Antonio, albañil con 28 años de carrera: "Si se te cae el techo no llamas a ChatGPT; acabaremos cobrando más que un abogado"

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LO ESENCIAL Las claves Antonio Morales, un albañil malagueo con 28 aos de experiencia, seala que la falta de relevo generacional en la construccin provoca listas de espera de hasta seis meses para reformas y la paralisis de obras por falta de personal. Frente a la amenaza de la inteligencia artificial en empleos de oficina, defiende que el trabajo manual e improvisacin que requiere la albailera no pueden ser sustituidos por un software o robot. La escasez de profesionales est elevando los salarios en el sector, alcanzando sueldos netos de casi 2.400 euros al mes para los oficiales de primera. Morales vaticina que, tras la jubilacin de la generacin actual, la alta demanda convertir a los oficiales cualificados en un bien escaso que cobrar la hora ms cara que un abogado.

"Aquí no viene un robot a poner ladrillos, lo hacen nuestras manos". Antonio Morales, albañil malagueño de 51 años, mira con ironía el miedo de las oficinas a la inteligencia artificial. En su sector preocupa otra cosa: no hay relevo, los buenos oficiales tienen seis meses de lista de espera y son ellos los que eligen qué obra cogen.

Lleva 28 años en reformas y obra nueva en Málaga capital y, desde el andamio, observa la fiebre tecnológica con cierta incredulidad. "Mucha inteligencia artificial y mucho teletrabajo, pero cuando se te cae el techo del baño o quieres tirar un muro, tienes que llamarnos a nosotros, no al ChatGPT", espeta.

En las obras ocurre lo contrario que en muchas oficinas. Sobra trabajo y faltan manos. Hay reformas paradas durante meses por falta de cuadrillas y presupuestos que suben porque no hay quien coja la paleta.

Cuando habla con clientes jóvenes que trabajan frente a una pantalla, siempre llega a la misma conclusión. "Me dicen que su sector está revuelto con tanto programa nuevo, y yo les digo que ojalá tuviera yo tres chavales con ganas de aprender, que de eso ya no queda", lamenta.

La construcción arrastra un problema evidente de relevo generacional. Antonio asegura que la media de edad de su cuadrilla supera los 48 años y que apenas ve gente joven entrando en el sector con ganas de trabajar. A su juicio, durante años se vendió la idea de que el éxito estaba únicamente en "estudiar una carrera", pero hay vías, a su juicio, "mucho más factibles".

Ahora la ley de la oferta y la demanda empieza a darles la razón. El albañil recuerda cómo se veía antes el oficio y cómo se ve hoy. "Antes parecía que ser albañil era el último recurso, pero ahora mismo un buen oficial de primera tiene lista de espera de seis meses y elige qué obra coge y cuál no, encima no cobra mal".

Lejos de sentirse amenazado por la tecnología, Antonio sostiene que "una máquina te puede hacer el plano en tres dimensiones en cinco minutos, pero luego hay que picar una pared maestra de hace cincuenta años, nivelar un suelo torcido y rematar una esquina a pulso y la cosa cambia".

Cree que el oficio obliga a resolver imprevistos cada mañana sobre la marcha, algo que solo dan las horas de obra. Ningún software, insiste, sabe improvisar cuando se rompe un tabique y aparece una tubería antigua.

El veterano tampoco romantiza la dureza de su día a día ni esconde lo que cuesta ganarse el jornal. "Aquí te partes el alma, te tragas el polvo, cargas sacos de cemento a 40 grados en agosto y llegas a casa con las rodillas y la espalda molidas".

Precisamente por esa dureza, advierte, nadie quiere entrar a su sector. Eso convierte a los pocos que quedan y saben trabajar fino en un bien escaso que, según él, se va a pagar a precio de lujo.

Frente a los sueldos estancados de muchos empleos de oficina, la realidad salarial de la obra empieza a sorprender a más de uno. Antonio recuerda el caso de un cliente que se quedó helado al saber lo que se mueve en el sector.

"Un chaval que trabaja en informática me preguntó cuánto ganaba mi oficial, y cuando le dije que entre sueldo y extras limpios se estaba levantando casi 2.400 euros al mes, se quedó alucinado".

Uno de sus mensajes más repetidos va dirigido a quienes hoy dudan sobre qué estudiar o a qué dedicarse. Antonio lo tiene claro. "Si hoy tuviera 20 años, aprendería albañilería, fontanería o electricidad; con eso montas tu propia empresa en cinco años y no dependes de que una empresa de fuera te despida por un programa de ordenador".

En la obra también nota un cambio en la forma de entender el trabajo. Según explica, las nuevas generaciones buscan comodidad inmediata y los oficios tradicionales exigen paciencia. Hay que empezar barriendo escombros y pasar años aprendiendo la perfección de cada técnica para convertirte "en un grande".

Después de 28 años de oficio, Antonio identifica el fallo de enfoque que, a su juicio, ha cometido la sociedad en las últimas décadas. "Pensar que trabajar con las manos vale menos que trabajar con corbata; ahora tenemos miles de titulados compitiendo por el mismo puesto y ni un solo albañil disponible para reformar un piso a corto plazo, casi todo el mundo tiene lista de espera".

Su pronóstico para la próxima década es rotundo. "Cuando se jubile mi generación, veremos a ver qué pasa. El que sepa coger una llana va a cobrar la hora más cara que un abogado, el tiempo lo dirá".