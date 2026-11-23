Vídeo de la visita de Cayetana Álvarez de Toledo a un almuerzo benéfico celebrado en la Cofradía de La Esperanza de Málaga.

La Iglesia de Málaga pide a las cofradías neutralidad política tras la polémica por la visita de Cayetana a la Esperanza

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LO ESENCIAL Las claves La Delegación Episcopal de Hermandades de Málaga exige neutralidad política tras la controversia por la visita de Cayetana Álvarez de Toledo a la Cofradía de la Esperanza. La diputada del Partido Popular asistió a un almuerzo benéfico de la hermandad durante la campaña electoral y fue recibida con aplausos, escena difundida en redes. El delegado episcopal, Rafael Guerrero, recordó que la presencia de cargos públicos es legítima, pero pide evitar gestos que transmitan un respaldo partidista. La Iglesia insiste en que las hermandades no deben identificarse con ningún partido ni permitir que sus espacios sean utilizados con fines electorales.

La polémica generada por la visita de Cayetana Álvarez de Toledo a la Cofradía de la Esperanza de Málaga ha llevado a la Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías a recordar a las corporaciones la importancia de mantener la neutralidad política durante la campaña electoral.

Su delegado, Rafael Guerrero, ha remitido un escrito a los hermanos mayores en el que les pide «extremar la prudencia» en sus actos y encuentros para evitar cualquier gesto que pueda interpretarse como un respaldo a una determinada opción política.

El mensaje llega después de que la diputada del Partido Popular acudiese el pasado sábado a saludar a los asistentes a un almuerzo benéfico celebrado en la sede de la Cofradía de la Esperanza. Álvarez de Toledo había protagonizado esa misma mañana un acto de campaña del PP en Málaga.

Su presencia fue recibida con aplausos y muestras de afecto por parte de los asistentes, una escena que quedó recogida en un vídeo difundido posteriormente en redes sociales y que ha suscitado controversia.

Con la ESPERANZA en MÁLAGA. Por la ESPERANZA en ESPAÑA. —— Gracias a la Archicofradía del Paso y la Esperanza por este emocionante recibimiento. Almuerzo benéfico en favor de Bolsa Caridad. Hoy, en Málaga. @PPMalaga @ppandaluz https://t.co/vpjr5XGIev — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 21, 2026

En su comunicación, Guerrero no cuestiona la presencia de representantes públicos en la vida de las hermandades. Al contrario, reconoce que su participación es "perfectamente legítima", aunque advierte de la necesidad de evitar que esos encuentros puedan adquirir una lectura partidista, especialmente en periodo electoral.

"Son los partidos los que están en campaña electoral, no nuestras hermandades", subraya el delegado episcopal, que recuerda que en las corporaciones cofrades conviven hermanos con sensibilidades políticas muy diferentes, todas ellas merecedoras de respeto.

Por este motivo, insiste en que cada cofrade debe poder decidir su voto desde su libertad y conciencia, sin que las instituciones a las que pertenece se identifiquen públicamente con ninguna formación. "Las hermandades, como instituciones de la Iglesia, no pueden identificarse públicamente con ningún partido", señala.

El escrito apela también a la propia naturaleza de estas corporaciones y a su función religiosa y social. "Nuestra misión es anunciar el Evangelio, fomentar la comunión y ser lugar de encuentro para todos", recuerda Guerrero, que pide a los hermanos mayores que actúen con especial cautela en las próximas semanas.

El delegado episcopal concluye reclamando "discreción, prudencia y neutralidad institucional" y solicita que no se permita que las hermandades puedan ser utilizadas con fines partidistas.