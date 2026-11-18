Un avión medicalizado con un menor de 17 años a bordo se desvía de urgencia al aeropuerto de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Un vuelo medicalizado entre Melilla y Madrid tuvo que desviarse de urgencia al aeropuerto de Málaga al desestabilizarse el paciente a bordo. El paciente es un menor de 17 años tetrapléjico que comenzó a perder la sedación durante el trayecto y cuyo estado pasó a ser crítico. Tras el intento fallido del equipo sanitario por estabilizarlo en el aire, los controladores aéreos facilitaron una aproximación directa a la pista 13. Se coordinó con tierra la llegada de una ambulancia para atender de inmediato al paciente nada más aterrizar en Málaga.

Un vuelo medicalizado que cubría la ruta entre Melilla y Madrid ha tenido que desviarse este miércoles de urgencia al aeropuerto de Málaga. El paciente que viajaba a bordo, un joven de 17 años, se desestabilizó en pleno vuelo y se solicitó el desvío a la capital.

El paciente, un menor de 17 años tetrapléjico, estaba siendo trasladado desde Melilla a Madrid, para dirigirse posteriormente a Toledo, según fuentes consultadas por este periódico.

Durante el trayecto, empezó a desestabilizarse y a perder parte de la sedación que llevaba. El equipo sanitario que viajaba a bordo intentó estabilizarlo en vuelo, pero no lo consiguió.

Por ello, la tripulación que estaba en contacto con el centro de control de Enaire en Sevilla y con personal sanitario a bordo informaron de que el estado del paciente estaba empeorando.

Los profesionales incidieron en que necesitaban desviarse urgentemente a Málaga porque el paciente se encontraba en estado crítico.

Los controladores despejaron el camino al avión y le dieron una aproximación directa a la pista 13 del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Mientras tanto coordinaron con tierra una ambulancia para que el paciente recibiera atención médica nada más aterrizar.