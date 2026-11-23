Así es APECOM Talent, el nuevo portal de empleo de Málaga para encontrar trabajo en publicidad y marketing

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LO ESENCIAL Las claves APECOM lanza en Málaga 'APECOM Talent', un nuevo portal de empleo especializado para conectar a profesionales con agencias y empresas de publicidad, comunicación y marketing. La plataforma (talent.apecom.es) está desarrollada con tecnología de Captatalent y abarca 11 áreas profesionales y 56 perfiles específicos en modalidades presencial, híbrida y remota. La iniciativa busca hacer frente al desajuste de talento en el sector, ya que el 71 % de las empresas españolas de esta actividad tiene dificultades para cubrir sus vacantes. La publicación de ofertas está reservada a las empresas asociadas a APECOM, lo que permite que las candidaturas lleguen directamente y de forma especializada a los reclutadores.

Nace en Málaga APECOM Talent, un portal de empleo especializado que conecta a profesionales con las agencias y empresas asociadas de la provincia para dar respuesta a uno de los grandes desafíos del sector: encontrar personal cualificado.

La Asociación de Publicistas, Empresas de Comunicación y Marketing de Málaga (APECOM) ha sido la encargada de poner en marcha esta aplicación que concentra ofertas de empleo de publicidad, comunicación y marketing, de manera que los candidatos puedan localizar oportunidades vinculadas directamente con su ámbito profesional, según han informado en un comunicado.

Según datos de ManpowerGroup recogidos en su informe sobre desajuste de talento de 2025, el 71 % de las empresas españolas de estas actividades tiene dificultades para cubrir sus necesidades de contratación.

En este sentido, la herramienta nace con el objetivo de facilitar a las agencias malagueñas el acceso al talento que necesitan y de ofrecer a los profesionales un canal específico para encontrar oportunidades laborales en el sector.

La plataforma, desarrollada bajo la tecnología de Captatalent, está disponible en talent.apecom.es y permite consultar ofertas por puesto o especialidad y ubicación.

Su estructura contempla 11 áreas profesionales y 56 perfiles específicos, desde creatividad y diseño, cuentas y estrategia o marketing digital, hasta medios, comunicación y relaciones públicas, audiovisual, eventos, publicidad exterior, gestión y administración.

Además, el portal incorpora oportunidades en diferentes zonas de la provincia de Málaga y contempla modalidades de trabajo presencial, híbrido y remoto, ampliando así las posibilidades de conexión entre empresas y profesionales.

Un portal especializado

APECOM Talent está concebido para atender las necesidades de los dos públicos que intervienen en el proceso de contratación. Por un lado, los profesionales pueden crear su perfil, consultar las ofertas disponibles y presentar su candidatura, incorporando información como su currículum, portfolio y perfil de LinkedIn.

Por otro, las agencias y empresas asociadas a APECOM disponen de un espacio propio desde el que registrar su organización, publicar vacantes y recibir directamente las candidaturas de las personas interesadas.

La publicación de ofertas está reservada a las empresas asociadas, cuyas cuentas son validadas por la Asociación antes de activar su participación en el portal.

De esta forma, las candidaturas llegan directamente a la empresa que publica cada oferta, evitando que se pierdan entre anuncios de otros sectores y facilitando un proceso de búsqueda más ajustado a las características de cada puesto.

Una apuesta por el talento

La puesta en marcha de esta herramienta responde a uno de los retos que afronta la industria de la publicidad, la comunicación y el marketing: atraer, identificar y retener profesionales cualificados.

La dificultad para encontrar determinados perfiles especializados y la salida de talento hacia otros mercados o proyectos hacen necesario generar nuevas vías de conexión entre las empresas y los profesionales.

Con esta iniciativa, APECOM quiere contribuir a que las agencias de Málaga tengan más herramientas para encontrar los perfiles que necesitan y a que los profesionales identifiquen la provincia como un entorno con oportunidades para desarrollar su carrera.

El portal se incorpora a las líneas de trabajo de la Asociación para fortalecer el tejido empresarial del sector y mejorar su capacidad para afrontar los cambios y necesidades del mercado laboral.