llevado a días llenos de caos por falsas amenazas en todo el territorio nacional. Además, se han registrado varias amenazas de bomba en aeropuertos, estaciones e incluso en casi un centenar de colegios gallegos.