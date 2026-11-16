Entró en vigor: los trabajadores podrán ausentarse hasta cuatro días al año por urgencias familiares sin perder sueldo

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LO ESENCIAL Las claves Los trabajadores pueden ausentarse del trabajo hasta el equivalente a cuatro días al año por motivos familiares urgentes e imprevisibles sin perder dinero ni tener que recuperar las horas. El permiso de fuerza mayor, recogido en el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores, exige avisar lo antes posible a la empresa y aportar la justificación médica o de urgencia correspondiente. Las horas de ausencia son retribuidas y se pueden fraccionar según las necesidades de cada imprevisto, no siendo acumulables ni restables de los días de vacaciones. Este derecho para situaciones de emergencia inmediata es independiente del permiso de cinco días laborables reservado para hospitalizaciones, intervenciones o enfermedades graves de familiares.

Un hijo con fiebre alta en el colegio, un padre que se cae en casa, una llamada del hospital a media mañana. Son imprevistos que no avisan, y el Estatuto de los Trabajadores prevé que, cuando ocurren, el empleado pueda salir del trabajo sin perder dinero.

Es el permiso por causa de fuerza mayor familiar, que está en el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores y llegó con el Real Decreto-ley 5/2023, que entró en vigor a finales de junio de 2023 para trasladar a España la directiva europea de conciliación de 2019.

El texto reconoce al trabajador el derecho a ausentarse cuando surja un motivo familiar urgente e imprevisible, por enfermedad o accidente, que haga indispensable su presencia inmediata. Las horas de ausencia, hasta el equivalente a cuatro días al año, son retribuidas.

El tiempo no se descuenta de la nómina, tampoco se resta de las vacaciones y la empresa no puede obligar al trabajador a recuperarlo después.

El requisito que lo define es la urgencia. Hace falta que el hecho sea imprevisible y que la presencia de la persona trabajadora sea necesaria de inmediato. Encajan situaciones como un accidente doméstico o una enfermedad repentina de un hijo.

Quedan fuera las ausencias que se pueden planificar, como una consulta con el especialista pedida con semanas de antelación, una revisión rutinaria o el acompañamiento a una operación ya programada. Para esos casos existen otras vías.

Cómo pedir el permiso

No es un bloque de cuatro días que haya que coger enteros. Las horas pueden fraccionarse según lo que exija cada situación: una mañana para llevar a un hijo a urgencias, dos horas para atender a un familiar, una tarde entera si la cosa se complica. El cómputo es anual, así que el saldo se renueva cada año.

En cuanto al procedimiento, lo habitual es avisar a la empresa lo antes posible y aportar después un justificante, como un parte de urgencias o un informe médico. Los convenios colectivos pueden concretar la forma de comunicarlo y acreditarlo, así que conviene revisar el del sector.

Este derecho es independiente del que recoge el artículo 37.3.b), que concede cinco días laborables por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de un familiar. Aquel suele responder a situaciones más largas o conocidas de antemano; el de fuerza mayor está pensado para el imprevisto de un día cualquiera. Un mismo trabajador puede acabar usando ambos si la urgencia inicial deriva en un ingreso.