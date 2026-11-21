Óscar, mecánico con 30 años de experiencia: "Para estar al día con los coches actuales hay que invertir mucho dinero"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Óscar Zambudio, con más de 30 años de experiencia al frente de Zambudio Motor Sport, advierte que el sector del automóvil evoluciona a un ritmo muy rápido y difícil de asumir. Mantenerse al día requiere una fuerte inversión económica en herramientas específicas para poder atender vehículos de distintas marcas, al nivel de un concesionario oficial. El taller gestiona una media de cinco servicios diarios de mantenimiento y revisiones para no saturar su reducida plantilla y poder responder ante imprevistos. Zambudio defiende la especialización de los talleres pequeños frente al intento de abarcarlo todo, reconociendo las limitaciones de recursos y espacio.

El mundo del automóvil no es el mismo de hace unos años. Los avances tecnológicos han transformado, además de a los vehículos, el trabajo de aquellos que se ocupan de mantenerlos en funcionamiento. Para los talleres, adaptarse a estos cambios se ha convertido en una necesidad. Para los más pequeños, sin embargo, seguir este ritmo viene con algunas dificultades añadidas.

Óscar Zambudio, lleva más de 30 años trabajando en Zambudio Motor Sport, un negocio heredado de sus padres y que hoy él mismo dirige. A través de su experiencia ha sido testigo de una transformación que, reconoce, se produce a una velocidad difícil de asumir: “El sector del automóvil está cambiando a pasos demasiado gigantescos”.

El primer obstáculo en el camino es la gran inversión económica que exige mantenerse actualizado. Al trabajar con distintas marcas, el taller necesita disponer de herramientas específicas para poder atender sus vehículos. No siempre es posible adquirirlas todas. "Eso nos está limitando un poquito en el sentido económico, porque hay que desembolsar mucho dinero para estar al día como una casa oficial", señala Óscar.

La dimensión de su taller también marca el ritmo y la capacidad de trabajo. Además de él, la plantilla está formada por una persona encargada de la oficina y un mecánico. Una estructura que obliga a priorizar y seleccionar los encargos que pueden asumir. Su actividad se resume en el mantenimiento de vehículos, revisiones y trabajos previos a la ITV.

Óscar calcula una media de cinco servicios por día. Una cifra que, según explica, les permite mantener cierto margen para imprevistos que puedan surgir durante la jornada y “no pillarnos los dedos”. No se trata de asumir el mayor volumen de trabajo posible, sino de gestionar los encargos de acuerdo con los recursos disponibles.

Carga de trabajo

Cuando la carga de trabajo aumenta y se hace inasumible, algunos vehículos terminan en otros establecimientos. También mantienen colaboraciones con un taller de chapa y pintura para completar servicios.

Para Óscar, esta manera de funcionar no responde a una lucha por imponerse a otros negocios. De hecho, rechaza entender el sector desde la competencia. Considera que cada taller debe encontrar su especialidad y destacar en aquello que mejor sabe hacer. “Lo ideal es especializarse en una cosa y ser bueno en lo que uno se especializa”, defiende.

Intentar abarcar todo puede ser una dificultad añadida, aún más cuando cada nueva actividad va de la mano de herramientas y recursos específicos. Por ello, considera que conocer las limitaciones de uno es fundamental para mantener el negocio en funcionamiento.

Tras más de tres décadas en el mismo taller familiar, Óscar ha sido testigo de la evolución de una profesión a la que ha dedicado su vida. Ahora, el desafío pasa por encontrar el equilibrio entre las exigencias de una industria que cambia “a pasos demasiado gigantescos” y las posibilidades de un negocio de dimensiones reducidas. Porque, aunque el sector del automóvil avanza muy rápido, no todos los talleres pueden seguirle el ritmo.