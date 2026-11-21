El hermano de Manolo Sarriá le muestra"apoyo incondicional" tras la denuncia por acoso sexual: "No nos dejamos solos"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves José Sarriá, hermano del humorista Manolo Sarriá, le ha mostrado su "apoyo incondicional" a través de un emotivo mensaje en redes sociales tras la denuncia por acoso sexual presentada por una maquilladora. El escrito defiende el respeto a la presunción de inocencia de su hermano y resalta su generosidad y compromiso social, pidiendo que los hechos se esclarezcan con rapidez en los tribunales. Canal Sur ha apartado a Manolo Sarriá de la presentación del concurso 'Atrápame si puedes' como medida cautelar mientras se realiza un procedimiento interno, siendo sustituido por Antonio Garrido. El humorista ha negado tajantemente las acusaciones mediante un comunicado de sus abogados, asegurando ser el primer interesado en que la Policía examine los hechos de manera rigurosa.

El hermano del humorista malagueño Manolo Sarriá ha querido dejar claro esta semana de qué lado está en la polémica que rodea al cómico por un supuesto caso de acoso sexual.

José Sarriá ha publicado un mensaje en Facebook en el que le muestra su cariño y su apoyo pocos días después de que Canal Sur lo apartara de ‘Atrápame si puedes’ por la denuncia presentada ante la Policía Nacional de una maquilladora. El presentador negó los hechos el pasado jueves en un comunicado firmado por sus abogados.

En el post, José cuenta que el pasado martes, durante la presentación de su poemario ‘Inventar la alegría’ en Alhaurín de la Torre, tuvo la “inmensa satisfacción de contar con la presencia” de su hermano Manuel.

“Hay afectos que no necesitan explicaciones”, escribe. Habla de vínculos que se construyen “a lo largo de toda una vida, compartiendo la infancia, los sueños, las dificultades, las alegrías y también las heridas que inevitablemente nos reserva la existencia”.

El autor dice conocer a su hermano “desde el primer territorio de nuestra memoria”. Destaca de él “su generosidad, su permanente disposición a ayudar a los demás, su compromiso con tantas causas nobles y solidarias y esa manera suya de ofrecer una sonrisa incluso cuando la vida no invita precisamente a sonreír”.

José se refiere después a la denuncia sin entrar en detalles. “Hoy atraviesa momentos difíciles. Hay unos hechos denunciados que deberán esclarecerse lo más rápido posible (si es que la Justicia quiere seguir siendo justa), con todas las garantías, desde el absoluto respeto a las personas implicadas, a la presunción de inocencia y a la verdad”, afirma.

Él mismo aclara que su mensaje no pretende defender a nadie ante la opinión pública. “No me corresponde anticipar conclusiones ni convertir estas líneas en un alegato”, señala.

Lo que sí reivindica es su derecho a “expresar públicamente mi cariño, mi confianza y mi apoyo incondicional al hermano que ha caminado a mi lado durante toda una vida”.

Y añade un guiño que, al parecer, solo los dos entienden. “Aquel que me acompañó a Madrid cuando tanto lo necesitaba (él sabe de qué hablo)”, escribe.

Para José, la fraternidad “no es una palabra hermosa para pronunciar en los días felices”. La define como “una forma de permanecer cuando llegan las tempestades, cuando se siente el miedo y la soledad”.

El texto vuelve al libro que presentó el martes. Su autor explica que escribió ‘Inventar la alegría’ “convencido de que incluso después de la herida podemos seguir defendiendo la belleza de estar vivos”.

En el cierre se dirige directamente a su hermano. “Querido Manuel, querido hermano, quiero decirte algo muy sencillo: en los días luminosos hemos compartido la alegría. En los días oscuros, compartiremos también el peso de la incertidumbre”, le dice.

“Porque los hermanos no estamos solamente para celebrar juntos la vida. Estamos, sobre todo, para no dejarnos solos cuando la vida se vuelve difícil. Te quiero y te abrazo, hermano”, concluye.

Canal Sur suspendió la emisión de ‘Atrápame si puedes’ el jueves y el viernes de la semana pasada. El concurso ha vuelto esta semana con el actor Antonio Garrido como presentador.

La cadena autonómica explicó que la retirada de las entregas presentadas por Sarriá es una medida cautelar que se mantendrá mientras dure el procedimiento interno abierto por la productora. Las fuentes de la RTVA consultadas por EFE insistieron en que la decisión no prejuzga los hechos ni el resultado de la investigación.

En su comunicado, los abogados del humorista aseguraron que se trata de una “acusación grave y, precisamente por eso, es el primer interesado en que se investigue a fondo”. También afirmaron que Sarriá ofreció su colaboración “desde el primer día” y pidieron respeto a su presunción de inocencia y a “la intimidad de las personas afectadas, incluida su familia”.

Sarriá, de 74 años, es uno de los nombres propios del humor malagueño. Durante más de dos décadas formó con Juan Rosa el Dúo Sacapuntas, en el que él era ‘El Linterna’ y su compañero, ‘El Pulga’.