El periodista Matías Prats encenderá el alumbrado de Navidad de Málaga el próximo 27 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves El periodista Matías Prats será el encargado de pulsar el botón del alumbrado navideño de Málaga el próximo 27 de noviembre a las 18:30 horas. El evento contará con la animación de DJ El Pulpo y un concierto posterior del artista 'El Kanka' organizado por COPE Málaga. El espectáculo lumínico 'Natividad de luz' ofrecerá tres pases diarios y la ciudad instalará 2,8 millones de puntos de luz led con novedades como un videomapping en la Catedral. Matías Prats sigue los pasos de otras personalidades que encendieron la Navidad malagueña en años anteriores, como Antonio Banderas, Vanesa Martín o Luz Casal.

El tradicional encendido de luces de Navidad en la calle Larios de Málaga ya tiene protagonista. El periodista Matías Prats Luque será el encargado este año de pulsar el botón inaugural del alumbrado el próximo 27 de noviembre, en un acto que comenzará a partir de las 18:30 horas.

Tras el encendido y el primer pase del espectáculo de luz y sonido, como en años anteriores, se ofrecerá un concierto a la altura de la estatua del Marqués de Larios, organizado por COPE Málaga, en el que actuará el artista malagueño ‘El Kanka’.

Según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado, Matías Prats tiene una larga vinculación con la ciudad. El veterano comunicador fue distinguido en 2016 con el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga en la categoría de Trayectoria Profesional, a propuesta de la Asociación de la Prensa de Málaga.

Asimismo, con motivo del centenario de la radio en Málaga, organizado por la Academia Malagueña de Ciencias el pasado mes de octubre, recibió una distinción dedicada a sus padres, Emilia Luque Montejano y Matías Prats Cañete, periodistas que se conocieron cuando eran compañeros de emisora en Málaga.

El día 27 de noviembre, previo al inicio del acto del encendido, tendrá lugar la animación a cargo del DJ El Pulpo, y una vez accionado el pulsador, dará comienzo el espectáculo lumínico de calle Larios, ‘Natividad de luz’, que ofrecerá pases diarios de luz y sonido a las 18:30, 20:30 y 22:00 horas hasta el 5 de enero (excepto los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, que estará encendido sin música).

Su padre, el periodista Matías Prats Cañete, fue el encargado de encarnar al rey Melchor en la Cabalgata de Reyes de la ciudad en 1995. Además, fue pregonero de la Feria de Málaga en 1994.

A lo largo de los últimos años, el encendido del alumbrado navideño ha contado con distintos rostros conocidos. Entre ellos figuran Antonio Banderas, que asumió este cometido en 2019; la periodista María Casado, en 2021; Vanesa Martín, en 2022; Luz Casal, en 2023; y Diana Navarro, en 2024. En 2025, el protagonismo recayó en el elenco del espectáculo Imagine, de la factoría Sohrlin.

Este año la ciudad tendrá 2,8 millones de puntos de luz led y varias novedades. La más llamativa estará en la Catedral. La torre mocha estrena ‘El cielo desciende’, un videomapping con delfines, boquerones y el camaleón malagueño que podrá verse desde el sábado 28.

En Larios repite el diseño ‘Natividad de luz’, con un añadido. Sus 32 columnas llevarán boas vegetales colocadas de forma salomónica, 384 lazos rojos y 512 bolas. Además, 19 puntos de la ciudad estrenan arcos y otros elementos luminosos

Trayectoria

Nacido en Madrid en 1950 y licenciado en Derecho y Periodismo, Matías Prats Luque debutó en la radio con 18 años y en abril de 1975 ingresó en Televisión Española, donde permaneció 23 años presentando distintas ediciones del Telediario y espacios deportivos como ‘Estudio Estadio’ o ‘Fútbol de Primera’, además de cubrir nueve Juegos Olímpicos y seis Mundiales de Fútbol. En 1998 se incorporó a Antena 3 Televisión, cadena en la que continúa al frente de ‘Noticias Fin de Semana’ junto a Mónica Carrillo.

Con más de 10.000 ediciones de informativos presentadas y tras haber narrado los principales acontecimientos de las últimas cinco décadas, su labor ha sido reconocida con galardones como el Premio Nacional de Televisión, el Premio Ondas, la Antena de Oro Extraordinaria, nueve premios TP de Oro y ocho premios de la Academia de Televisión.