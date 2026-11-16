La angustia de la familia de Juan Luis, desaparecido en Málaga capital: lleva 38 días "sin pistas" de su paradero

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LO ESENCIAL Las claves Juan Luis, de 80 años, desapareció el 7 de octubre en el barrio de La Palma en Málaga y tras 38 días su familia continúa sin ninguna pista sobre su paradero. Salió de casa solo con las llaves y la tarjeta del autobús; sus allegados señalan que recientemente había sufrido episodios de desorientación y pérdida de memoria. La Policía Nacional mantiene activa la investigación para ampliar las zonas de búsqueda, mientras sus familiares han realizado batidas por el Centro y el barrio de San Andrés. Mide 1,60 metros, tiene ojos negros y pelo canoso; la familia pide colaboración ciudadana llamando al 112 o al 091 ante cualquier dato relevante.

Los familiares de Juan Luis, el vecino del barrio de La Palma de Málaga capital desaparecido desde el 7 de octubre, están totalmente desesperados.

Están exactamente igual que el primer día. Este malagueño de 80 años salió de su casa en el barrio de La Palma, en Málaga capital, la tarde del pasado 7 de octubre. Desde entonces nadie sabe dónde está.

Han pasado 38 días y sus allegados siguen sin una sola pista sobre su paradero. Nada ha cambiado desde que este periódico publicó su caso a mediados de octubre.

Su familia lo resume ante EL ESPAÑOL de Málaga con una frase, “seguimos sin saber nada”. "La Policía nos dice que siguen buscando y que van a ampliar las zonas de búsqueda, pero tanto ellos como nosotros no tenemos ninguna pista nueva", sostienen.

La última vez que lo vieron fue ese 7 de octubre sobre las 20.00, cuando salía del portal de su casa. Según su familia, se marchó solo con las llaves y la tarjeta del autobús.

Sus allegados contaron entonces que en los últimos tiempos Juan Luis había tenido algún episodio de desorientación y pérdida de memoria. Lo atribuían al deterioro cognitivo propio de la edad.

Juan Luis no salía mucho de casa. Cuando lo hacía, solía pasear por el Centro de la ciudad o por la zona de Martiricos.

Las personas de su entorno hicieron batidas por el Centro de Málaga y también por San Andrés, el barrio de donde era su madre. Buscaron allí por si, desorientado, había vuelto a una casa en la que ya no vivía.

Juan Luis mide 160 centímetros, tiene los ojos negros y el pelo canoso. El día que desapareció llevaba una camisa de cuadros azul oscuro, un pantalón beige tostado y unos zapatos marrones tipo babucha.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), que depende del Ministerio del Interior, tiene publicada su ficha como mayor desaparecido.

Su familia vuelve a pedir la colaboración ciudadana, la ruega, de hecho, encarecidamente. Cualquier persona que lo haya visto o tenga alguna información sobre él puede llamar al 112 o al 091 de la Policía Nacional.