Las viviendas construidas sin licencia en Cajiz. Junta de Andalucía

Investigan a cuatro personas por construir viviendas sin licencia en suelo no urbanizable en Vélez-Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Cuatro personas han sido investigadas por edificar viviendas de forma ilegal en Cajiz (Vélez-Málaga). Las construcciones se realizaron en suelo no urbanizable y no contaban con la licencia municipal obligatoria. Los informes técnicos confirman que las obras no eran legalizables bajo ninguna normativa vigente. Los implicados ignoraron la orden municipal de demolición y restitución de los terrenos a su estado original.

Cuatro personas han sido puestas a disposición judicial en calidad de investigadas por su presunta implicación en una investigación en materia de ordenación del territorio.

Las actuaciones, llevadas a cabo por agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), permitieron constatar la edificación ilegal de varias estructuras en el término municipal de Cajiz (Vélez-Málaga) que vulneraban la legislación vigente.

La investigación realizada determinó que la calificación de los terrenos afectados correspondía formalmente a suelo no urbanizable. Debido a esta protección legal, los trabajos ejecutados carecían por completo de la preceptiva licencia urbanística municipal.

Los informes técnicos emitidos durante la instrucción policial concluyeron que las obras no eran legales bajo ningún supuesto normativo.

Además, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga había decretado, de forma complementaria, la demolición de las estructuras, obligando a los responsables a la restitución física de la zona alterada a su estado original sin que se hubiese cumplido nada de lo ordenado por el organismo competente.

La Policía Nacional Adscrita instruyó el correspondiente atestado policial, tomando declaración a los cuatro implicados por su presunta implicación en delitos contra la ordenación del territorio, que fue remitido a la Autoridad Judicial.