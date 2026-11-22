Una imagen de un trabajador trabajando contra una plaga. Ayuntamiento de Málaga

Málaga trata sus pinares contra la procesionaria: cañones de largo alcance y turnos de noche para frenar la plaga

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga inicia su campaña preventina de otoño contra la procesionaria del pino en parques periurbanos, áreas forestales y colegios. Se aplican tratamientos nocturnos en las zonas de mayor afluencia de personas mediante cañones de proyección y pistolas de largo alcance. El producto utilizado es biológico y no tóxico, basado en la bacteria 'Bacillus thuringiensis Kurstaki' combinada con un fortificante vegetal ecológico. En los ejemplares de difícil acceso o ubicados dentro del entorno urbano se emplea la técnica de endoterapia con inyecciones directas al árbol.

El Ayuntamiento de Málaga ha empezado esta semana su campaña anual contra la procesionaria del pino. Los equipos del Servicio de Parques y Jardines ya aplican tratamientos biológicos preventivos en los parques periurbanos y en las zonas forestales de la ciudad con masas de pinar.

El objetivo es adelantarse a la plaga. Estos trabajos se repiten cada otoño para evitar que las orugas de la procesionaria aparezcan en primavera.

Las cuadrillas trabajan con cañones de proyección y pistolas de largo alcance para pulverizar el producto. La lista de espacios es larga. Incluye los parques forestales de Gibralfaro, Hacienda Clavero, Monte Victoria, Virreinas, La Pelusa y Cerrado de Calderón y las zonas forestales municipales de La Cónsula.

También están en el calendario Monte Calvario-Seminario, San Antón, Lagarillo Blanco, La Concepción, el parque forestal Ciudad de Málaga y el entorno del Centro de Protección Animal Municipal.

La campaña llega además a la zona forestal de Las Palmeras, a Galeno, a la ruta forestal Jardín Botánico-Histórico La Concepción, a la zona próxima a La Caja Blanca y Torre Atalaya y a los parques Comandante Benítez y El Polvorín, entre otras áreas más pequeñas. En los espacios con más afluencia de gente, el tratamiento se aplica de noche.

Los trabajos se extenderán también a todas las zonas de mantenimiento municipal de El Atabal. Allí predomina el pino canario (Pinus canariensis), una especie que sufre más esta plaga, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las actuaciones forman parte del mantenimiento de los espacios forestales, adjudicado a la empresa Perica Obras y Servicios.

Colegios y residencias

Como en años anteriores, la programación incluye intervenciones preventivas en colegios y en los pinos cercanos a residencias de mayores, parques infantiles, guarderías y centros de salud.

Cuando termine el tratamiento se hará un seguimiento quincenal para comprobar su eficacia. Si se considera necesario, se harán intervenciones de refuerzo.

Bacteria

El tratamiento es biológico y no tóxico, según el Consistorio, y cumple con el uso sostenible de productos fitosanitarios que respetan el medioambiente y la salud de las personas. El Ayuntamiento lo enmarca en la gestión integrada de plagas, que apuesta por técnicas alternativas y métodos no químicos.

Los operarios pulverizan sobre las acículas de los pinos la bacteria Bacillus thuringiensis Kurstaki. Usan entre medio kilo y un kilo por metro cúbico de agua, la dosis que fija el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La bacteria actúa por ingestión. Interfiere en la alimentación de las larvas de la procesionaria, que acaban muriendo.

A la mezcla se añade un fortificante ecológico vegetal, Energy 95, compuesto por aminoácidos libres, materia orgánica y nitrógeno orgánico. Actúa como bioestimulante y regulador del pH y ayuda a que los árboles ganen vitalidad. Según el Ayuntamiento, el tratamiento no tiene efectos nocivos para otros invertebrados ni para los vertebrados.

En los pinos de difícil acceso o situados dentro de la ciudad se ha recurrido a la endoterapia. Esta técnica consiste en inyectar el producto y una sustancia nutritiva directamente en el sistema vascular del árbol.

Todas estas tareas las hace exclusivamente personal cualificado y acreditado para aplicar o manipular productos fitosanitarios. La maquinaria que se usa cumple todas las especificaciones técnicas necesarias para este trabajo.