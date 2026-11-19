El malagueño Manolo Sarriá niega las acusaciones de acoso sexual: "Es el primer interesado en que se investigue a fondo"

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LO ESENCIAL Las claves El humorista Manolo Sarriá ha negado rotundamente la denuncia por presunto acoso sexual interpuesta por una maquilladora y afirma ser el primer interesado en que se investigue a fondo. Canal Sur Televisión apartó temporalmente al presentador del programa 'Atrápame si puedes' como medida cautelar mientras la productora resuelve el procedimiento interno. La defensa de Sarriá pidió respetar la presunción de inocencia y confirmó que el cómico está colaborando activamente con la investigación sin hacer declaraciones públicas en medios. El actor Antonio Garrido ha tomado las riendas de la presentación del concurso autonómico tras la decisión preventiva de la cadena pública.

El humorista malagueño Manolo Sarriá ha negado los hechos de los que se le acusa en la última semana sobre presunto acoso sexual a una trabajadora, que ha llegado a denunciarle.

El cómico ha roto su silencio a través de un comunicado que su representación letrada ha remitido a los medios de comunicación y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga.

Canal Sur Televisión apartó a Sarriá de ‘Atrápame si puedes’, el concurso que presenta, tras conocer la denuncia.

Según adelantó elDiario.es y confirmaron fuentes de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), la denuncia habría sido interpuesta por una maquilladora de una empresa subcontratada.

En la nota, sus abogados reconocen que se trata de una "acusación grave y, precisamente por eso, es el primer interesado en que se investigue a fondo".

El texto subraya también que la persona que "ha formulado la denuncia merece respeto, igual que su derecho a que lo denunciado se aclare".

Según su defensa, el presentador no tiene intención de discutir "su relato en los medios de comunicación ni hará nada que pueda contribuir a que se conozca la identidad" de la denunciante.

El comunicado detalla que el procedimiento interno abierto por la productora conforme a su protocolo de prevención del acoso "está pendiente de resolución". La productora activó ese protocolo de inmediato tras conocer los hechos y lo notificó formalmente a la cadena pública.

Sarriá, añade la nota, ofreció su "colaboración desde el primer día y la mantendrá hasta el final, también ante cualquier autoridad que llegue a intervenir". Sus abogados confían en que la investigación "se lleve a cabo con imparcialidad y con las garantías que la ley reconoce a todas las partes".

El humorista asegura respetar "las decisiones organizativas adoptadas por la cadena y por la productora". Su defensa precisa que estas medidas "se han tomado antes de que exista resolución alguna y no prejuzgan el resultado de la investigación".

Mientras el procedimiento siga abierto, Sarriá no hará "declaraciones públicas sobre el contenido de la denuncia". Cualquier comunicación se hará solo por medio de su despacho de abogados.

Por último, la defensa del presentador pide a los medios y a la opinión pública que "respeten la presunción de inocencia" de Sarriá y "la intimidad de las personas afectadas, incluida su familia".

Medida cautelar

La emisión de ‘Atrápame si puedes’, uno de los programas de mayor audiencia del prime time de la autonómica, se suspendió el jueves y el viernes de la semana pasada. El concurso volvió esta semana con el actor Antonio Garrido al frente, que ya había sustituido a Sarriá en alguna ocasión.

Canal Sur expresó su "máxima preocupación" por lo ocurrido y reiteró su compromiso con la prevención y la erradicación de cualquier forma de acoso sexual. La cadena explicó que decidió retirar las entregas presentadas por Sarriá mientras dure el procedimiento instructor abierto por la productora por "máxima prudencia y responsabilidad corporativa".

Las fuentes de la RTVA consultadas insistieron en que se trata de una decisión estrictamente cautelar y preventiva, que no prejuzga los hechos denunciados ni el resultado de la investigación. La Comisión de Igualdad del ente público ya está informada de la situación y de las medidas adoptadas.

Cuando concluya el procedimiento, la RTVA valorará qué actuaciones le corresponde adoptar dentro de sus competencias. La cadena ha reiterado su "tolerancia cero" frente al acoso sexual y ha pedido respeto a la confidencialidad de la investigación y a los derechos de todas las personas afectadas.

El pasado junio, la Comisión de Igualdad de la RTVA acordó reforzar los protocolos contra el acoso sexual y remitirlos a las empresas que trabajan para la cadena pública. Lo hizo después de que otra denuncia motivara que el que fuera director general de la productora ADM, Gustavo Fuentes, fuera apartado de esa empresa tras ser investigado por presunta agresión y acoso sexual a una reportera.

Sarriá, de 74 años, es uno de los nombres propios del humor malagueño. Durante más de dos décadas formó con Juan Rosa el Dúo Sacapuntas, en el que él era ‘El Linterna’ y su compañero, ‘El Pulga’. Actuaron juntos desde 1978 hasta 2002, año en que Rosa murió de un infarto en Torremolinos con solo 51 años.

Tras la muerte de su compañero, el cómico siguió su carrera en solitario. Ha pasado por programas de Canal Sur y por espacios como ‘¡Mira quién baila!’, ‘El hormiguero’ o ‘Bake Off: Famosos al horno’. Durante años se empeñó en que Málaga recordara a ‘El Pulga’, algo que logró en 2022 con la plaza Juan Rosa Mateo en el Real de la Feria.

Desde hace varias temporadas está al frente de la versión andaluza de ‘Atrápame si puedes’, uno de los concursos estrella de la cadena. Es un programa para todos los públicos en el que los concursantes van pasando fases de preguntas tipo trivial hasta llegar a un enfrentamiento final entre dos de ellos.