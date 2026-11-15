Imagen del accidente de tráfico ocurrido en la A-357 de M Diputación de Málaga.

Málaga, tercera provincia de España con más muertos en carretera este año: solo Madrid y Barcelona la superan

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LO ESENCIAL Las claves Málaga registra 39 fallecidos en carreteras interurbanas hasta el 12 de noviembre, situándose como la tercera provincia española con más víctimas tras Madrid y Barcelona. La mortalidad vial en la provincia malagueña aumenta un 30% respecto al mismo periodo del año anterior, contrastando con la bajada del 5% registrada a nivel nacional. Las víctimas en Málaga superan ampliamente a las del resto de Andalucía, situándose la siguiente provincia, Sevilla, con 31 fallecidos. Factores humanos como el uso del móvil, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol o drogas, sumados a la alta presencia de motoristas, concentran el riesgo de siniestralidad.

Solo Madrid y Barcelona suman este año más muertos en carretera que Málaga. La provincia llega al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, este domingo 15 de noviembre, como la tercera de España con más fallecidos en vías interurbanas. Entre el 1 de enero y el 12 de noviembre han muerto 39 personas, según los datos provisionales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Madrid suma 54 y Barcelona, 41. Málaga se ha quedado a dos de la provincia catalana, que hace un año contaba 55 fallecidos a estas alturas. Ninguna otra provincia andaluza se le acerca. Sevilla, la segunda, se queda en 31.

La diferencia está en la tendencia. Málaga suma nueve muertos más que en el mismo periodo de 2025, un 30% más. En España los fallecidos bajan un 5%, de 975 a 924.

La siniestralidad vial vuelve a golpear con fuerza en la provincia de Málaga. A falta de mes y medio para que termine el año, 29 personas han perdido la vida en las carreteras malagueñas, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico.

La cifra se aproxima peligrosamente al total de víctimas registradas en todo 2024, cuando se contabilizaron 37 fallecidos, y apunta a un nuevo cierre de ejercicio con niveles similares a los dos años anteriores.

Durante la última década, las estadísticas muestran una tendencia preocupantemente estable, sin descensos sostenidos. El punto más bajo se alcanzó en 2018, con 19 fallecidos, pero desde entonces las cifras no han dejado de repuntar.

En 2019 murieron 35 personas, y aunque la pandemia redujo temporalmente la movilidad, 2020 se cerró aún con 28 víctimas mortales. Desde 2021, Málaga se ha mantenido en una franja alta: 32 muertos tanto en 2021 como en 2022: un gran repunte, con 39, en 2023; y 37 en 2024. Si el ritmo actual continúa, 2025 podría igualar o incluso superar esos valores.

Los expertos coinciden en que las distracciones al volante, la velocidad y el consumo de alcohol o drogas siguen siendo los principales factores de riesgo. A ellos se suma un perfil cada vez más visible en la estadística: los motoristas.

En Málaga, como en otras provincias con clima favorable durante gran parte del año, los desplazamientos en moto se multiplican, sobre todo en fines de semana y vías secundarias, donde se concentran buena parte de los accidentes con resultado mortal.

El aumento del tráfico, por motivos turísticos, laborales y de ocio, junto al envejecimiento del parque automovilístico, contribuyen a mantener el riesgo elevado, pero según los expertos, es el factor humano el que acaba siendo más determinante: las causas más comunes son las distracciones (especialmente el uso del móvil), el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas y el cansancio o el estrés.