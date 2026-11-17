LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Canal Sur aparta cautelarmente al humorista Manolo Sarriá del concurso 'Atrápame si puedes' tras recibir una denuncia por supuesto acoso sexual. La denuncia fue interpuesta por una maquilladora de una empresa subcontratada, activando de inmediato el protocolo de prevención de la productora. La cadena pública andaluza ha retirado las entregas presentadas por el cómico e insiste en su política de 'tolerancia cero' mientras se instruye el caso. El actor Antonio Garrido ha pasado a asumir la conducción del programa en sustitución de Sarriá.

Canal Sur Televisión ha apartado al humorista malagueño Manolo Sarriá de Atrápame si puedes, el concurso que presenta, tras recibir una denuncia contra él por presunto acoso sexual. En la emisión de este martes, el espacio ha sido conducido por el actor Antonio Garrido, quien habitualmente lo sustituye durante sus vacaciones.

Según ha adelantado elDiario.es y han confirmado a EFE fuentes de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), la denuncia habría sido interpuesta por una maquilladora perteneciente a una empresa subcontratada. Tras conocer los hechos, la productora del formato activó de inmediato su protocolo de prevención y actuación frente al acoso y lo notificó formalmente a la cadena pública.

Sarriá, de 74 años, es uno de los nombres propios del humor malagueño. Durante más de dos décadas formó con Juan Rosa el Dúo Sacapuntas, en el que él era ‘El Linterna’ y su compañero, ‘El Pulga’. Actuaron juntos desde 1978 hasta 2002, año en que Rosa murió de un infarto en Torremolinos con solo 51 años.

Tras la pérdida de su compañero, el cómico continuó su carrera en solitario. En estos años ha pasado por programas de Canal Sur, po ‘¡Mira quién baila!’, ‘El hormiguero’ o ‘Bake Off: Famosos al horno’. Además, se empeñó durante años en que su ciudad recordara a ‘El Pulga’, algo que logró en 2022 con la plaza Juan Rosa Mateo en el Real de la Feria.

Hace ya varias temporadas que Sarriá está al frente de la versión andaluza de ‘Atrápame si puedes’, que es uno de los concursos 'estrella' de la cadena. Es un programa para todos los públicos que se emite en el ‘prime time’ de la autonómica donde un grupo de concursantes tienen que ir pasando por fases de preguntas, tipo trivial, hasta llegar al round final, un enfrentamiento entre dos de ellos.

Medida cautelar

Según las fuentes consultadas por EFE, el ente público andaluz ha activado de inmediato sus mecanismos internos de prevención y seguimiento. También ha trasladado a la productora que está dispuesto a colaborar en todo lo necesario para esclarecer los hechos.

Canal Sur ha expresado su “máxima preocupación” por lo ocurrido. La cadena ha reiterado su compromiso con la prevención y la erradicación de cualquier forma de acoso sexual y con la protección de la dignidad, la integridad y los derechos de quienes participan en sus producciones.

Por “máxima prudencia y responsabilidad corporativa”, la televisión autonómica ha decidido retirar las entregas presentadas por Sarriá mientras dure el procedimiento instructor abierto por la productora. La Comisión de Igualdad de la RTVA ya está informada de la situación y de las medidas adoptadas.

Las mismas fuentes subrayan que la decisión es estrictamente cautelar y preventiva. Insisten en que no prejuzga los hechos denunciados ni el resultado de la investigación y en que respeta la presunción de inocencia y las garantías de todos los implicados.

Cuando concluya el procedimiento y se conozcan sus conclusiones, la RTVA valorará qué actuaciones corresponde adoptar dentro de sus competencias. Mientras tanto, la cadena ha reiterado su “tolerancia cero” frente al acoso sexual y ha pedido el máximo respeto a la confidencialidad de la investigación y a los derechos de todas las personas afectadas.

Desde EL ESPAÑOL de Málaga se ha tratado de contactar con Sarria para conocer su versión de estos hechos, pero no se ha obtenido respuesta.