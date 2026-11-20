Una imagen de los agentes en la vivienda. PN

El 'buen ojo' de un farmacéutico catalán y la denuncia de un dentista de Málaga tumban una red que suplantó a 40 médicos

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LO ESENCIAL Las claves La sospecha de un farmacéutico en Barcelona y la posterior denuncia de un dentista malagueño permitieron desmantelar una red que suplantaba la identidad de facultativos. Hay dos personas detenidas en Figueres y Madrid acusadas de acceso ilegal informático, falsedad documental y delitos contra la salud pública. Los arrestados habrían vulnerado una plataforma digital para expedir más de 100 recetas a nombre de más de 40 médicos perjudicados en toda España. El objetivo de la trama era conseguir fármacos opiáceos y depresores mediante recetas falsas para su posterior venta en ambientes lúdicos.

El buen ojo de un farmacéutico de Barcelona y una llamada a un dentista de Málaga ha desmantelado una red que suplantaba la identidad de más de 40 médicos en toda España.

En poco tiempo se habían expedido más de 100 prescripciones con sus datos profesionales, todas sin su autorización. La denuncia del malagueño es el origen de esta investigación de la Policía Nacional que ha terminado con dos detenidos.

El farmacéutico catalán recibía una y otra vez recetas con los datos del odontólogo malagueño para dispensar fármacos que no suelen prescribirse en odontología. Le pareció raro y se puso en contacto con él.

Gracias a ese aviso, el dentista comprobó que unos desconocidos se estaban haciendo pasar por él para emitir recetas y canjearlas en farmacias. Entonces acudió a comisaría y presentó la denuncia.

El caso pasó a la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga, que dirigió la operación, bautizada como ‘Obélix’. Los agentes determinaron que las más de 100 recetas a nombre del odontólogo se habían emitido en una plataforma digital de prescripciones privadas en un breve espacio de tiempo.

Siguiendo el rastro de esas recetas, los investigadores averiguaron que la mayoría de las farmacias donde se habían retirado los medicamentos estaban en Andalucía y Cataluña.

En paralelo, rastrearon las conexiones desde las que se había entrado en la plataforma. Buscaban a quien hubiera vulnerado las medidas de seguridad de acceso y falsificado las recetas. Así llegaron a una vivienda de Figueres (Girona).

Detenidos en Girona y Madrid

Los agentes de Ciberdelincuencia de Málaga se desplazaron hasta Figueres y, con el apoyo de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, registraron el domicilio. Allí detuvieron al presunto artífice de los hechos, un hombre con conocimientos informáticos, y le intervinieron numerosos dispositivos electrónicos y criptoactivos por valor de 3.000 euros que guardaba en una billetera digital.

Al mismo tiempo, la Policía detuvo en Collado Villalba (Madrid) a uno de los compradores de medicamentos con recetas fraudulentas, que las canjeaba en farmacias de Andalucía y Cataluña. Un tercer sospechoso ha sido identificado.

Los dos detenidos, de 19 y 28 años, están acusados, según su grado de implicación, de los delitos de acceso ilegal informático, falsedad documental y contra la salud pública.

Opiáceos en fiestas

Según los investigadores, la red habría aprovechado una brecha de seguridad en la plataforma para hacerse pasar por los facultativos. El objetivo sería conseguir opiáceos y depresores, explotar sus componentes estupefacientes y venderlos después en ambientes lúdicos.

El dentista malagueño no era el único afectado. El análisis de los dispositivos intervenidos ha permitido identificar a más de 40 médicos perjudicados. Los ciberagentes encontraron numerosos documentos de identidad falsos a nombre de las víctimas y correos electrónicos fraudulentos en los que se usurpaba su identidad.

También hallaron comunicaciones con colegios profesionales de toda España. Con ellas, los investigados habrían intentado obtener mediante engaño credenciales para seguir expidiendo recetas fraudulentas.