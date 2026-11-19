Un águila imperial rescatada en Sevilla vuela ya en Málaga: es la única provincia andaluza donde la especie no cría

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LO ESENCIAL Las claves La Consejería de Sostenibilidad ha liberado en Mollina (Málaga) un ejemplar joven de águila imperial ibérica rescatado tras caer de su nido en Sevilla durante una ola de calor. Málaga es la única provincia andaluza donde la especie aún no se ha asentado para criar, aunque el número de ejemplares jóvenes en la zona ha aumentado en los últimos años. La Junta de Andalucía utiliza emisores GPS y trabaja en la corrección de tendidos eléctricos, principal causa de mortalidad por electrocución, para favorecer su consolidación. La población de águila imperial en Andalucía ha pasado de menos de 30 parejas a principios de siglo a 191 en la actualidad, sumando más de 1.000 parejas en toda la Península.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha soltado en la sierra de La Camorra, en Mollina, un ejemplar joven de águila imperial ibérica (Aquila adalberti). El ave vuelve a la naturaleza en Málaga, la única provincia andaluza en la que la especie todavía no se ha asentado.

Su historia empezó lejos de aquí. El águila era apenas un pollo cuando cayó de su nido en Sevilla en plena ola de calor. Tras rescatarla, la llevaron a la red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA).

Allí la han cuidado y la han entrenado para volar y cazar. Según la Junta, el animal está ya en condiciones óptimas para volver a la naturaleza.

En la suelta estuvieron la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga, Gemma del Corral, y el jefe de Servicio de Gestión del Medio Natural.

Málaga, cercada

En los últimos años se han localizado parejas reproductoras de águila imperial cerca de Málaga, sobre todo en el sur de Sevilla, y también en Granada y Córdoba.

Cada vez se ven más a menudo ejemplares jóvenes en dispersión en zonas con mucho conejo de monte. Es el caso del entorno de Fuente de Piedra, Campillos y la propia Mollina.

El Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Andalucía busca que la especie acabe criando en la provincia de Málaga. Para ello se están inventariando y corrigiendo tendidos eléctricos, la principal causa de muerte de estas aves.

La Junta liberará además ejemplares jóvenes con emisores GPS. Con ellos quiere conocer las zonas por las que se mueven y en las que se asientan durante un tiempo, y localizar los posibles puntos negros donde mueren.

De menos de 30 a 191

A principios de este siglo, Andalucía tenía menos de 30 parejas reproductoras de águila imperial. Hoy son 191, repartidas en cinco núcleos: Sierra Morena, Doñana, Cádiz, las Campiñas de Sevilla y, desde hace poco, Las Béticas de Granada y Jaén.

La especie también avanza hacia el este. En Andalucía oriental dejó de criar a principios del siglo pasado. Tras casi ocho décadas sin registros, el equipo del Plan de Recuperación confirmó en 2017 que una pareja había criado con éxito en Granada. En 2026 se ha detectado el primer territorio en Almería.

Cádiz es el otro gran ejemplo. El águila imperial se extinguió allí el siglo pasado, y gracias a un programa de reintroducción vuelve a ocupar la provincia. Con las medidas del plan, la población andaluza se ha duplicado en menos de una década.

Esas medidas van desde la lucha contra las electrocuciones en tendidos eléctricos, los disparos y el veneno hasta los acuerdos con propietarios para que haya más conejos y perdices. El plan incluye también comida extra para las parejas que tienen problemas para sacar adelante a sus pollos, la mejora de las plataformas de los nidos, el rescate de pollos y la recuperación de ejemplares en los CREA.

Amenazada

El águila imperial ibérica solo vive en la península ibérica. A finales de los años 70 no llegaba a las 50 parejas reproductoras, y por eso llegó a ser una de las rapaces más amenazadas del mundo. Hoy hay más de 1.000 parejas que crían.

Se distingue de otras rapaces de la Península por su plumaje marrón oscuro con manchas blancas en el borde delantero de las alas. Los jóvenes, como el ejemplar liberado en Mollina, son de color pardo amarillento y se van oscureciendo hasta los seis años, cuando tienen ya el plumaje adulto.

Hace sus nidos solo en árboles, normalmente grandes, y pone entre uno y cuatro huevos. Los pollos pasan más de dos meses en el nido y lo normal es que solo uno o dos lleguen a volar.

Se alimenta sobre todo de conejo. Donde abunda, puede ser el 70% de lo que come, junto a córvidos, palomas, liebres, carroña y reptiles. Donde escasea o ha desaparecido, las parejas crían mucho peor y suelen sacar adelante un solo pollo.

Como muchas otras aves de presa, usa los postes de los tendidos eléctricos para posarse, y muchas águilas imperiales mueren electrocutadas. La electrocución llega a suponer el 50% de sus muertes. En las últimas décadas se han corregido miles de postes en Andalucía, una medida clave para recuperar una especie catalogada “En peligro de extinción”.