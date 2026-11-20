Detenidos por la Guardia Civil cuatro sospechosos de yihadismo en Guipúzcoa, Barcelona, Málaga y Melilla. GC

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LO ESENCIAL Las claves La Guardia Civil ha detenido en Fuengirola a un sospechoso de radicalización yihadista en una operación con otros tres arrestados en San Sebastián, Vilanova i la Geltrú y Melilla. A los arrestados se les acusa de consumismo y difusión de propaganda terrorista de DAESH y Hamás orientada a adoctrinar a jóvenes y personas vulnerables. Los investigados empleaban inteligencia artificial para perfeccionar la radicalización y grabaron vídeos luciendo armas blancas y justificando el uso de la violencia. La intervención policial ha contado con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el FBI de Estados Unidos.

La Guardia Civil ha detenido en Fuengirola a un hombre sospechoso de radicalización yihadista. Es uno de los cuatro arrestos de una actuación contra el terrorismo que se ha extendido también a San Sebastián (Guipúzcoa), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Melilla.

A los detenidos se les acusa de radicalización y de acceder a contenidos de propaganda terrorista en internet, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

El arrestado en Fuengirola forma parte del grupo de tres detenidos que, según los investigadores, se habrían radicalizado durante los últimos años. En ese proceso habría pesado sobre todo el acceso cada vez mayor a propaganda terrorista en la red.

Entre ese material destacan los contenidos de la organización terrorista DAESH y los de Hamás, de origen palestino. En ambos casos, según la Guardia Civil, tenían el objetivo de adoctrinar con fines terroristas.

Un cuarto detenido en Melilla

Estas detenciones se suman a otra operación antiterrorista llevada a cabo hace poco por la Guardia Civil en Melilla. Allí fue arrestado un joven por su activa labor en la propagación de la ideología yihadista.

A este cuarto detenido se le atribuye la difusión de grandes cantidades de contenido multimedia yihadista en redes sociales que usan especialmente los jóvenes.

IA y vídeos con armas blancas

La Guardia Civil considera este material propagandístico especialmente peligroso por el riesgo de fomentar la radicalización yihadista, sobre todo entre jóvenes y personas vulnerables.

Durante la investigación, los agentes localizaron material en el que se justificaba la violencia y la ejecución de ataques. Los detenidos, además, habrían usado inteligencia artificial para perfeccionar los procesos de radicalización.

También grabaron vídeos en los que expresaban su adscripción yihadista y presumían de armas blancas.

Las operaciones han salido adelante gracias a la colaboración entre instituciones. La Guardia Civil destaca la colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en España y con el FBI de Estados Unidos en el ámbito internacional.